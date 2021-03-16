Россиянина оштрафовали за фейковые страшилки

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Житель Чукотки искренне верил, что вышки 5G вредят здоровью. Поэтому через один из мессенджеров организовал массовую рассылку. И вред действительно получил, правда, от правоохранительных органов.
Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ "за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения".
Суд оштрафовал россиянина на 15 000 рублей.
Суд оштрафовал россиянина на 15 000 рублей.
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А как вы относитесь к вышкам 5G?
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Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
Покажи силу, путирашка!
Сосалка дешовая
И вы все сосалки вокзальные по 11руб80коп.
Готов сказать в лицо и камеру всем вам. На площади Джохара Дудаева.
Можно сейчаст