"Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами

Одна из самых известных серий снимков британца Уилла Беррард-Лукаса - фото африканской черной пантеры под звездным небом в Кении. В 2019 году фотограф уже запечатлел редкого хищника в Кении, но позже решил вернуться, чтобы сфотографировать пантеру именно под звездным небом. Хоть и сложно, но в итоге ему это удалось. Результат превзошел все ожидания.