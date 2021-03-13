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"Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами

"Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами (6 фото)

Автор:
13 марта 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   хищники   черная пантера   
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Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) специализируется на съемке обитателей дикой природы, в том числе в ночное время. Снимки в ночном режиме - сложная задача, но благодаря изобретательности фотографа мы можем увидеть даже редких животных вблизи на его великолепных снимках. Его известная работа - фотографии редкой черной пантеры под звездным небом Кении. Впечатляет!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   хищники   черная пантера   
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kiber 40 минут назад
Глазюки супер!
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24k
Сергей 21 секунду назад
Пантера, начало. ))
Ссылка youtu.be
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Сергей 50 секунд назад
Обожаю чёрных кошков. Тут конечно неплохо поработали над снимками, но смотрится красиво.
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