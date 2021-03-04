Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием

Радужные активисты опечалены. Они так долго вели судебные тяжбы, чтобы убрать из учебника упоминание о том, что однополые отношения не являются нормой. Но суд оказался беспощаден к "бедным и угнетаемым" меньшинствам.
Суд провинции Цзянсу встал на сторону авторов университетского учебника, в котором гомосексуализм назван психическим расстройством.
Судебные тяжбы были инициированы китайскими ЛГБТ-активистами. Они в течении нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку в университетском учебнике по ментальным отклонениям, в котором однополые отношения упоминались как разновидность отклонения от нормы (в клиническом смысле).
В сентябре прошлого года суд уже вынес свой вердикт, согласно которому претензия активистов признавалась "разницей в восприятии", и потому опубликованная информация, с которой не согласны истцы не является ошибочной.
В апелляционном постановлении от 9 февраля 2021 года говорится тоже самое. При этом активисты сетуют на то, что как такового заседания суда так и не состоялось. Судья просто зачитал прошлогоднее решение и удалился. Представители ЛГБТ Китая очень раздосадованы таким к себе отношением и уверены, что это решение негативно скажется на положение сексуальных меньшинств в Поднебесной.
хорошо что я не гомосек. Когда китайцы захватят весь мир, я просто буду работать и меня не будут бить.— Тонтон Манкурт (@Y2QiTbznSfif9W3) March 3, 2021
Зато в Сингапуре это уголовное преступление. А на Таиланде куча леди боев. Вот и поди этих азиатов разбери— Alexey Zharikov (@alexey_zharikov) March 3, 2021
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Только вот наказывать? Я за запрет публичных проявлений, агитацию и прочее. Нужно уважать права других, не потому что мы некая норма и большинство, а просто потому что не надо. Я не вижу парадов гетеросексуалов с флагами соединяющихся половых органов разного пола.
А главное заметьте, ведь гомосеков давно никто не притесняет, всё что происходит это лишь ответная реакция на их действия.
То есть жили себе тихо и никто не трогал. Всё нормально. И вдруг бум и парады, требования признать (хер бы с ним, что они есть знают все), но и принять! Право дело, они как феминистки и веганы, есть только их точка зрения и неправильная. Вперед жалеть зверюшек (ага, забудем, что и мозг развился благодаря охоте и обработке пищи, когда челюсть становилась меньше, мышцы слабее, освобождая место для мозга, а так же время для развития того самого мозга). Дать равные права женщинам... но стоп, в каком месте их ущемляли? Избирательное право есть, декрет оплачивается, зарплаты равные (при равных возможностях, занятом времени и способностях). Или геи. Кто то им какие-то отверстия заклеивает, что бы не сношались?
В общем куда то мы свернули не туда.
какая же мы отсталая страна...даже Китай гораздо прогрессивнее