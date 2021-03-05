Следствие продолжается. Правоохранители пытаются связаться с поставщиками комплектующих и выяснить, какие именно детали закупались ООО "Ангстрем". К примеру, одной из фирм значилось ООО "Семиконика", зарегистрированное аккурат к контракту на производство "Азартов" в 2016 году. Направлениями деятельности компании значатся поставка "аккумуляторных батарей, деталей и изделий из пластмасс, силикона и алюминия под давлением", а также "оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием". За организацию закупок для ООО, как утверждают свидетели, отвечал Павел Орда, который до 2009 года он являлся одним из заместителей главы Республики Коми, затем упоминался в деле о взятках, махинациях самого главы региона (который, кстати, получил срок в 11 лет), но фигурантом дела так и не стал. Допросить Орду не представляется возможным, т.к. он находится в Китае, в ни один из телефонов "Семиконики" не отвечает.