В США готовятся к нашествию шершней-убийц

Ученые из Канады и США предупреждают - летом и осенью этого года "шершней-убийц" может стать гораздо больше, и это "очень опасно для человеческих жизней". Vespa mandarinia обладают токсичным ядом со сложным составом, который может повредить ткани человека, вызвать сильную боль, а при множественных укусах привести к смерти.