Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь

26. Самый быстрый из пингвинов — субантарктический, или папуанский пингвин. Под водой он может развивать скорость до 36 км/ч.



27.Место обитания субантарктических пингвинов — Субантарктические острова. Этих птиц также часто называют ослиными пингвинами, потому что их громкие крики очень похожи на крики осла.



28.Субантарктические пингвины – прекрасные пловцы. Гнезда пингвины устраивают среди пучков травы. Самки откладывают по два яйца. Появившимся на свет птенцам приходится бороться за то, чтобы родители их кормили. Каждый раз во время кормежки отец убегает от малышей, а дети пытаются его догнать. Тот, кто выигрывает забег, получает порцию еды. Более слабого птенца кормят только в том случае, если пищи очень много. Иначе ему ничего не достается, и он погибает от голода.



29. В XIX веке субантарктические пингвины едва не вымерли. Их истребляли китобои, которые охотились за ними из-за жира и яиц.



30. В наши дни эти птицы находятся под защитой международной Красной книги. Охотиться на них нельзя.