Невероятно детальные макро-снимки насекомых

Венгерский фотограф под ником Kilátás делает крутые макро снимки насекомых уникальным способом - с помощью перевернутой линзы. У него получаются настолько детальные фотографии, что на них видно то, чего мы не увидим в природе невооруженным взглядом. Взгляните на эту невероятную красоту!
Фотограф из Венгрии под ником Kilátás узнал о том, как можно использовать перевернутую макро-линзу в фотографии еще в 2013 году. Он начал совершенствовать свои навыки, в итоге научившись делать потрясающие снимки с невероятной детализацией. Такого в природе не увидишь невооруженным взглядом!
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таким "уникальным" способом(обычный объектив задом на перед через переходник) пользуются те кто не может купить норм макрообъектив
и уникальной детализации тоже не видно, это обычные фотки