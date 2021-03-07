Такими были звезды до того, как прославились

Автор:
07 марта 2021 08:30
Эта уникальная подборка фотографий расскажет о том, какими были мировые знаменитости до того, как достигли славы. Посмотрите и удивитесь!
18-летний Робин Уильямс в выпускном классе, 1969 год
Киану Ривз - школьник, 1989 год
26-летний Джо Байден, 1968 год
Морган Фримен во время службы в ВВС в период с 1955 по 1959 год
Том Хэнкс в выпускном классе, 1974 год
15-летний Дуэйн "Скала" Джонсон, 1987 год
17-летняя Сьюзен Сарандон, 1963 год
16-летняя Анджелина Джоли, 1991 год
Шон Коннери на службе в британских ВМФ, 1946 год
Боб Марли исполняет песню "Rude Boy", 1964 год
Дженнифер Энистон в костюме ведьмы, хэллоуин - 1986 год
Томми Ли Джонс играет за бейсбольную команду своей школы в Техасе, 1965 год
Квентин Тарантино, 1983 год
Клинт Иствуд - старшеклассник, 1948 год
Марк Цукерберг - студент Гарварда, 2002 год
Билл Косби - игрок школьной бейсбольной команды
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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