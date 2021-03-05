FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4698 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Спустя 34 года: как сегодня выглядят актеры легендарного фильма "Хищник" (1987)

Спустя 34 года: как сегодня выглядят актеры легендарного фильма "Хищник" (1987)

Автор:
05 марта 2021 18:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   фильм   фото   хищник   шоу бизнес   
2775
9
"Хищник" - боевик 1987 года, снятый Джоном Мактирнаном по сценарию братьев Томас. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо и Джесси Вентура. Снимали культовый фильм в джунглях южной Мексики. Сегодня мы решили посмотреть, как изменились актеры и чем они сегодня занимаются.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   звезды   знаменитости   фильм   фото   хищник   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
124k
Алексей 58 минут назад
Кевин Питер Холл (сыгравший Хищника)
сейчас и тогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
141
Иванов Петров Сидоров 10 минут назад
Ну а сам то хищник как сейчас выглядит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вывод, - они постарели на 34 года.
КЭП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Угадай знаменитость. Новая серия Угадай знаменитость. Новая серия Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны 14 знаменитостей, которым исполнится 50 лет в этом году 14 знаменитостей, которым исполнится 50 лет в этом году 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

486001



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
84
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
2
210
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
0
12
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
58
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
5 лучших сайтов знакомств в России
5 лучших сайтов знакомств в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#кино#автомир#приколы#автомобили#Разное#авария дня
#Юмор#интересное#факты#подборка#сша#Россия#СССР#люди#кот#искусство
#животные#прикол#дтп#аварии#авто аварии#знаменитости#шоу бизнес#позитив#актеры#китай

На что жалуетесь?

Вернуться