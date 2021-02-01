Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей

Неторопливо, без суеты живет обитатель арктических морей морж. Куда торопиться? Срок жизни нормальный, аж 30 лет. Когда ты весишь почти 2 тонны, не посуетишься, не порезвишься, знаешь ли. Хотя, вся его внешняя неповоротливость – это обман зрения.



Тело моржа полностью покрыто буро-желтыми волосками. У особей пред пенсионного возраста и дальше, оно бесстыдно лысое и розоватое. Зато морда – с усами по типу кошачьих. Называются они вибриссы, и их до 700 шт. (ученые подсчитали). Хвост в зачаточном состоянии, вроде есть, а вроде и нет. Ласты крепкие и мозолистые. По суше, в отличие от тюленя, морж может ходить. Глаза маленькие, уши отсутствуют как таковые.



Если моржиха начинает упрекать моржа в толстокожести, то он соглашается, потому что так оно и есть. На отдельных участках тела, в районе загривка, толщина кожи составляет до 10 см. Под ней еще 12 см жирового слоя.



Отличительной особенностью животных являются бивни. Каждый зубик может вырасти до 1 м длиной и весить больше пяти килограмм. Мужики в драках меряются своими бивнями. Паханом бригады становится тот, у кого зубы больше.