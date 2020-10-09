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Невероятно детальные макро-снимки насекомых

Невероятно детальные макро-снимки насекомых (26 фото)

Автор:
09 октября 2020 15:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   макро   макро фото   насекомые   природа   фото   фотограф   
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Венгерский фотограф под ником Kilátás делает крутые макро снимки насекомых уникальным способом - с помощью перевернутой линзы. У него получаются настолько детальные фотографии, что на них видно то, чего мы не увидим в природе невооруженным взглядом. Взгляните на эту невероятную красоту!
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Метки: дикая природа   животные   макро   макро фото   насекомые   природа   фото   фотограф   
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11k
Пумба 3 часа назад
Самый изобретательный из фотографов-изобретателей! Как же без его изобретения "перевернутой линзы" делались такие же снимки 50 лет назад?! Как я сделал этот снимок 5 лет назад обычной ширпотребовской мыльницей Nikon CoolPix S5200?
Самый изобретательный из фотографов-изобретателей! Как же без его изобретения "перевернутой линзы" делались такие же снимки 50 лет назад?! Как я сделал этот снимок 5 лет назад обычной ширпотребовской мыльницей Nikon CoolPix S5200?
Самый изобретательный из фотографов-изобретателей! Как же без его изобретения "перевернутой линзы" делались такие же снимки 50 лет назад?! Как я сделал этот снимок 5 лет назад обычной ширпотребовской мыльницей Nikon CoolPix S5200?
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11k
робт Полчаса назад
"уникальным способом - с помощью перевернутой линзы"
таким "уникальным" способом(обычный объектив задом на перед через переходник) пользуются те кто не может купить норм макрообъектив

и уникальной детализации тоже не видно, это обычные фотки
"уникальным способом - с помощью перевернутой линзы" таким "уникальным" способом(обычный объектив задом на перед через переходник) пользуются те кто не может купить норм макрообъектив и уникальной детализации тоже не видно, это обычные фотки
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