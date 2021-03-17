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Ученые нашли древнейшую в мире ДНК мамонта, которому 1,65 миллиона лет

Ученые нашли древнейшую в мире ДНК мамонта, которому 1,65 миллиона лет (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 15:28
Сообщество : Животные
Метки: Мамонты   дикая природа   животные   исследования   мамонт   новости   природа   ученые   
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Все это время официально считалось, что древнейшая изученная ДНК в мире принадлежит лошади ледникового периода, но недавно ученые Стокгольмского университета сделали грандиозное открытие. Им удалось обнаружить мамонта возрастом 1,65 миллиона лет и извлечь его ДНК, которая теперь считается древнейшей на планете.

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Метки: Мамонты   дикая природа   животные   исследования   мамонт   новости   природа   ученые   
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