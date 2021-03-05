Роберт Голден Армстронг начал карьеру, играя на Бродвее. Известность приобрел после роли в пьесе "Кошка на раскаленной крыше". В 50-60-х снялся в огромном количестве вестернов, популярных в то время. Несмотря на то, что играл обычно отрицательных персонажей, в жизни был добрым и светлым человеком. Дважды женат, четверо детей. Он ушел из кино в 90-х, однако продолжил играть в пьесах до тех пор, пока у него не обнаружили катаракту. Умер в возрасте 95 лет в 2012 году.