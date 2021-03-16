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Россиянина оштрафовали за фейковые страшилки

Россиянина оштрафовали за фейковые страшилки (3 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:59
Сообщество : Жить в России
Метки: вред   вышка 5G   паника   суд   фейк   чукотка   штраф   
983
3
Житель Чукотки искренне верил, что вышки 5G вредят здоровью. Поэтому через один из мессенджеров организовал массовую рассылку. И вред действительно получил, правда, от правоохранительных органов.
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Метки: вред   вышка 5G   паника   суд   фейк   чукотка   штраф   
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18  комментариев
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8k
Мегапихель 2 часа назад
Вообще пох!
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−49
Князь Курбский 20 минут назад
Путин может приехать и отсосать у меня. Пока пускают его
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27k
lem02 36 минут назад
Маразм какой то.
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677
zu4ara 37 минут назад
А вы не знали..?
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118k
arek14 Час назад
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−19
vova old Час назад
а ближе чем чукотка никого не нашли оштрафовать?
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4k
RomaXz Час назад
Зато теперь будет орать, что пострадал за правду. И найдутся идиоты, которые ему поверят и поддержат
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−49
Князь Курбский Час назад
Путин хץй. Призываю его повесить
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501
Гарик Князь Курбский Час назад
Всё никак не угомонисся?
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8k
Alexander Князь Курбский 42 минуты назад
За оскорбление Президента России по статье
130 128,1 УК РФ, грозит штраф до 1000000 рублей ил срок до 7 лет лишения свободы.
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−49
Князь Курбский Час назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Покажи силу, путирашка!
Сосалка дешовая
И вы все сосалки вокзальные по 11руб80коп.
Готов сказать в лицо и камеру всем вам. На площади Джохара Дудаева.
Можно сейчаст
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3k
insaider 2 часа назад
Я ещё верю в то что Маск хочет несколько тысяч спутников на низкую орбиту,чтобы детки в африке могли в порнохаб по быстрому интернету заходить!
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7k
vit insaider Час назад
Херово наверно жить, когда все познания об интернете ограничиваются только лишь порнхабом.
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9k
Сергей vit 50 минут назад
Херово, наверное, жить, когда не знаешь значения слова «сарказм».
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7k
vit Сергей 49 минут назад
И в каком месте тут сарказм?
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9k
Сергей vit 9 минут назад
От начала и до конца. Для самых непонятливых в конце комментария автор поставил
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Pillin Alex Варакин Алексей 2 часа назад
Комментарий дня! )
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