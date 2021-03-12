Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии

Вы не поверите, узнав, что в пандемию больше всех чувствуют себя пострадавшими звёзды нашей эстрады. Да-да! Ни врачи, ни старики, ни многодетные семьи, а знаменитости, у которых помимо выступлений был ещё малый бизнес. Самое яркое и абсурдное заявление сделал стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан).

— В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Народ вообще не понимает! — возмущался отменой концертов Тарзан.