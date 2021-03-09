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Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы

Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы (36 фото)

Автор:
09 марта 2021 21:49
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   смешно   смешные животные   фото   
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36

У диких животных тоже бывают неудачные фотки, как и у людей. Группа под названием Crap Wildlife Photography ("Бредовые фотографии дикой природы") собирает самые нелепые и смешные снимки животных в дикой природе со всего мира. Здесь нет красивых ракурсов, идеальных поз и пропорций - здесь только прямо противоположное, и это очень смешно!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   смешно   смешные животные   фото   
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Alf 44 минуты назад
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Taximaxi 55 секунд назад
У совы, кстати ,это остатки обеда. Она шкуру с костями отрыгивает
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