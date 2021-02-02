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Интересные факты из жизни опоссума

Интересные факты из жизни опоссума (8 фото)

Автор:
02 февраля 2021 09:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   опоссум   познавательно   факты   фото   
292
8
«У него морда как у свиньи, хвост как у крысы, шерсть как у кошки. Под животом у него мешок, в котором он носит и выкармливает своих детей» Джон Смит «Карта Вирджинии», 1608 год.
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Метки: животные   интересно   опоссум   познавательно   факты   фото   
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168k
Belka_16 59 минут назад
Они офигенные!
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750
вася васильев 8 минут назад
Лаэртского сразу вспомнил)))
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168k
Belka_16 54 минуты назад
12 детишек тащит )))
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168k
Belka_16 57 минут назад
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