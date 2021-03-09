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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4710 постов • 649 подписчиков подписаться
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Самая красивая в мире рыжеволосая девушка родом из России

Самая красивая в мире рыжеволосая девушка родом из России (12 фото)

Автор:
09 марта 2021 15:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Девушка   знаменитости   красота   модель   работа модели   слава   фото   шоу бизнес   
6788
12
Уже не первый раз русскую модель Анджелину Мишель признают самой обворожительной рыжей в мире.

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Метки: Девушка   знаменитости   красота   модель   работа модели   слава   фото   шоу бизнес   
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242
Палыч 5 часов назад
Модель чего?
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57k
Опиум для народа Палыч 4 часа назад
Модель (в науке и технике) упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего существующего объекта.)))
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967
Геннадий Николаевич Казаков 4 минуты назад
Сомнительный повод для гордости для простых россиян, что их соотечественница признана самой красивой в мире ...
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35
Alex 18 минут назад
Как писали раньше, тема сисек не раскрыта. :)))))))
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4k
Ya 19 минут назад
Ни рожи, ни кожи. Ну а модельные агенства это те еще извращенцы. И губу верхнюю уже перекачала-значит нет мозга. А может кто просто наотмашь по морде дал-распухла. Фигура ужасная, я бы сказал что фигуры нет.
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123
Александр Морковкин 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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25k
turyst Полчаса назад
Покормить бы её слегка...
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1k
Denkk Полчаса назад
На любителя. Бывают и краше.
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111
Племянник Путина 40 минут назад
симпатичная... но так чтобы самая красивая )))
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2k
Frank Borman Час назад
Рыженькие могут быть очень даже хорошенькими. Вот Рождение Венеры, Ботичелли.
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10k
Artem Час назад

Ссылка coub.com
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10k
Максим Час назад
это что за жертва бухенвальда?
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32k
Лесли 🥰 Час назад
Симпатичная конечно. Но, мне интересно как они определяю, что во всем мире? Они во всех городах и странах смотрели или как. Тоже вот была мисс вселенная. Это тоже конечно трэш)))
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10k
Максим Час назад
самая красивая по мнению слепых?
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57k
Опиум для народа Максим Час назад
По мнению Шарика. "Там костей побольше"(с))))
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Он не то чтобы не "самая красвивая", я её просто красивой назвать не могу. Губошлёп какой-то. Тело ничего конечно, откормить бы слегка только. Но на лицо фу-фу-фу. Извините, вообще не моё. Есть "рыжики" на много много красивей.
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63
Бритва 2 часа назад
Нормальная задница...учитесь, девушки
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57k
Опиум для народа Бритва Час назад
Странно,я думал что у тех,кто учится, развивается совсем другой орган...
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617
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Я бы сказал, на любителя.
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2k
R00T 2 часа назад
1. Если чердак ржавый, то подвал всегда мокрый.
2. Ябывдул.
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12k
* 2 часа назад
Симпотичная, но я бы не сказал самая красивая рыжая в мире. Лицо наполовину искусственное, худоба и взгляд в никуда, меня не особо привлекает. Но если был какой-то конкурс, типа мисс мира и титул оттуда, то все логично.
Выбирают лишь из тех, кто участвовал :-)
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19k
Matrosskin 2 часа назад
Личико да, шикарное. Но в остальном - это женщин вообще не видеть нужно, чтоб назвать эти мослы "самой красивой"
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25k
turyst Matrosskin Полчаса назад
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1k
investas 2 часа назад
Живет в Ростове, родители с Украины.
Сделала нос, губы, скулы, зубы, ну и похудела сама)

з.ы. интернет помнит всё)

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9k
portmen77 2 часа назад
Моя красивей.
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