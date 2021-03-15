Том Круз продаёт своё уединённое ранчо в Колорадо

Поместье также включает в себя гараж на три машины и достаточное количество места для хранения разнообразных вещей.



Дом Круза расположен всего в нескольких минутах от центра города Теллерайд, популярного места для катания на лыжах и игры в гольф.



Стоит добавить, что каждый сентябрь город проводит у себя небольшой, но шумный кинофестиваль.