Ученые нашли древнейшую в мире ДНК мамонта, которому 1,65 миллиона лет

Ученые извлекли и изучили ДНК из зубов трех мамонтов, найденных в вечной мерзлоте в северо-восточной Сибири. Возраст мамонтов, которых назвали по местам находок, составляет: Крестовка - около 1,65 миллиона лет, Адыча - примерно 1,34 миллиона лет, и Чукочья - 0,87 миллиона лет. Все три образца были намного старше шерстистого мамонта, который обитал в Евразии около 700 000 лет назад.