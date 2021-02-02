Интересные факты из жизни опоссума

Опоссум может «сыграть» так реалистично, что никто не догадается о том, что он жив. Этой фишкой для выживания в дикой природе пользуются многие, но опоссумы превзошли всех в актерской игре! Хищник, который пытается напасть на сумчатого лицедея, верит тому, что тот уже мертв и уходит, оставив нашего героя в покое. Когда опоссум притворяется, его взгляд становится стеклянным, а из пасти текут слюни. При этом зверек будет источать от себя неприятный запах. Ох, хитёр!