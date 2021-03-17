Ученые нашли древнейшую в мире ДНК мамонта, которому 1,65 миллиона лет

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Все это время официально считалось, что древнейшая изученная ДНК в мире принадлежит лошади ледникового периода, но недавно ученые Стокгольмского университета сделали грандиозное открытие. Им удалось обнаружить мамонта возрастом 1,65 миллиона лет и извлечь его ДНК, которая теперь считается древнейшей на планете.
До недавнего времени самая древняя изученная ДНК принадлежала лошади ледникового периода, найденной в канадской вечной мерзлоте и датируемой около 700 000 лет. Но недавно ученые Стокгольмского университета сделали новое открытие - они обнаружили более древнюю ДНК - мамонта, возраст которого составляет не менее 1,2 миллиона лет.
Ученые извлекли и изучили ДНК из зубов трех мамонтов, найденных в вечной мерзлоте в северо-восточной Сибири. Возраст мамонтов, которых назвали по местам находок, составляет: Крестовка - около 1,65 миллиона лет, Адыча - примерно 1,34 миллиона лет, и Чукочья - 0,87 миллиона лет. Все три образца были намного старше шерстистого мамонта, который обитал в Евразии около 700 000 лет назад.
По словам ученых, обрабатывать и реконструировать настолько древние образцы ДНК подобно разгадыванию головоломки. Эта задача осложнялась наличием деградированной ДНК других бактерий. Обработка заняла много месяцев, но все же ученым удалось "разгадать" ДНК самого древнего мамонта из трех. Эта ДНК стал древнейшим в мире, что является огромным скачком для палеогенетики.
Кроме того, исследователи сделали еще пару важных открытий. Раньше они думали, что в то время в Сибири существовал только один вид мамонта - степной. Однако, анализы ДНК показали, что в раннем плейстоцене в Сибири существовали две самостоятельные генетические линии мамонтов.
Также, ученым удалось открыть новый вид мамонта. Найденные мамонты Адыча и Чукочья относятся к известной генетической линии, однако мамонт Крестовка представляет ранее неизвестную линию. Он отделился от генома других мамонтов около 2,66-1,78 млн лет назад и дал начало первым североамериканским мамонтам. Тем временем, ученые продолжат исследовать эти образцы, чтобы сделать больше новых открытий.
Раскопки мамонтов
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