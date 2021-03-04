У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец

Ученые поймали самку темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, с англ. - мудрость) в 1956 году на атолле Мидуэй, что находится в северной части Тихого океана. Ее окольцевали и оценили возраст в 5 лет, и с тех пор за ней каждый год наблюдали. Сейчас Уиздом примерно 70 лет, и она считается самой старой птицей в дикой природе. Она продолжает удивлять ученых - недавно она стала мамой в 40-й раз.