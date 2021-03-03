FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2503 поста • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок

Женщина попыталась обвинить в изнасиловании, но сама получила срок (3 фото)

Автор:
03 марта 2021 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алга   Ложь   изнасилование   казахстан   обвинение   следствие   суд   
2297
3
В Казахстане молодая мать обвинила своего знакомого в изнасиловании, но следствие нашло несоответствие в её рассказе.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Алга   Ложь   изнасилование   казахстан   обвинение   следствие   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Атеист 47 минут назад
Нужно сажать! Показательно нахрен, чтобы у таких желание клеветать даже в голову не приходило. и не на 5 лет, а годков на 10 общего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24
Владимир Владимиров 4 минуты назад
С мужика обвинение сняли, НО потом друзьям/соседям/коллегам объясняй что не виноват. В любом случае жизнь не будет как раньше... Хорошо, что выяснили и не пришили статью невиновному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф 8 минут назад
Модненько в последнее время стало у баб обвинять в изнасиловании и в америке в домогательстве , типа когда то давно лет эдак 10-15 назад пытался лапать и всё такое , что за чушь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg 17 минут назад
Сажать, и сразу, без отсрочки. Она человеку уже жизнь испоганила, ещё не известно как в будущем ему это обвинение аукнется.
Когда врала, о ребенке не думала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 18 минут назад
Надо принимать пару законов. Обвинила в изнасиловании? Не прокатило? Уехала по той же статье что грозила обвиняемому. И второе: генная экспертиза прямо в стенах роддома. Вот вам папа справочка что вы то и не папа вовсе... А то потом по живому резать больнее, да и ребенок то не виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 21 минуту назад
Странно, почему вдруг отстрочка...она же хотела посадить мужчину без отстрочки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
BAMBRA Полчаса назад
За лжесвидетельство нужно сажать ровно на столько, сколько светило жертве оговора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Племянник Путина 54 минуты назад
вырвать матку суке.
для начала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс Племянник Путина Полчаса назад
Лучше ман.ду зашить намертво...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Племянник Путина Доктор Джонс Полчаса назад
это тоже лишним не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
наблюдатель Доктор Джонс 15 минут назад
Сэр, да Вы садист , есть более гуманные способы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Племянник Путина наблюдатель 13 минут назад
Сдаётся мне, что месье хохол? Где-то я это тему про пену слышал и по моему там именно хохлы в такие игры играли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото) Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото) Замначальника Генштаба РФ задержали по делу о краже 6,7 миллиарда рублей Замначальника Генштаба РФ задержали по делу о краже 6,7 миллиарда рублей Полковник ФСБ признал себя миллиардером и пообещал вернуть государству часть денег Полковник ФСБ признал себя миллиардером и пообещал вернуть государству часть денег Полуобнаженные феминистки сорвали концерт Вуди Аллена в Гамбурге Полуобнаженные феминистки сорвали концерт Вуди Аллена в Гамбурге Отцом ребенка, рожденного женщиной в коме, оказался медбрат Отцом ребенка, рожденного женщиной в коме, оказался медбрат Шурыгина 2.0: девочка посадила бизнесмена за "изнасилование" Шурыгина 2.0: девочка посадила бизнесмена за "изнасилование"
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73307



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
2
133
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
3
51
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Свобода выбора: платный и бесплатный тест на коронавирус
0
20
Свобода выбора: платный и бесплатный тест на коронавирус
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
0
10
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#аварии#авто аварии#искусство#шоу бизнес#в мире#прикольные
#фото#интересное#животные#СССР#кино#подборка#падение#Разное#звезды#авария дня
#история#факты#люди#картинки#сша#знаменитости#приколы#Россия#новости#истории

На что жалуетесь?

Вернуться