6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян

Если бы не повышенная лохматость, то это животное вполне можно было принять за дальнего предка человека.
Гориллы умеют ходить прямо, да и ДНК совпадает во многом. Мозг нашего героя весит около 600 г, что уже говорит о высоких интеллектуальных способностях. По силе гориллам практически нет равных, даже гепарды стараются не задирать массивного атлета — тут ведь непонятно, кто выйдет победителем. И это лишь малая часть интересных особенностей горилл, как тут не обсудить!
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6. Самцы — молодцы, самки — склочницы
Гориллы всегда живут группами по ~ 20-30 особей. Каждую группу возглавляет статный альфа самец. Обычно он самый старый в группе, но это не мешает ему быть самым сильным! Претенденты на трон, которые вдруг решили побороться за первенство, могут бросить ему вызов. Соперники сойдутся в честном бою!
Но вожак, как и любой другой самец в группе, никогда не станет задираться просто так. Даже сильно нервничая и негодуя, самец не пойдёт в наступление на соплеменников. А вот дамы горилл — запросто! Причины банальны: сочный фрукт, удобная подстилка из веток или какой-то другой интересный предмет.
Но вожак, как и любой другой самец в группе, никогда не станет задираться просто так. Даже сильно нервничая и негодуя, самец не пойдёт в наступление на соплеменников. А вот дамы горилл — запросто! Причины банальны: сочный фрукт, удобная подстилка из веток или какой-то другой интересный предмет.
5. Дайте глину, пожалуйста
Смотришь на нашего героя и удивляешься: рост 1.5, а то и 2 м, литые мышцы и мощный торс! Мысли о регулярных упражнениях в зале возникают сразу, а вот о вегетарианстве — вряд ли. А ведь кроме растительной пищи, гориллы не едят совершенно ничего! И насекомые, кстати, у них под запретом, и питьевой режим не особо соблюдают.
Как только горилла понимает, что в организме «приключился» недостаток минеральной базы, она тут же отправится на водоём или глиняный карьер, где начинает поедать глину в промышленных масштабах! Это помогает примату восстановить энергетические ресурсы.
Как только горилла понимает, что в организме «приключился» недостаток минеральной базы, она тут же отправится на водоём или глиняный карьер, где начинает поедать глину в промышленных масштабах! Это помогает примату восстановить энергетические ресурсы.
4. Чистая лежанка
Никто другой не меняет «спальное место» чаще, чем это делает горилла! Каждую ночь, каждая горилла, обустраивает себе отдельную лежанку. Гоминиды (человекообразные обезьяны) активно убирают вчерашние «кровати», культурно складируя их в определённом месте. Затем животное заново сооружает себе обновленную конструкцию.
И так поступает каждый член группы, каждый день. Крайне редкий случай, когда животное использует вчерашнюю простыню повторно. Такое случается лишь в 4-5% случаев, а причиной подобной антисанитарии может стать настоящий форс-мажор — отсутствие материалов.
И так поступает каждый член группы, каждый день. Крайне редкий случай, когда животное использует вчерашнюю простыню повторно. Такое случается лишь в 4-5% случаев, а причиной подобной антисанитарии может стать настоящий форс-мажор — отсутствие материалов.
3. «Свадьба» за пределами группы
Отношение к незамужним дамам здесь плохое. Умели бы разговаривать, начали бы издеваться, мол, «всё в девках ходит»! Если у матери гориллы родился «сын», то он может остаться в группе даже после взросления. А если «дочь», то как только она достигнет того возраста, когда уже «весна в голове гуляет», ей необходимо будет покинуть семью!
И не надо тайком «приносить в подоле» — свободного места и провизии в группе мало, по мнению вожака! Вот горилла-одиночка и станет искать себе самца из другой крупной группы, чтобы затем сколотить собственную «банду гоминидов».
И не надо тайком «приносить в подоле» — свободного места и провизии в группе мало, по мнению вожака! Вот горилла-одиночка и станет искать себе самца из другой крупной группы, чтобы затем сколотить собственную «банду гоминидов».
2. Вожак — зрелище впечатляющее
Альфа-самец должен регулярно демонстрировать физиологические способности, а как иначе! И всё для того, чтобы группа убедилась, что он ещё способен обеспечить всем защиту, противников ведь уйма. Начинается обряд скромно: вожак негромко ухает и приплясывает. Затем поднимается на задние лапы, вытягиваясь во весь рост, и переходит на истошные звуки. Плечи, кстати, оставляет сгорбленными.
Если все оценили масштабы выступления, то вожак начнёт бить себя лапами по груди, выпрямится и совершит эффектный разбег сквозь кусты напролом! Всё действо на высоких скоростях, страшно до икоты!
Если все оценили масштабы выступления, то вожак начнёт бить себя лапами по груди, выпрямится и совершит эффектный разбег сквозь кусты напролом! Всё действо на высоких скоростях, страшно до икоты!
1. Общительные интеллектуалы!
Для того, чтоб донести информацию до другого члена группы, горилла может использовать ~ 16 звуков. Иногда это число увеличивается, но главное то, что такое общение сопровождается эмоциональной окраской. И это не всё, был эксперимент, в котором самку опытные зоологи смогли обучить жестам для глухонемых, и горилла прекрасно общалась с помощью них, как вам такое?!
К глубочайшему разочарованию, горилл становится всё меньше. «Человек» был бы глупцом, если хотя бы не постарался спасти столь великолепных созданий природы…
К глубочайшему разочарованию, горилл становится всё меньше. «Человек» был бы глупцом, если хотя бы не постарался спасти столь великолепных созданий природы…
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Да что там, белые медведи просто избегают горилл! А косатки? И близко не подплывают!
Аффтар, гепарды живут в саванне... а гориллы в лесу и в горах... они не соприкасаются от слова вообще... Более того, гепарды и на бабуинов с прочими мандрилами не охотятся, да и гепард самый слабый из крупных хищников в Африке...