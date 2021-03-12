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30 знаменитостей, которые обожают котеек

30 знаменитостей, которые обожают котеек (31 фото)

Автор:
12 марта 2021 14:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: животные   знаменитости   коты   кошки   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
568
31

Большинство людей на планете неизбежно связывает любовь к кошкам - и мировые знаменитости в их числе. При этом не обязательно, что у звездных людей живет самый породистый и дорогущий котяра - многие из них также берут питомцев из приютов и с улицы. Вот некоторые знаменитости, которые души не чают в котейках!

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Метки: животные   знаменитости   коты   кошки   люди   подборка   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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4k
TirAn Час назад
Знаю только 8 из 30. странные знаменитости, но кошаки симпатичные все. всегда.
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1k
Pioner76 41 минуту назад
Знаменитости на столько знамениты, што о половине первый раз слышу.
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334
Юрий 54 минуты назад
Навсегда, Фредди и его кошки.
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