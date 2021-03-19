В США готовятся к нашествию шершней-убийц

1091
7
Азиатские шершни vespa mandarinia - крупнейшие шершни в мире. В прошлом году они неожиданно начали появляться в США в больших количествах, и остановить их не помогло даже уничтожение гнезда из 500 особей. Сейчас ученые готовятся к худшему.
Осенью 2020 года на территории США были замечены азиатские шершни vespa mandarinia - это самые большие шершни в мире, длина которых составляет больше 5 сантиметров. Это вызвало волну опасений, что этих насекомых станет еще больше, и недавно опасения подтвердились - несмотря на попытки уничтожить шершней, они продолжают наводнять штаты.
Ученые из Канады и США предупреждают - летом и осенью этого года "шершней-убийц" может стать гораздо больше, и это "очень опасно для человеческих жизней". Vespa mandarinia обладают токсичным ядом со сложным составом, который может повредить ткани человека, вызвать сильную боль, а при множественных укусах привести к смерти.
×
Американцы надеялись, что опасные шершни исчезнут после уничтожения крупного гнезда в октябре 2020 года в Вашингтоне. Прикрепив датчики к трем шершням, специалисты определили месторасположение гнезда и ликвидировали его - из него извлекли больше 500 шершней с помощью вакуума.
Однако, эти попытки уменьшить количество шершней не особо помогли, ведь сейчас они продолжают появляться с новой силой. Они также представляют большую опасность для местных пчел, которые составляют рацион шершней. В данный момент ученые делают все для того, чтобы суметь вовремя остановить опасных насекомых.
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 удивительных насекомых и пауков, в существование которых сложно поверить
- Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов
- "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами
- Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы
- У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Не поверю, что подобным образом нельзя и этих ловить.