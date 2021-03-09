Самая красивая в мире рыжеволосая девушка родом из России

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Уже не первый раз русскую модель Анджелину Мишель признают самой обворожительной рыжей в мире.
Имя у барышни и вправду необычное, но она русская. Анджелина родом из Ростова, училась в Южном федеральном университете, а потом начала строить карьеру модели.
Как и многие она стала популярной сначала в Инстаграм, где ее заметили сотрудники модельного агенства и пригласили к сотрудничеству.
Ее необычная внешность оказалась очень востребованной, сначала Анджелина работала на агентство в Гонконге, а потом перешла в миланское. Пропорции ее лица сравнивали по золотому сечению, поэтому оно признано идеальным.
Сейчас Анджелина продолжает работать моделью, ее можно увидеть на обложках журналов. Она сотрудничает со многими брендами для их рекламных кампаний.
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2. Ябывдул.
Выбирают лишь из тех, кто участвовал :-)
Сделала нос, губы, скулы, зубы, ну и похудела сама)
з.ы. интернет помнит всё)