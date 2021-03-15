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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4720 постов • 651 подписчик подписаться
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Том Круз продаёт своё уединённое ранчо в Колорадо

Том Круз продаёт своё уединённое ранчо в Колорадо (12 фото)

Автор:
15 марта 2021 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Круз   дом   знаменитости   недвижимость   продажа   ранчо   фото   шоу бизнес   
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Известно, что актёр владеет роскошной недвижимостью в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Великобритании.
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Метки: Том Круз   дом   знаменитости   недвижимость   продажа   ранчо   фото   шоу бизнес   
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Mimik Час назад
Призрак Хаббарда в нагрузку
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too_big 5 минут назад
шикарный дом в шикарном месте!
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16k
RDen 8 минут назад
"уединённое ранчо" и "расположен всего в нескольких минутах от центра города".. не понял. Там вышки с пулемётами по периметру?
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