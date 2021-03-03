Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок

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В Казахстане молодая мать обвинила своего знакомого в изнасиловании, но следствие нашло несоответствие в её рассказе.
21-летняя девушка из города Алга обвинила невиновного молодого человека, но после того, как всплыли факты лжи – призналась, раскаялась и стала сотрудничать со следствием, пишет NUR.KZ
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Она заключила соглашение с прокурором. И суд приговорил её к 3 годам лишения свободы. Но с отсрочкой на 5 лет. Ведь у молодой женщины есть трехлетняя дочь.
Как вы считаете, её действительно посадят через 5 лет? Можно ли рожать детей и всё время отодвигать срок исполнения приговора?
Как вы считаете, её действительно посадят через 5 лет? Можно ли рожать детей и всё время отодвигать срок исполнения приговора?
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
В Екатеринбурге разгорелся скандал, который не оставил ни одного жителя равнодушным. Заслуженного тренера по настольному теннису обвиняют в том, что он "погладил девочку, не снимая одежды".
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