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"Хищник" - боевик 1987 года, снятый Джоном Мактирнаном по сценарию братьев Томас. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо и Джесси Вентура. Снимали культовый фильм в джунглях южной Мексики. Сегодня мы решили посмотреть, как изменились актеры и чем они сегодня занимаются.
1. Арнольд Шварценеггер - майор Алан "Датч" Шеффер
"Мистеру Олимпия" уже 73 года. На его счету много культовых фильмов, в их число входят "Хищник", "Терминатор", "Коммандо", "Конан-варвар" и другие. Есть в его фильмографии и комедийные работы, например, "Близнецы". Бывший губернатор Калифорнии и сегодня является кумиром спортивной молодежи, регулярно публикуя кадры домашних тренировок.
2. Карл Уэзерс — Джордж Диллон агент ЦРУ
Друг и товарищ Шварценеггера по "Хищнику" - 73-летний Карл Уэзерс. Роль с "Мистером Олимпия" прославила его, однако всеобщую любовь он завоевал благодаря роли в "Рокки". Актер сегодня реже мелькает на экранах, однако с 2020 года на постоянной основе задействован в сериале "Мандалорец".
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3. Эльпидия Каррильо — партизанка Анна
Эльпидия Каррильо - мексиканская актриса, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, сыгравшая в фильме партизанку Анну, также снялась в продолжении - "Хищнике 2", но он оказался менее успешным. На ее счету 68 фильмов. Наиболее популярные проекты с участием 59-летней актрисы: "Сальвадор", "Храбрец", "Семь жизней", "Скорая помощь", "Менталист".
4. Билл Дьюк — сержант Мак Эллиот
Биллу Дьюку - 78 лет. Фильмы и сериалы с его участием: "Под прикрытием", "Гангстер", "Действуй, сестра", "Коммандо", "Джексон по кличке „Мотор“". Был очень популярен в 80-е и 90-е, даже попробовал себя в роли режиссера знаменитых сериалов ("Полиция Майами"), однако с возрастом интерес к нему пропал.
5. Джесси Вентура — сержант Блэйн Купер
Джесси Вентура известен не только по роли в фильме "Хищник", но и как профессиональный рестлер под именем Джесси "Тело" Вентура. Он выступал как боец и комментатор в World Wrestling Federation, а в 2004 году его даже ввели в Зал славы WWE. После спортивной и актерской деятельности увлекся политикой, был 38-й губернатором Миннесоты. Сейчас ведет на канале RT собственное новостное шоу "Мир глазами Джесси".
6. Сонни Лэндхэм — Билли Сол
Брутальный индеец Сонни Лэндэм начинал карьеру с ролей в порнографических фильмах. Затем его заметили и начали приглашать в боевики: "Глория", "Полиция Майами", "Тюряга", "Идущий в огне". В 2006 он попал в аварию. В 2017, на 76 году, ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.
7. Шейн Блэк — Рик Хоукинс
Шейн хотел реанимировать "Хищника", снял в 2018 году фильм, однако ему не удалось создать нечто, что оценили бы зрители. В 1980-1990-х благодаря его работе были сняты разные популярные боевики, в том числе "Смертельное оружие" и "Последний бойскаут". Сейчас актеру 59 лет. Продолжает работать в киноиндустрии. Выступил в роли сценариста и режиссера фильмов "Поцелуй навылет" (2005), "Железный человек 3" и "Славные парни" (2016).
8. Ричард Чавес — Хорхе "Пончо" Рамирес
О жизни и деятельности Ричарда известно немного. В 1990 он стал жертвой преследователя, полиция посоветовала ему меньше появляться на публике, чтобы оградить семью и друзей от нападений. Сейчас ему 69 лет, наиболее известные работы актера: "Хищник", "Свидетель", "Вавилон 5", "Звездный путь: Вояджер", "Полиция Майами: Отдел нравов", телесериал "Война миров". Последний фильм с участием актера - "Вне игры" - вышел в 2016 году.
9. Роберт Голден Армстронг — генерал-майор Гомер Филлипс
Роберт Голден Армстронг начал карьеру, играя на Бродвее. Известность приобрел после роли в пьесе "Кошка на раскаленной крыше". В 50-60-х снялся в огромном количестве вестернов, популярных в то время. Несмотря на то, что играл обычно отрицательных персонажей, в жизни был добрым и светлым человеком. Дважды женат, четверо детей. Он ушел из кино в 90-х, однако продолжил играть в пьесах до тех пор, пока у него не обнаружили катаракту. Умер в возрасте 95 лет в 2012 году.
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Метки: актеры звезды знаменитости фильм фото хищник шоу бизнес
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