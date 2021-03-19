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В США готовятся к нашествию шершней-убийц

В США готовятся к нашествию шершней-убийц (7 фото)

Автор:
19 марта 2021 16:19
Сообщество : Животные
Метки: азиатские шершни   дикая природа   животные   насекомые   опасные животные   природа   шершень   шершни   
1091
7
Азиатские шершни vespa mandarinia - крупнейшие шершни в мире. В прошлом году они неожиданно начали появляться в США в больших количествах, и остановить их не помогло даже уничтожение гнезда из 500 особей. Сейчас ученые готовятся к худшему.
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Метки: азиатские шершни   дикая природа   животные   насекомые   опасные животные   природа   шершень   шершни   
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16  комментариев
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, уж теперь-то точно - кирдык!
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4k
Доехал нормально 10 минут назад
А почему бы США не ввести санкции против шершней?
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707
4EPMET 22 минуты назад
А как быть с шершнями, которые определяют себя как пчела, т.е. видовой и гендерный транс?! Толерантней надо быть!
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13
bogatiyded Полчаса назад
потом скажут что Россия виновата
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821
Viktor 41 минуту назад
ЛЕТ 15 НАЗАД , ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ ПОКУРИТЬ , А ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫЛ , ПОТОМ СЕЛ НА СИДЕНЬЕ И ПОДСКОЧИЛ ОЧЕНЬ РЕЗВО - КАК БУДТО РАСКАЛЕННУЮ ИГОЛКУ В ОПУ ВОГНАЛИ . ПОТОМ ТРЯПКОЙ СТРЯХИВАЛ ВОТ ТАКОЕ ЧУДО С СИДУШКИ . ЭТО БЫЛО В ПРИМОРЬЕ .
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Какая дичь, радиомаяк к шершню цеплять. Есть очень простой способ борьбы с осами- бутылка из-под пива или лимонада, в ней на три пальца чего-то сладкого, очень желательно чтобы бродило. Через короткое время прилетит оса, залезет внутрь, вылезти не сможет. Однажды буквально за неделю у меня так набралось на три пальца дохлых ос.
Не поверю, что подобным образом нельзя и этих ловить.
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1k
fraxinus Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Ловить вроде можно, истребить нельзя.
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578
Денис Таратонов Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
За компанию истребишь всех окрестных насекомых. К тому же эти ребята пчёл едят.
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
Им надо еще шприцы с вакцинами раздать
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
Ай-яй-яй, какие нехорошие шершни... Не ограничились одним гнездом, гады, ну нельзя ж так...
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
Что тиран творит...
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