Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии

Судя по итогам 2020 года, российские знаменитости совсем не прочь воспользоваться помощью государства. Из-за отмены концертов и корпоративов многие лишились заработка, и тут же внезапно обеднели, принялись жаловаться на бедность и даже сравнили себя с пенсионерами (не в их пользу, конечно).
Вы не поверите, узнав, что в пандемию больше всех чувствуют себя пострадавшими звёзды нашей эстрады. Да-да! Ни врачи, ни старики, ни многодетные семьи, а знаменитости, у которых помимо выступлений был ещё малый бизнес. Самое яркое и абсурдное заявление сделал стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан).
— В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Народ вообще не понимает! — возмущался отменой концертов Тарзан.
Пока Тарзан жаловался на отмену концертов и завидовал пенсионерам, на счёт его супруги Натальи Королёвой ( а точнее её ИП) поступило более 145 тыс. рублей в виде господдержки. Стоит отметить, что Наталья Королева обзавелась помещением в двухэтажном здании площадью 472,6 кв, где открыла свой салон красоты.
Продюсер Иосиф Пригожин тоже не отказался от помощи налогоплательщиков. Его ИП в июне получил два транша по 12 тыс. рублей. Так же ИП "Гуд фуд стайл" Валерии, где 30% принадлежит её мужу, получило помощь в 750 тыс. рублей. Судя по отчётам, с 2017 года Пригожин является гендиректором телеканала "Авто плюс", и получает в год более чем в 200 млн рублей.
Ещё один миллионер, не побрезговавший помощью государства - певец Валерий Меладзе. В 2020 году он получил 133 430 рублей. Надеемся, артисту очень помогли эти деньги, учитывая тот факт, что он владелец торгового центра "Вантаж" в районе Восточное Бирюлёво кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей. Он сдаёт площадь в аренду "Магниту", а так же другим магазинам. Судя по отчётности, ТЦ приносит певцу почти 15 млн рублей чистой прибыли в год, уточняет Life.
Золотой голос России получил господдержку в размере около 440 тыс. рублей. Отметим, сам певец упоминался в рейтинге Forbes с личным состоянием в $6,5 млн.
Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, тоже получил деньги от государства. Его ювелирный магазин "Саинт боунс" получил почти 200 тыс. рублей, фирма "Базагаза" — почти 150 тыс. рублей, а компания "Газгольдер-Марк" ещё 25 тыс. рублей. Рэпер владеет семью фирмами, каждая из которых получила господдержку. Стоит заметить, что ежегодный доход составил около $7 млн в год.
Павел Воля тоже оказался в списках получивших господдержку. Его бренд одежды "Воля веар" получил более 70 тысяч рублей. Ещё одно предприятие Воли "Где шоу" выручила в год 1,2 миллиона официальных рублей и получила поддержку в 24 тыс. рублей. Также Life выяснил, что Воля сам получил 25 тысяч рублей.
Сергей Шнуров - самый богатый музыкант 2020 года по версии Forbes. Он зарабатывает в среднем $150 тыс. за частный концерт или корпоратив. При этом Шнуров получил 24 тысячи рублей как предприниматель.
Звезды отечественного шоу-бизнеса обратились в ФНС за получением МРОТ
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Кстати, ненавидимая всеми, но не страдающая пустыми местами на концертах, Бузова не фигурирует среди просящих подачки.
Вы не умеете просить и ПОЛУЧАТЬ? В чем проблема? В ВАС? Ну тогда на свалку Истории.