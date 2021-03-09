Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы

У диких животных тоже бывают неудачные фотки, как и у людей. Группа под названием Crap Wildlife Photography ("Бредовые фотографии дикой природы") собирает самые нелепые и смешные снимки животных в дикой природе со всего мира. Здесь нет красивых ракурсов, идеальных поз и пропорций - здесь только прямо противоположное, и это очень смешно!