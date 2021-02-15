6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян

Отношение к незамужним дамам здесь плохое. Умели бы разговаривать, начали бы издеваться, мол, «всё в девках ходит»! Если у матери гориллы родился «сын», то он может остаться в группе даже после взросления. А если «дочь», то как только она достигнет того возраста, когда уже «весна в голове гуляет», ей необходимо будет покинуть семью!



И не надо тайком «приносить в подоле» — свободного места и провизии в группе мало, по мнению вожака! Вот горилла-одиночка и станет искать себе самца из другой крупной группы, чтобы затем сколотить собственную «банду гоминидов».