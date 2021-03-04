Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием

В сентябре прошлого года суд уже вынес свой вердикт, согласно которому претензия активистов признавалась "разницей в восприятии", и потому опубликованная информация, с которой не согласны истцы не является ошибочной.

В апелляционном постановлении от 9 февраля 2021 года говорится тоже самое. При этом активисты сетуют на то, что как такового заседания суда так и не состоялось. Судья просто зачитал прошлогоднее решение и удалился. Представители ЛГБТ Китая очень раздосадованы таким к себе отношением и уверены, что это решение негативно скажется на положение сексуальных меньшинств в Поднебесной.