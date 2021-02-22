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Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов

Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов (5 фото)

Автор:
22 февраля 2021 21:42
Сообщество : Животные
Метки: вымирающие животные   дикая природа   дикие животные   животные   новости   носороги   природа   фото   
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С 2008 года северные белые носороги почти исчезли с лица Земли из-за браконьерства. Сегодня на планете обитает всего две самки этого вида, и ученые придумывают все новые способы восстановления популяции этих величественных животных. В этом году у носорогов есть последний шанс, или нам суждено увидеть их только в книгах и на картинках в сети.
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Метки: вымирающие животные   дикая природа   дикие животные   животные   новости   носороги   природа   фото   
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6  комментариев
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36k
parallax Час назад
Грёбаные браконьеры и грёбаная китайская народная медицина, которая уже истребила многие растения и довела до вымирания многих животных.
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Севастьян 42 минуты назад
Расстреливайте браконьеров на месте,без суда и следствия.В чем проблема?
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29
Liberman Севастьян 38 минут назад
проблема в том, что браконьер идет убивать животных не потому что хочет себе лексус, а потому что если он не добудет носорога - погибнут его дети.
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6k
Pillin Alex Час назад
Но но им ведь рог обрезают, чтобы браконьеры не обижали. На фотках с рогами...
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12k
Yasen_Perec Час назад
В той же самой Кении, до сих пор нет смертной казни за браконьерство(только планируют). А нужно было давно вводить, а не сопли жевать.
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