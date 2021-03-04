У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец

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Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом - самая старая дикая птица в природе. По словам орнитологов, ей около 70 лет, и за всю жизнь она вырастила около 40 птенцов. Недавно Уиздом стала мамой еще раз, побив все рекорды и в очередной раз повергнув в шок специалистов.
Ученые поймали самку темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, с англ. - мудрость) в 1956 году на атолле Мидуэй, что находится в северной части Тихого океана. Ее окольцевали и оценили возраст в 5 лет, и с тех пор за ней каждый год наблюдали. Сейчас Уиздом примерно 70 лет, и она считается самой старой птицей в дикой природе. Она продолжает удивлять ученых - недавно она стала мамой в 40-й раз.
В начале февраля Уиздом в очередной раз стала мамой, побив все рекорды. Ее птенец вылупился здоровым, получает пищу от обоих родителей, и научится летать к июню-июлю. Отцом стал бессменный партнер птицы - самец альбатроса Акеакамаи (Akeakamai), с которым они спариваются с 2010 года.
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До 21-го века ученые полагали, что продолжительность жизни альбатросов - около 40 лет, однако, Уиздом перевернула эти представления. Экспертов удивило то, что она дожила до такого возраста и продолжает гнездиться, несмотря на многочисленные угрозы жизни альбатросов: например, нападение акул, резко меняющиеся погодные условия, а также загрязнение воды пластиковым мусором.
Темноспинные альбатросы откладывают по одному яйцу ежегодно. Эти птицы моногамны по своей природе, поэтому многолетняя связь Уиздом и ее партнера неудивительна. У этих птиц ухаживания могут длиться несколько лет, и даже когда они создают пару, первый птенец вылупляется через 3-4 года. Альбатросы проводят большую часть жизни в море, поэтому ученые могут изучать их только когда они прилетают на острова для гнездования, что происходит зимой.
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И как ее узнают в этой толпе?
Быть может правильнее сказать "самая старая из тех за кем ведётся наблюдение" ?