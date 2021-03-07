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Такими были звезды до того, как прославились

Такими были звезды до того, как прославились (27 фото)

Автор:
07 марта 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   до славы   звезды   знаменитости   ранние годы   фото   фотоистории   шоу бизнес   
1435
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Эта уникальная подборка фотографий расскажет о том, какими были мировые знаменитости до того, как достигли славы. Посмотрите и удивитесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   до славы   звезды   знаменитости   ранние годы   фото   фотоистории   шоу бизнес   
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2k
Наблюдатель 49 минут назад
Было недавно((((
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
Вау! Кульно! Особенно звезда Джо Байден порадовал.
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595
Бомбардир 24 минуты назад
Морган Фримен молодым был? А Анжелина хороша в 16!!!
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122
Семён Семёныч 42 минуты назад
Как то на бейсбольную форму не похоже.
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1k
Евгений Семён Семёныч Минуту назад
Агась, это форма американского футбола...
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