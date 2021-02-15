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6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян

6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян (7 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:53
Сообщество : Животные
Метки: горилла   животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
869
7
Если бы не повышенная лохматость, то это животное вполне можно было принять за дальнего предка человека.
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Метки: горилла   животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
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Corvus Corax 23 минуты назад
"даже гепарды стараются не задирать массивного атлета"
Да что там, белые медведи просто избегают горилл! А косатки? И близко не подплывают!
Аффтар, гепарды живут в саванне... а гориллы в лесу и в горах... они не соприкасаются от слова вообще... Более того, гепарды и на бабуинов с прочими мандрилами не охотятся, да и гепард самый слабый из крупных хищников в Африке...
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