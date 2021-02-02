Интересные факты из жизни опоссума

«У него морда как у свиньи, хвост как у крысы, шерсть как у кошки. Под животом у него мешок, в котором он носит и выкармливает своих детей» Джон Смит «Карта Вирджинии», 1608 год.
Наш герой — замечательное животное из семейства сумчатых. Удивляет опоссум не только внешностью, но и повадками. Он — своего рода родня кенгуру, которая никогда не была в Австралии: обитает в 🇺🇸США, 🇦🇷Аргентине, 🇨🇦Канаде и на близлежащих территориях. Опоссумы могут мирно жить рядом с человеком, а некоторых даже удаётся одомашнивать. О таком неприметном зверьке можно рассказать много интересного!
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Ровесник динозавров!
Когда говорят о ком-то по-настоящему древнем, то утверждают, что он «динозавров видел». Так вот опоссум, а точнее его предки, действительно видели динозавров, — жили вместе с ними в Меловом периоде. Ну… Точнее выживали, благодаря своему далеко не слабому интеллекту. Человечество буквально видит перед собой наследие доисторической эпохи, ведь опоссумы с тех пор почти не изменилась. И правильно! Зачем менять уникальную внешность в угоду каким-то тысячелетиям?
Оскар за игру
Опоссум может «сыграть» так реалистично, что никто не догадается о том, что он жив. Этой фишкой для выживания в дикой природе пользуются многие, но опоссумы превзошли всех в актерской игре! Хищник, который пытается напасть на сумчатого лицедея, верит тому, что тот уже мертв и уходит, оставив нашего героя в покое. Когда опоссум притворяется, его взгляд становится стеклянным, а из пасти текут слюни. При этом зверек будет источать от себя неприятный запах. Ох, хитёр!
Невероятная плодовитость
Беременной самка опоссума ходит около двух недель, затем на свет могут появиться до 20-25 детенышей, подумать только! По человеческим меркам уму не постижимо: столько пищащих ртов, одновременно требующих еды и заботы. Выкормить такое большое семейство невероятно сложно, многодетные родители поймут мытарства самки опоссума. И всё же она старается! По мере взросления пушистые малыши ездят на матери, цепляясь за шерсть, а вот сумкой пользуются редко.
Клевета и наветы
В США и Канаде, увы, от опоссумов активно пытаются избавиться. Происходит это по причине того, что животное является активным носителем бешенства, стоит подчеркнуть — именно носителем. Горе-охотники не знают, что вирус в организме этих зверьков развивается слабо, у наших пушистых героев слишком неблагоприятная для этого среда, да и температура тела низкая! Быть носителями бешенства какой-то период они могут, но слишком мал процент кого-того заразить.
Универсальный антидот
Всеядность наших индивидуалистов просто поражает: едят мясо и фрукты, овощи и насекомых. В городах часто посещают свалки, но не роются в мусоре. Гурманы ловко выслеживают свалочных мышей. Организм опоссумов — особенный. В крови есть белок, который связывает и выводит из организма практически любые известные науке вещества. Ученые испытывали яды змей со всех континентов, а сумчатые отряхивались и шли по своим делам. Супермены какие-то!
Крупный зверек
Большинство считает, что опоссумы — весьма небольшие звери. Детеныш этого вида спокойной умещается в ладонь, но взрослая сумчатая особь вырастает до 0.5 м в длину, а весит при этом около 6-7 кг! Большой вес привлекает множество врагов: змей, хищных птиц, лис, койотв, волков и… Людей. Неудивительно, что опоссумы решили падать на землю при встрече с опасностью. Остается надеяться, что человечество одумается, и перестанет истреблять уникальную фауну, прошедшую сквозь время…
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