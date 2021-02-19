20 удивительных насекомых и пауков, в существование которых сложно поверить

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Да, в мир животных разок окунуться и можно часами рассматривать всех этих жучков, котиков, птичек и т.д. Сегодня мы вам покажем 20 самых маленьких и невероятных существ, живущих где-то рядом с нами на планете
Паук-скорпион
Arachnura — род аранеоморфных пауков из семейства пауков-кругопрядов. Распространены в Австралии, Юго-Восточной Азии, один вид найден в Африке и на Мадагаскаре
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Tingidae - это семейство очень маленьких (0,08–0,39 дюйма) насекомых из отряда Hemiptera, которых обычно называют кружевными жуками
Самка ледяного чешуйчатого насекомого (Icerya sp., Monophlebinae, Margarodidae). Кстати это не ноги - это особая бахрома по краю самого насекомого
Авторский пост
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