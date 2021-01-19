Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь

Мы с умилением следим за тем, как пингвины ходят вразвалку, нас поражает их удивительный образ жизни. Но при ближайшем рассмотрении удалось выяснить, что в повадках этих необычных птиц есть и темная сторона.
1. Южное полушарие — исключительная среда обитания всех 17 видов семейства пингвиновых.
2. Пингвины живут не только в Антарктиде. Эти птицы живут еще и в Новой Зеландии, Африке и даже на экваторе.
2. Пингвины живут не только в Антарктиде. Эти птицы живут еще и в Новой Зеландии, Африке и даже на экваторе.
3. Пингвины боятся касаток, и не без оснований. Касатки всегда на них охотятся. Когда пингвинам неизвестно, есть ли поблизости их враг, они подолгу толпятся на краю льдины, пока самый отважный член стаи не рискнёт нырнуть. Если он остаётся в живых, за ним следуют и остальные.
4. Далеко не все пингвины живут в полярных широтах. Галапагосские пингвины, например, живут на одноимённых островах, а ведь там среднегодовая температура составляет порядка +18 градусов Цельсия.
5. Полярные виды пингвинов способны выдерживать температуры до -60 градусов
4. Далеко не все пингвины живут в полярных широтах. Галапагосские пингвины, например, живут на одноимённых островах, а ведь там среднегодовая температура составляет порядка +18 градусов Цельсия.
5. Полярные виды пингвинов способны выдерживать температуры до -60 градусов
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6.Самые крупные в мире пингвины — императорские. Десять месяцев в году из двенадцати они живут в Антарктиде. Это самый известный вид пингвинов.
7.Длина тела взрослого животного превышает один метр, а масса может достигать сорока килограммов.
8.Десять месяцев в году императорские пингвины живут в Антарктике. Еже два месяца, как считают ученые, они проводят в открытом море и на льдинах неподалеку от Антарктиды.
7.Длина тела взрослого животного превышает один метр, а масса может достигать сорока килограммов.
8.Десять месяцев в году императорские пингвины живут в Антарктике. Еже два месяца, как считают ученые, они проводят в открытом море и на льдинах неподалеку от Антарктиды.
9. Эти птицы, как и большинство пингвинов, моногамны – они сохраняют сложившиеся пары на всю жизнь. Самка подыскивает себе нового «мужа», только если ее постоянный партнер погиб.
10.Гнезд у императорских пингвинов нет. Самцы кладут яйца себе на лапы и прикрывают их брюшной складкой. Они высиживают яйца 65-70 дней. Самки это время проводят в океане. Потом родители по очереди выкармливают птенца.
10.Гнезд у императорских пингвинов нет. Самцы кладут яйца себе на лапы и прикрывают их брюшной складкой. Они высиживают яйца 65-70 дней. Самки это время проводят в океане. Потом родители по очереди выкармливают птенца.
11. Место обитания пингвинов Адели — Антарктика. Впервые ученые обнаружили этих птиц в одной из антарктических областей, которая называется Земля Адели.
12. Пингвины Адели живут на границе плавучих льдов Антарктиды и открытого моря. Но гнездиться на льду нельзя: он растает, и яйца утонут. Поэтому весной пингвины перебираются на материк.
13. Для этого им приходится преодолеть от нескольких десятков до сотен километров. Летать они не умеют, так что путешествуют пешком или ползком на брюхе, причем довольно быстро – со скоростью до 6 км/ч.
14. На берегу самцы строят небольшие каменные гнезда, а самки откладывают в них по два яйца. В декабре лед тает, и пингвины вновь оказываются у самой воды.
15. Пингвины действительно не мёрзнут в холодной воде благодаря толстому слою жира и плотно прилегающим друг к другу перьям.
12. Пингвины Адели живут на границе плавучих льдов Антарктиды и открытого моря. Но гнездиться на льду нельзя: он растает, и яйца утонут. Поэтому весной пингвины перебираются на материк.
13. Для этого им приходится преодолеть от нескольких десятков до сотен километров. Летать они не умеют, так что путешествуют пешком или ползком на брюхе, причем довольно быстро – со скоростью до 6 км/ч.
14. На берегу самцы строят небольшие каменные гнезда, а самки откладывают в них по два яйца. В декабре лед тает, и пингвины вновь оказываются у самой воды.
15. Пингвины действительно не мёрзнут в холодной воде благодаря толстому слою жира и плотно прилегающим друг к другу перьям.
16. Место обитания королевских пингвинов — Антарктика. Эти пингвины славятся как отличные рыбаки. За сезон размножения все королевские пингвины вместе (около миллиона пар) съедают до 7000 тонн рыбы.
17.Охотятся птицы небольшими стаями. В каждой из них есть несколько старых опытных пингвинов. Они учат охотиться молодежь. Для того чтобы поймать рыбу, птицы ныряют на глубину более 20 метров.
18.На рыбалку пингвины выходят раз в две недели, а в перерывах между ними ничего не едят, только пьют. Причем как пресную, так и соленую воду. За время двухнедельной диеты птицы теряют половину своего веса.
19.Птенцы в семьях королевских пингвинов появляются реже, чем у других видов. Сначала самка откладывает одно яйцо, на следующий год – другое. А третье яйцо – лишь через два года после второго.
20. Ноги у пингвинов тоже не мёрзнут, потому что число нервных окончаний в них минимально.
17.Охотятся птицы небольшими стаями. В каждой из них есть несколько старых опытных пингвинов. Они учат охотиться молодежь. Для того чтобы поймать рыбу, птицы ныряют на глубину более 20 метров.
18.На рыбалку пингвины выходят раз в две недели, а в перерывах между ними ничего не едят, только пьют. Причем как пресную, так и соленую воду. За время двухнедельной диеты птицы теряют половину своего веса.
19.Птенцы в семьях королевских пингвинов появляются реже, чем у других видов. Сначала самка откладывает одно яйцо, на следующий год – другое. А третье яйцо – лишь через два года после второго.
20. Ноги у пингвинов тоже не мёрзнут, потому что число нервных окончаний в них минимально.
21. Самые распространённые в мире пингвины — золотоволосые. Их насчитывается около двадцати миллионов.
22.Место обитания золотоволосых пингвинов — Антарктические острова. Во время брачного периода самец-холостяк растопыривает крылья и начинает изящно кланяться перед самкой, издавая при этом громкие хриплые вопли. Если за внимание прекрасной дамы сражаются сразу несколько самцов, они кричат хором.
23.Птенцов золотоволосых пингвинов выкармливают и охраняют самцы. А самки охотятся и приносят им еду.
24. «Странные гуси» — так назвал пингвинов Антонио Пигафетта, который путешествовал вместе с Магелланом в 1520 году и был первым человеком, рассказавшим миру о загадочных птицах.
25. Пингвины моногамны и однолюбы. Это зависит от конкретного вида, но большинство пингвинов образует пары на всю жизнь.
22.Место обитания золотоволосых пингвинов — Антарктические острова. Во время брачного периода самец-холостяк растопыривает крылья и начинает изящно кланяться перед самкой, издавая при этом громкие хриплые вопли. Если за внимание прекрасной дамы сражаются сразу несколько самцов, они кричат хором.
23.Птенцов золотоволосых пингвинов выкармливают и охраняют самцы. А самки охотятся и приносят им еду.
24. «Странные гуси» — так назвал пингвинов Антонио Пигафетта, который путешествовал вместе с Магелланом в 1520 году и был первым человеком, рассказавшим миру о загадочных птицах.
25. Пингвины моногамны и однолюбы. Это зависит от конкретного вида, но большинство пингвинов образует пары на всю жизнь.
26. Самый быстрый из пингвинов — субантарктический, или папуанский пингвин. Под водой он может развивать скорость до 36 км/ч.
27.Место обитания субантарктических пингвинов — Субантарктические острова. Этих птиц также часто называют ослиными пингвинами, потому что их громкие крики очень похожи на крики осла.
28.Субантарктические пингвины – прекрасные пловцы. Гнезда пингвины устраивают среди пучков травы. Самки откладывают по два яйца. Появившимся на свет птенцам приходится бороться за то, чтобы родители их кормили. Каждый раз во время кормежки отец убегает от малышей, а дети пытаются его догнать. Тот, кто выигрывает забег, получает порцию еды. Более слабого птенца кормят только в том случае, если пищи очень много. Иначе ему ничего не достается, и он погибает от голода.
29. В XIX веке субантарктические пингвины едва не вымерли. Их истребляли китобои, которые охотились за ними из-за жира и яиц.
30. В наши дни эти птицы находятся под защитой международной Красной книги. Охотиться на них нельзя.
27.Место обитания субантарктических пингвинов — Субантарктические острова. Этих птиц также часто называют ослиными пингвинами, потому что их громкие крики очень похожи на крики осла.
28.Субантарктические пингвины – прекрасные пловцы. Гнезда пингвины устраивают среди пучков травы. Самки откладывают по два яйца. Появившимся на свет птенцам приходится бороться за то, чтобы родители их кормили. Каждый раз во время кормежки отец убегает от малышей, а дети пытаются его догнать. Тот, кто выигрывает забег, получает порцию еды. Более слабого птенца кормят только в том случае, если пищи очень много. Иначе ему ничего не достается, и он погибает от голода.
29. В XIX веке субантарктические пингвины едва не вымерли. Их истребляли китобои, которые охотились за ними из-за жира и яиц.
30. В наши дни эти птицы находятся под защитой международной Красной книги. Охотиться на них нельзя.
31. Антарктические пингвины обустраивают свои гнёзда, используя в качестве строительных материалов камни и землю.
32. Место обитания антарктических пингвинов — Антарктические острова. Эти небольшие пингвины питаются крилем (мелкими морскими рачками). Обычно птицы предпочитают рачков размером 4-6 см.
33.Полярники называют антарктических пингвинов «полицейскими» из-за особенностей окраски. На макушке у них черная «шапочка», передняя часть головы белая, а под клювом есть черная полоска, как ремешок от шлема у британских полицейских. У птенцов антарктических пингвинов голова покрыта серыми крапинками. После первой линьки они исчезают.
34. В Англии и США Антарктических пингвинов зовут «макарони». В XIX веке так называли модников.
35. Гнездо, которое создают пингвины, как, правило, тоже становится постоянным: в большинстве случаев пингвины гнездуются там, где сами появились на свет.
32. Место обитания антарктических пингвинов — Антарктические острова. Эти небольшие пингвины питаются крилем (мелкими морскими рачками). Обычно птицы предпочитают рачков размером 4-6 см.
33.Полярники называют антарктических пингвинов «полицейскими» из-за особенностей окраски. На макушке у них черная «шапочка», передняя часть головы белая, а под клювом есть черная полоска, как ремешок от шлема у британских полицейских. У птенцов антарктических пингвинов голова покрыта серыми крапинками. После первой линьки они исчезают.
34. В Англии и США Антарктических пингвинов зовут «макарони». В XIX веке так называли модников.
35. Гнездо, которое создают пингвины, как, правило, тоже становится постоянным: в большинстве случаев пингвины гнездуются там, где сами появились на свет.
36.Меньше всего из всех видов пингвинов воду любят великолепные пингвины. Большую часть своей жизни они проводят на суше.
37.Место обитания пингвинов великолепных — Новая Зеландия. Это единственный вид пингвинов, который не образует колоний. Пингвины великолепные гнездятся независимыми друг от друга парами. Группами живут только молодые неполовозрелые птицы. При этом они держатся в стороне от гнезд взрослых пар.
37.Место обитания пингвинов великолепных — Новая Зеландия. Это единственный вид пингвинов, который не образует колоний. Пингвины великолепные гнездятся независимыми друг от друга парами. Группами живут только молодые неполовозрелые птицы. При этом они держатся в стороне от гнезд взрослых пар.
38. Половая зрелость у самок наступает только в 3-4 года, а у самцов еще позже – в 4-5 лет. Жители островов Новой Зеландии называют этих птиц «хойхо», что означает «шумные крикуны». Дело в том, что когда самец и самка встречаются после разлуки, они приветствуют друг друга громкими криками. Это очень редкий вид пингвинов: в мире сохранилось около 5 тысяч пар птиц.
39. Воздух в слоях перьев — вот то, что защищает пингвинов от потери тепла, особенно во время плавания в очень и очень холодной воде.
40. В колониях, численность которых может достигать тысячи птиц, воспитываются практически все пингвины — за исключением буквально нескольких видов.
39. Воздух в слоях перьев — вот то, что защищает пингвинов от потери тепла, особенно во время плавания в очень и очень холодной воде.
40. В колониях, численность которых может достигать тысячи птиц, воспитываются практически все пингвины — за исключением буквально нескольких видов.
41. Место обитания очковых пингвинов — Южная Африка. Эти пингвины – настоящие домоседы. Они не любят кочевать, предпочитая проводить время неподалеку от морского побережья.
42.Сейчас береговые районы Южной Африки густо заселены людьми, и птицам стало почти негде жить.
43. В 2000 году они сильно пострадали от разлива нефти у побережья ЮАР. Национальному фонду по охране береговых птиц пришлось создать несколько добровольческих бригад, члены которых отмывали пингвинов от нефти.
44. Самец очкового пингвина выражает любовь, нежно поглаживая самку по голове.
45. В 1487 году на борту корабля Васко да Гамы среди записей анонимного дневника встречаются описание нелетающих птиц в районе мыса Доброй Надежды. Возможно, там также шла речь о пингвинах.
42.Сейчас береговые районы Южной Африки густо заселены людьми, и птицам стало почти негде жить.
43. В 2000 году они сильно пострадали от разлива нефти у побережья ЮАР. Национальному фонду по охране береговых птиц пришлось создать несколько добровольческих бригад, члены которых отмывали пингвинов от нефти.
44. Самец очкового пингвина выражает любовь, нежно поглаживая самку по голове.
45. В 1487 году на борту корабля Васко да Гамы среди записей анонимного дневника встречаются описание нелетающих птиц в районе мыса Доброй Надежды. Возможно, там также шла речь о пингвинах.
46. Самый большой представитель пингвинов — императорский пингвин, чей рост достигает 120 см, а самый маленький — малый, или голубой пингвин. Его рост в среднем составляет всего 33 см.
47. Пингвины очень трепетно относятся к своим яйцам. Однажды группа геологов украла у них яйцо с целью его съесть, но стая пингвинов стала их преследовать. Нет, никакого сюжета для фильма ужасов — пингвины просто молча шли следом за людьми. Геологи приняли решение отдать им яйцо, после чего погоня прекратилась.
47. Пингвины очень трепетно относятся к своим яйцам. Однажды группа геологов украла у них яйцо с целью его съесть, но стая пингвинов стала их преследовать. Нет, никакого сюжета для фильма ужасов — пингвины просто молча шли следом за людьми. Геологи приняли решение отдать им яйцо, после чего погоня прекратилась.
48. Само слово «пингвин» начиная с 16-го века использовалось по отношению к бескрылой гагарке (лат. Pinguinus impennis) — вымершему виду, когда-то обитавшему у восточных берегов Канады. Когда исследователи отправились в Южное полушарие и столкнулись с похожими на бескрылую гагарку черно-белыми птицами, они окрестили их пингвинами.
49. Никакого страха перед людьми пингвины не испытывают, ведь они не привыкли к опасности на земле. Не надо удивляться, когда услышите истории о том, как кто-то гладил пингвинов или кормил их с руки.
50. Пингвины неуклюжи только на суше. Под водой они оказываются очень ловкими и грациозными.
49. Никакого страха перед людьми пингвины не испытывают, ведь они не привыкли к опасности на земле. Не надо удивляться, когда услышите истории о том, как кто-то гладил пингвинов или кормил их с руки.
50. Пингвины неуклюжи только на суше. Под водой они оказываются очень ловкими и грациозными.
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