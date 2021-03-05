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Радиостанции, которые поставляли нашим военным в рамках госзаказа, могли быть китайскими

Радиостанции, которые поставляли нашим военным в рамках госзаказа, могли быть китайскими (6 фото)

Автор:
05 марта 2021 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: армия россии   взятки   китай   махинации   подделка   радиостанции   
2415
6
Закупали в Китае, немного доделывали в России. Экс-начальник 1-го управления ГУС Минобороны Александр Оглоблин описал вероятную схему махинаций с оборудованием, благодаря которой кто-то обогатился на солидные миллиарды рублей.
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Метки: армия россии   взятки   китай   махинации   подделка   радиостанции   
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627
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Никогда не было и вот снова...
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−31
carkikerto 6 минут назад
а кто то сомневался ?
думаю и танки давно уже китайские . до чего пуй проклятый страну довёл ...
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1k
3,14здун-фантаст 17 минут назад
где петухи из антифишек? ау? ядерная сверхдержава...
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667
Hard.NET 43 минуты назад
Экс-начальник 1-го управления ГУС Минобороны Александр Оглоблин описал вероятную схему махинаций с оборудованием, благодаря которой кто-то обогатился на солидные миллиарды рублей. И кто-же это может быть?.... Прям загадочно.... (вопрос риторический)
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25k
Ashabad Час назад
Могли быть китайские... и что?
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25k
Ashabad BillyBonzz Полчаса назад
Я тебя уверяю, что на критически-важных участках используются только защищённые от внешнего прослушивания приборы. В если на учениях на Чукотке командир мотострелкового взвода получает указания от командира роты и китайцы это услышат, то ущерба оброноспособности России это не принесёт.
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20k
BillyBonzz Ashabad 12 минут назад
Ну я образно написал что это может быть прослушка, есть куча факторов способных повлиять на боеспособность. Например просто в нужный момент взять и отключить удаленно эти радиостанции лишив связи на важном участке кого то.
Маленький камушек, попавший в ботинок посыльного, задержит посыльного с доставкой донесения, не вовремя доставленное донесение - неправильные тактические действия, неправильные тактические действия -проигранное сражение. Так вот этим камушком в иностранных военных изделиях может быть все что угодно.
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177
робт BillyBonzz 12 минут назад
еще 3 дня назад ты рассказывал как прекрасен айфон, а сейчас обсираешь его, странно
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20k
BillyBonzz робт 6 минут назад
Опять сказал-как в бочку пернул. Я не боюсь что меня кто то слушает, или собирает мои данные, я не секретный сотрудник или засекреченный шпион. Я не делаю ничего противозаконного и живу добропорядочно. Да, я тоже беспокоюсь чтобы у меня не украли деньги со счетов, но я все что могу для этого сделать -делаю. Купить йопта-фон, дающий 1000% защиту от всего этого? Не вариант. Я не свечу нигде в инете свои реальные карты, а только виртуальную, с которой делаю все инет покупки и на которой всегда денег ровно столько, сколько я собираюсь в данный момент потратить на покупку.
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25k
Ashabad BillyBonzz 5 минут назад
Да ерунда всё это. Буря в стакане вода. Даже в половине стакана...
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26k
Антон Час назад
А что в России нонче - не китайское?
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3k
Юра Гагарин Антон Час назад
Ротенберг
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26k
Антон Юра Гагарин Час назад
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3k
Serj81 Час назад
Так это во всем так.
Реально если копнуть все сферы, то в итоге пол годового бюджета разворовывается так или иначе. А не дай Крабскому позволить разворовывать, электорату это не понравится.
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443
solosolovov Час назад
Мы же знаем, что все всё знают. Хищения бюджетных денег это как отче наш. Вопрос в другом, почему сейчас? Кто с кем не поделился? Или кто кому дорогу перешёл?
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30k
Alex Час назад
Это что за самотык такой?

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7k
Lev Asriev 2 часа назад
а еще недавно со шлемами сканадл был. Спецсредство закупалось на Али экспрессе, и продавалось втридорога)
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1k
pipezzz Lev Asriev 18 минут назад
там не втридорога, а где то в 10-дорога)))
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357
KevinSmith 2 часа назад
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Я буквально вчера на эту тему писал. Российская электронная компонентная база фактически уничтожена как отрасль. Об этом говорят и армейские генералы, и причастные к отрасли специалисты! Случись завтра что и страна останется без собственного производства мало-мальски технологического вооружения!

"В России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники, заявил во вторник курирующий «оборонку» вице-премьер Юрий Борисов, сообщает «Finanz»

По его словам, виной тому – «бездумная» приватизация 1990х, в ходе которой производство было «развалено».

«Несколько десятилетий назад СССР поставлял простейшую электронику в Китай, а теперь даже глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство» констатировал Борисов

«Мы даже отсутствуем в статистике мировой» посетовал вице-премьер"

Подробнее на https://aurora.network/articles/163-zajavlenija/74711-pravitel-stvo-konstatirovalo-otsutstvie-v-rossii-sobstvennogo-proizvodstva-jelektronikihttps://aurora.network/articles/163-zajavlenija/74711-pravitel-stvo-konstatirovalo-otsutstvie-v-rossii-sobstvennogo-proizvodstva-jelektroniki

Чего говорить, если под угрозой уже сегодня принадлежащая МО группировка ГЛОНАСС, начинка спутников которой состоит на 80% из импортных комплектующих и заменить их чем-то сопоставимым нет возможности! В 2014-м США наложили эмбарго на поставку высокотехнологичной продукции двойного назначения и наши "эффективные менеджеры" сели на жопу! Вот уже шесть лет мычат про импортозамещение, а воз и ныне там!

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/27/841310-kosmicheskii-masshtabhttps://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/27/841310-kosmicheskii-masshtab
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5k
Max Иван Васильевич Полчаса назад
Бездумная приватизация 1990-х это, конечно, плохо, только вот "Светлану-полупроводники" обанкротили и снесли под жилую застройку отнюдь не в 90-х. Снос зданий произошел в 2019г.
Неужели и тут Гайдар, Ельцин и младореформаторы виноваты?

https://mr-7.ru/articles/211935/https://mr-7.ru/articles/211935/
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10k
Иван Васильевич Max 18 минут назад
Неужели и тут Гайдар, Ельцин и младореформаторы виноваты?

===

Ну а кто же ещё!


Не скажет же действующий генерал, что именно ублюдочный путинизм нанёс сокрушающий удар по промышленности, пережившей 90-е! Получит под зад коленом! Вот и валит всё на 90-е, как и его коллеги, не затрагивая темы чем же занимались вот уже 21 год путинское т.н. "правительства"!

Соседний Китай за эти годы создал собственные высокотехнологичные отрасли промышленности и сегодня давит уже американских гигантов! А эти только мычат про "импортозамещение"!
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5k
Max Иван Васильевич 10 минут назад
Про историю с рациями натыкался на интересный коммент: дело против начальника связи возбудили после того, как он на коллегии МО поднял вопрос о том, что ЗАСовские рации произведены в Китае и из отечественного там только буквы в названии.
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434
tuka 2 часа назад
Русский слон лучший друг китайского слона...
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16k
nobody® tuka Час назад
Это о том слоне, которого на руке набивают?
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6k
Артём 2 часа назад
Эм, что это за бред? Конечно в российских радиостанциях множество компонентов из ЮВА и не только. Никто эти компоненты за российские не выдаёт, и всё официально согласуется с министерством обороны.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Надо разбираться что там и как конкретно сделали. В принципе, сейчас многие производители оборудования заказывают в Китае платы с уже установленными деталями и микросхемами. Это дешево, надежно, ну а специфичную начинку можно и самим прикрутить.
Надо смотреть что в контракте прописали.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Как бы в 12 году уже Шойгу стал минобороны. Ну я к тому что непонятно фото Сердюкова с Рогозиным . В 1.5. раза это конечно для нас много, но до американских стандартов превышения в 10-100 раз конечно далеко. И самое главное МОЖЕТ быть, а может не быть .Учитывая что инфа как обычно от фейк ньюс то скорее обычный вброс .
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21k
Юрьевич Виталий Касандров Час назад
В ноябре 2012 года. Так что контракт не он подписывал.
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8k
harlamov 2 часа назад
Так государство само создает такие условия.
Ведь у нас на полном серьезе работают законы об импортозамещении и закупке отечественной продукции. Но как ее закупать, если ее нет? Вот и мутят чиновники бизнес. Закупают китайские радиостанции, пишут на них made in russia и вуаля. И денег заработали и перед Главным Патриотом отчитались. Смотрите, у нас все свое российское.
Но неужели, те кто эти законы придумал, не понимают, что нет у нас российской радиоэлектроники, вообще электронной промышленности, да и никакой другой тоже нет.
Откуда российским товарам браться? Только так. Берем китайское - выдаем за российское.
Царь хочет российские товары. Нарисуем.
Но царь-то тоже должен понимать, что это профанация. Или он идиот? Или он в доле?
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10k
Иван Васильевич harlamov Час назад
Но царь-то тоже должен понимать, что это профанация. Или он идиот? Или он в доле?

===

Всё проще - он государственный преступник , предатель Родины и действует в интересах своих хозяев!

Что касается конкретно этой ситуации, то минобороны регулярно и настойчиво докладывает о существующей проблеме с электронной компонентной базой хотя-бы для ВПК (практически ежегодно об этом читаю в прессе). От проблемы можно раз отмахнуться, два или три, но год от года она только усугубляется. Львиная доля современных вооружений не может обойтись без электронной начинки.

Приходится как-то реагировать. Для этого придумали историю с "импортнозамещением". Дескать не сидим на месте - импортозамещаем! При этом программа откровенно саботируется сверху вниз и кроме болтовни по факту ничего не происходит!

Как пример - история с ГЛОНАСС. Седьмой год уже "импортозамещают" начинку спутников, на которую США наложило эмбарго, а заместить до сих пор нечем! Основная масса спутников уже давно выработала свой ресурс и в ближайшей перспективе просто закономерно сойдёт с орбиты.
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63
Ramazan harlamov 42 минуты назад
Не знаю как в России, но у нас в Казахстане все гораздо попроще с отмыванием. Точно такие же закупы организуются, с оборудованием noname из Китая. Как так? Да все те же дырявые законы, для обогащения ненасытных чиновников! Причем даже не известно, каким методом эти закупки выиграли конкретные подставные участники. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sud-arestoval-glavu-upravleniya-obrazovaniya-almatinskoy-428435/https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sud-arestoval-glavu-upravleniya-obrazovaniya-almatinskoy-428435/
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17k
Феникс 2 часа назад
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
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177
робт 2 часа назад
"могли быть","вероятную"

что наверняка точно китайцы признали 3.14дорасов коим и является автор психически больными

https://old.fishki.net/3641613-kitajskij-sud-priznal-gomoseksualizm-psihicheskim-zabolevaniem.htmlhttps://old.fishki.net/3641613-kitajskij-sud-priznal-gomoseksualizm-psihicheskim-zabolevaniem.html
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1k
Radugananebe робт 2 часа назад
А членораздельнее можно? Чем вы недовольны, собственно? Следствие еще идет, потому выдвигается предположение, а не утверждение.
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177
робт Radugananebe 2 часа назад
пока идет следствие, то и 3.14здеть не о чем
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4k
Бу 2 часа назад
И как всегда Путинюгенды будут пеной у рта доказывать что Царь настоящий, а виноваты бояре, ну и да...как всегда везде видеть Хохлов!)
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