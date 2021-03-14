16 знаменитостей, которые в обычной жизни носят очки

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Здесь сравнения того, как выглядят знаменитые актёры и певцы с очками и без них.
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Метки: знаменитости лица люди очки фото шоу бизнес
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