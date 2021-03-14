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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4717 постов • 651 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
16 знаменитостей, которые в обычной жизни носят очки

16 знаменитостей, которые в обычной жизни носят очки (17 фото)

Автор:
14 марта 2021 08:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   лица   люди   очки   фото   шоу бизнес   
2584
17
Здесь сравнения того, как выглядят знаменитые актёры и певцы с очками и без них.
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Метки: знаменитости   лица   люди   очки   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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36k
Андрей 2 часа назад
16 знаменитостей, которые в обычной жизни носят:
- очки
- носки
- трусы
- часы
- кольца
- деньги
- воспоминания
- бред\чушь
.................
сколько постов можно забабахать!
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3k
Taf Taffus Полчаса назад
Настоящие очки только у Эннистон. У всех других оправы с пустыми стекляшками.
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27k
winergy2012 46 минут назад
Тоже флешмоб наверное.Они ,кстати,не учавствуют в флешмобе селых волос?(Смотри пост ниже).
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12k
Роман 58 минут назад
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5k
Vadim Час назад
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5k
Vadim Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Олег 2 часа назад
Ух Меган Фокс в очках хороша
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10k
Хью́берт Олег 18 минут назад
Она и без очков хороша, а без... вообще шикарна.
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ни на что не намекаю, но сейчас есть понятие имиджевые очки. Они без диоптрий, и носят их, потому что вроде как идут.
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20k
Влад АнтонПолднев 2 часа назад
Ну да, всегда такое было. Только раньше носили бизнесмены да банкиры для солидности, а сейчас просто модный аксессуар способный полностью изменить внешность плюс куча программ с сети по подбору оправ.
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8k
_Giorgio_ 2 часа назад
Подумаешь, я тоже ношу очки, но у меня такое впечатление, что они просто нацепили какую-то оправу, чтобы попозировать для фото
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426
Лимонадный Джо 2 часа назад
Я тоже широко знаменит в узком кругу своей семьи! И ношу очки всю свою сознательную жизнь!
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3k
newegg 2 часа назад
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517
Питер Крузо 2 часа назад
фотошоп какойто
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