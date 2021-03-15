Том Круз продаёт своё уединённое ранчо в Колорадо

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Известно, что актёр владеет роскошной недвижимостью в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Великобритании.
Сейчас же Том Круз хочет избавиться от своего роскошного и весьма немаленького ранчо в горном и живописном городке Теллерайд, штат Колорадо.
Согласно ресурсу Sotheby’s, 58-летний актёр просит за недвижимость площадью 320 акров (130 Га) огромные 39,5 миллиона долларов.
Ранчо с 7 спальнями и 9 ванными комнатами, «построенное на заказ для уединения», сокрыто от посторонних глаз глубоко в лесу на фоне великолепных гор и природных красот.
Ранчо с 7 спальнями и 9 ванными комнатами, «построенное на заказ для уединения», сокрыто от посторонних глаз глубоко в лесу на фоне великолепных гор и природных красот.
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Просторное поместье включает 11 512 квадратных футов (1070 кв. м) внутренней жилой площади, расположенной на вершине откоса, откуда открывается захватывающий вид на горы.
Имение также включают два камина, фитнес-центр и зону отдыха.
Имение также включают два камина, фитнес-центр и зону отдыха.
Снаружи дом может похвастаться наличием большой террасы и обширного открытого пространства.
Постройка сооружена из отбеленного кедра и местного камня.
Постройка сооружена из отбеленного кедра и местного камня.
Согласно Sotheby’s, дом является «наследством, воплощением многолетнего планирования и видения».
В дополнение к главному дому площадью почти 10 тысяч квадратных футов (930 кв. м), полностью отделанному деревянными панелями, в этом месте также существует гостевой домик с тремя спальнями.
В дополнение к главному дому площадью почти 10 тысяч квадратных футов (930 кв. м), полностью отделанному деревянными панелями, в этом месте также существует гостевой домик с тремя спальнями.
Поместье также включает в себя гараж на три машины и достаточное количество места для хранения разнообразных вещей.
Дом Круза расположен всего в нескольких минутах от центра города Теллерайд, популярного места для катания на лыжах и игры в гольф.
Стоит добавить, что каждый сентябрь город проводит у себя небольшой, но шумный кинофестиваль.
Дом Круза расположен всего в нескольких минутах от центра города Теллерайд, популярного места для катания на лыжах и игры в гольф.
Стоит добавить, что каждый сентябрь город проводит у себя небольшой, но шумный кинофестиваль.
Тем временем фанаты творчества Тома Круза продолжают ждать грядущего продолжения «Топ Ган: Мэверик».
Выход картины, которая в настоящее время находится в стадии постпродакшна, был перенесён из-за пандемии, как и многие другие фильмы, которые должны были увидеть свет в прошлом году.
Выход картины, которая в настоящее время находится в стадии постпродакшна, был перенесён из-за пандемии, как и многие другие фильмы, которые должны были увидеть свет в прошлом году.
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