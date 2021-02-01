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Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей

Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей (8 фото)

Автор:
01 февраля 2021 09:53
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   морж   познавательно   природа   факты   фото   
656
8
Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны.
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Метки: животные   интересно   морж   познавательно   природа   факты   фото   
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6  комментариев
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4k
Станислав Полчаса назад
Автор, надо было еще рассказать, что единственное животное, у которого кость в хере. Именно поэтому и существует такое ругательство как "!** моржовый", типа позвоночник и оболочка .. ну я думаю тут не надо пояснять =)
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Андрей 2 минуты назад
Автор недавно откинулся? Что за лексикон - пахан? Ауешник что ли?
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4k
Olga Raudis 45 минут назад
"Моржей с удовольствием закупают для цирков." ??? Что? В каком это цирке автору приходилось видеть моржа?
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2k
Руслан Olga Raudis Полчаса назад
В Никулинском на Цветном бульваре в Москве. Еще в детстве видел в девяносто каком то там году.
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2k
Руслан Olga Raudis 24 минуты назад
Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей
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59k
Доктор Джонс Час назад
Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей
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