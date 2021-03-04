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У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец

У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец (7 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:25
Сообщество : Животные
Метки: альбатрос   альбатросы   дикая природа   животные   природа   птица   птицы   фото   
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Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом - самая старая дикая птица в природе. По словам орнитологов, ей около 70 лет, и за всю жизнь она вырастила около 40 птенцов. Недавно Уиздом стала мамой еще раз, побив все рекорды и в очередной раз повергнув в шок специалистов.

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Метки: альбатрос   альбатросы   дикая природа   животные   природа   птица   птицы   фото   
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5  комментариев
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13k
Габит Калыков Час назад
За ней уже 70 лет наблюдают?!

И как ее узнают в этой толпе?
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3k
Алексей Куликов Габит Калыков 41 минуту назад
Кольцо.
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2k
DyadyaSasha 2 часа назад
"самая старая дикая птица в природе"
Быть может правильнее сказать "самая старая из тех за кем ведётся наблюдение" ?
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
я думал что она страуса или верблюда родила. это было бы интересно
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72
Nevad Black 2 часа назад
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. И еще многие-многие года будет так
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