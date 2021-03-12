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Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии

Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии (9 фото)

Автор:
12 марта 2021 14:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: МРОТ   госказна   деньги   знаменитости   интересное   пандемия   фото   шоу бизнес   
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Судя по итогам 2020 года, российские знаменитости совсем не прочь воспользоваться помощью государства. Из-за отмены концертов и корпоративов многие лишились заработка, и тут же внезапно обеднели, принялись жаловаться на бедность и даже сравнили себя с пенсионерами (не в их пользу, конечно).

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Метки: МРОТ   госказна   деньги   знаменитости   интересное   пандемия   фото   шоу бизнес   
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22k
Vazari 51 минуту назад
C одной стороны-если положено, почему не получить? С другой, Вам не стыдно, йоб вашу мать???
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16k
nobody® 5 минут назад
Может, они сохранили сотрудников и получили, что там Путин наобещал. Не себе, а на зарплаты. А в целом насрать на них на всех. Некоторым из этих нищих пришлось в Эмиратах отдыхать, бедненькие...
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1k
Ясный Пень 6 минут назад
В списке этих "звёзд" сплошной шлак . И вообще , кому-нибудь из нормальных людей они интересны или нужны ?
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129
Sergel Fman 22 минуты назад
Однако редкие мрази...
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44k
VikCom Sergel Fman 4 минуты назад
Не более чем ВЫ!
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82
Дядя Витя 38 минут назад
Как всегда: Только ПП!
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42k
Цыц тут у меня 59 минут назад
Вся мерзость в одном посте.
Кстати, ненавидимая всеми, но не страдающая пустыми местами на концертах, Бузова не фигурирует среди просящих подачки.
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12k
Serg2001 Цыц тут у меня 46 минут назад
бузова никогда не может быть "кстати"
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42k
Цыц тут у меня Serg2001 38 минут назад
Петь не умеет, танцевать не умеет, слегка туповата, но деньги неплохие гребет с абсолютно тупых фанатов. Молодец!
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44k
VikCom Цыц тут у меня 3 минуты назад
Они просят, что ИМ КАК ГРАЖДАНАМ ПОЛОЖЕНО.
Вы не умеете просить и ПОЛУЧАТЬ? В чем проблема? В ВАС? Ну тогда на свалку Истории.
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