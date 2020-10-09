Невероятно детальные макро-снимки насекомых

Фотограф из Венгрии под ником Kilátás узнал о том, как можно использовать перевернутую макро-линзу в фотографии еще в 2013 году. Он начал совершенствовать свои навыки, в итоге научившись делать потрясающие снимки с невероятной детализацией. Такого в природе не увидишь невооруженным взглядом!