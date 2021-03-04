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Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием

Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием (6 фото)

Автор:
04 марта 2021 11:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: болезнь   вердикт   гомосексуализм   китай   меньшинства   суд   учебник   
759
6

Радужные активисты опечалены. Они так долго вели судебные тяжбы, чтобы убрать из учебника упоминание о том, что однополые отношения не являются нормой. Но суд оказался беспощаден к "бедным и угнетаемым" меньшинствам.

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Метки: болезнь   вердикт   гомосексуализм   китай   меньшинства   суд   учебник   
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20  комментариев
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Поддерживаю. Очевидные вещи нужно называть своими именами, а не идти на поводу у меньшинств!
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41
arcush 5 минут назад
У нас это не пройдет... У нас вся дума либо педики, либо педофилы!
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54k
Racer777 6 минут назад
Молодцы. И абсолютно наплевать на мнение "прогрессивного демократического сообщества"...
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290
Юрий 8 минут назад
Осадить ЛГБТ и разогнать гомосеков по спальням, это вполне разумною. Пусть трахаются под одеялом как хотят. Но объявлять гомосексуализм психическим расстройством безграмотно, как с научной точки зрения, так и просто не логично. Это неспособность индивидуума выполнять данную Богом или Природой, (вопрос веры) социальную роль в обществе и Не более. Сдвигать это в область психиатрии недопустимо. Это не лечится психиатрией, мы уже через это проходили. Это может привести просто к концлагерю для гомиков и только. Нам это очно нужно?
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869
Недовольный Херней Юрий Минуту назад
То есть если человек считает себя "наполеоном" то он психически больной, а вот если мужик считает себя бабой то его нужно защищать? Чет Вы передергиваете.
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1k
Максим 10 минут назад
Я не знаю как на счёт заболевание, но точно отклонение от нормы. Этому доказательство, что и в животном мире оно встречается, а значит не стоит всё валить на разум, как отличительную черту человека.
Только вот наказывать? Я за запрет публичных проявлений, агитацию и прочее. Нужно уважать права других, не потому что мы некая норма и большинство, а просто потому что не надо. Я не вижу парадов гетеросексуалов с флагами соединяющихся половых органов разного пола.

А главное заметьте, ведь гомосеков давно никто не притесняет, всё что происходит это лишь ответная реакция на их действия.
То есть жили себе тихо и никто не трогал. Всё нормально. И вдруг бум и парады, требования признать (хер бы с ним, что они есть знают все), но и принять! Право дело, они как феминистки и веганы, есть только их точка зрения и неправильная. Вперед жалеть зверюшек (ага, забудем, что и мозг развился благодаря охоте и обработке пищи, когда челюсть становилась меньше, мышцы слабее, освобождая место для мозга, а так же время для развития того самого мозга). Дать равные права женщинам... но стоп, в каком месте их ущемляли? Избирательное право есть, декрет оплачивается, зарплаты равные (при равных возможностях, занятом времени и способностях). Или геи. Кто то им какие-то отверстия заклеивает, что бы не сношались?
В общем куда то мы свернули не туда.
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828
Сергей 11 минут назад
и теперь их будут лечить электрическим током и химией )))
какая же мы отсталая страна...даже Китай гораздо прогрессивнее
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264
Странствующий за солнцем 17 минут назад
Ну хоть у кокого-то хватило мозгов признать истину.
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952
Max 18 минут назад
Уже давно американские психиатры признали это серьезной патологией мозга аналогичной шизофрении. Поэтому всему адекватному миру надо идти по пути изоляции либо ограничения прав педерастов аналогично шизофреникам. Либо отпускать последних на свободу. Двойных стандартов быть не может.
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3k
Едондер пуп Max 8 минут назад
До кучи - изолировать тех, кто боится заражения гомосексуализмом (в т.ч. детей) через телевизор и парады.
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290
Юрий 22 минуты назад
Если и считать гомосексуализм болезнью, то она социальная. А в таком "социалистическом" государстве как Китай социальные болезни запрещены.
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1k
Лёха Юрий 21 минуту назад
Психическое заболевание это. Правильно китайцы откомментили.
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1k
Eugene Лёха 17 минут назад
В основном это гормональное отклонение, а уж потом психическое.
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590
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Вот молодцы китайцы, положили на всех и гнут свою политику партии. Прям уважение, за то что делают, необходимые вещи доя своего государства.
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2k
Сергей Полчаса назад
Да и похеру на них . Я гомосеков ни разу не видел, только на фишках про них читал...
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952
Max Сергей 2 минуты назад
Ну подвороты, прсматривание журналов мод, барбершопы, маникюр и модные нынче зауженные костюмы на размер меньше - это элемент гомосексуальной культуры. Поэтому видели ...и как минимум латентных педерастов.
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