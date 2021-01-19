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Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь

Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь (15 фото)

Автор:
19 января 2021 09:56
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   пингвины   познавательно   факт   факты   фото   
239
15
Мы с умилением следим за тем, как пингвины ходят вразвалку, нас поражает их удивительный образ жизни. Но при ближайшем рассмотрении удалось выяснить, что в повадках этих необычных птиц есть и темная сторона.
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Метки: животные   интересно   пингвины   познавательно   факт   факты   фото   
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1k
BEZUMNAYA LO 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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vitenok 16 минут назад
А тёмная сторона - ради красного словца?
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7k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
lekha-fil Полчаса назад
А по поводу милых - не милых где?
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1k
Лёха 42 минуты назад
Галиматья...
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631
Alexander 48 минут назад
да уже поняли, по мультику Мадагаскар
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