Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок

Она заключила соглашение с прокурором. И суд приговорил её к 3 годам лишения свободы. Но с отсрочкой на 5 лет. Ведь у молодой женщины есть трехлетняя дочь.



Как вы считаете, её действительно посадят через 5 лет? Можно ли рожать детей и всё время отодвигать срок исполнения приговора?