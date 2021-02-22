Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов

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С 2008 года северные белые носороги почти исчезли с лица Земли из-за браконьерства. Сегодня на планете обитает всего две самки этого вида, и ученые придумывают все новые способы восстановления популяции этих величественных животных. В этом году у носорогов есть последний шанс, или нам суждено увидеть их только в книгах и на картинках в сети.
В 2018 году в кенийском заповеднике Ол Педжета усыпили последнего самца северного белого носорога тот был очень слаб из-за болезни костей. Сегодня на планете осталось всего две самки этого вида, и он как никогда близок к полному вымиранию. С 2008 года эти носороги считались исчезающими из-за браконьеров и разрушения среды обитания человеком.
Сейчас ученые всеми силами стараются спасти вид, пока не стало слишком поздно. В этом году совместно с компанией Nature's SAFE, занимающейся сбором и хранением замороженных клеток и эмбрионов вымирающих животных, ученые из Великобритании планируют совершить искусственное оплодотворение с помощью сохранившихся жизнеспособных эмбрионов.
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Когда самцы этого вида были еще живы, учёные сохранили и заморозили образцы их ДНК, и соединили с яйцеклетками оставшихся самок. В результате удалось получить несколько жизнеспособных эмбрионов, которых и будут использовать в рамках программы. Так как северные носороги не смогут выносить детёныша, эмбрионов пересадят самкам другого вида - южным белым носорогам.
Исследователи надеются, что в ближайшие 20 лет популяцию северных белых носорогов удастся увеличить настолько, чтобы они смогли размножаться сами в современных условиях. В этом году предпримут первые попытки оплодотворения.
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