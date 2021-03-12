30 знаменитостей, которые обожают котеек

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Большинство людей на планете неизбежно связывает любовь к кошкам - и мировые знаменитости в их числе. При этом не обязательно, что у звездных людей живет самый породистый и дорогущий котяра - многие из них также берут питомцев из приютов и с улицы. Вот некоторые знаменитости, которые души не чают в котейках!
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Метки: животные знаменитости коты кошки люди подборка фото шоу бизнес
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