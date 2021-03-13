"Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами

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Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) специализируется на съемке обитателей дикой природы, в том числе в ночное время. Снимки в ночном режиме - сложная задача, но благодаря изобретательности фотографа мы можем увидеть даже редких животных вблизи на его великолепных снимках. Его известная работа - фотографии редкой черной пантеры под звездным небом Кении. Впечатляет!
Одна из самых известных серий снимков британца Уилла Беррард-Лукаса - фото африканской черной пантеры под звездным небом в Кении. В 2019 году фотограф уже запечатлел редкого хищника в Кении, но позже решил вернуться, чтобы сфотографировать пантеру именно под звездным небом. Хоть и сложно, но в итоге ему это удалось. Результат превзошел все ожидания.
Чтобы получить эти фото, он ждал шесть недель: "Фотографии, сочетающие животных со звездами, довольно сложно получить. Потребовалось шесть недель, чтобы получить несколько снимков гиен и львов под звездами в Замбии - этих животных было легко найти. Однако, черная пантера - самый редкий и неуловимый для съемки хищник в дикой природе," - рассказывает фотограф.
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Ему удалось добиться этого с помощью специальных фото-ловушек, которые были установлены по всей местности, где должен был появиться хищник. Однажды на одной из них фотографу удалось "поймать" великолепные кадры с пантерой. Результаты поразительны , и ожидание определенно того стоило. Взгляните на этого красавца:
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