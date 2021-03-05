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Закупали в Китае, немного доделывали в России. Экс-начальник 1-го управления ГУС Минобороны Александр Оглоблин описал вероятную схему махинаций с оборудованием, благодаря которой кто-то обогатился на солидные миллиарды рублей.
В 2012 году Министерство обороны анонсировало производство отечественной радиоаппаратуры. Речь шла о радиостанциях "Азарт-П1", которые обеспечивают непроницаемый заслон в виде помех и, тем самым, засекречивают связь военных. На оснащение этими рациями из бюджета было выделено 18,5 млрд руб. Сообщалось, что радиостанция, разработанная предприятием "Ангстрем", поступит на вооружение уже в 2013 году. Первыми ею должны были оснастить "горные бригады и 19 омсбр." В 2019 году радиоприборы заинтересовали следствие. Сообщалось, что в результате исследования правоохранители пришли к выводу о завышенной в 1,5 раза цене на приборы. В результате этих махинаций ответственные за поставку в армию раций лица могли похитить 6,5 млрд из выделенных восемнадцати благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в ВС.
А уже в нынешнем году расследование получило новый вектор. Если до сих пор главным обвиняемым по делу поставок являлся бывший замначальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, сейчас следствие заинтересовалось изготовителем приборов. Это произошло после дачи свидетелями некоторых показаний, в которых они утверждают о сговоре военных и коммерсантов - последние, по их словам, получали значительный объем комплектующих для раций из Китая и других стран Юго-Восточной Азии.
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Р-187-П1 «Азарт»
Свидетели утверждают, что радиостанции закупались практически в готовом виде, а в России просто дособирались с добавлением некоторых комплектующих. Такая схема позволяла существенно экономить на производстве. Этой версии придерживаются несколько фигурантов дела. Для ее проверки в конце января 2021 году следователи провели обыски в головном предприятии ООО «Альтернатива капитал», в которое входит НПО «Ангстрем» (кстати, учредителем того самого ООО, являющегося правопреемником "Ангстрема" является бывший министр связи и советник экс-президента Дмитрия Медведева Леонид Рейман). В ходе обысков, как сообщает издание "Коммерсант", следователи изъяли документы о партнерстве НПО «Ангстрем» с десятками компаний Юго-Восточной Азии и Европы, поставлявших предприятию различные комплектующие.
Разработчики "Азартов" неоднократно заявляли о том, что их детище является уникальной разработкой. Представители ООО "Ангстрем" подтверждают, что закупают комплектующие более чем в 60 странах мира, т.к. некоторые детали для оборудования за рубежом дешевле, чем в России (к примеру, алюминиевые корпуса или литий-ионные аккумуляторы - последние в России вообще не производятся) Но при этом разработчики утверждают, что основная начинка "Азартов" - процессоры и ПО - уникальные, созданные отечественными специалистами из компании "Элвис". Сговор же между военными и руководством компании назвали абсурдом.
Следствие продолжается. Правоохранители пытаются связаться с поставщиками комплектующих и выяснить, какие именно детали закупались ООО "Ангстрем". К примеру, одной из фирм значилось ООО "Семиконика", зарегистрированное аккурат к контракту на производство "Азартов" в 2016 году. Направлениями деятельности компании значатся поставка "аккумуляторных батарей, деталей и изделий из пластмасс, силикона и алюминия под давлением", а также "оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием". За организацию закупок для ООО, как утверждают свидетели, отвечал Павел Орда, который до 2009 года он являлся одним из заместителей главы Республики Коми, затем упоминался в деле о взятках, махинациях самого главы региона (который, кстати, получил срок в 11 лет), но фигурантом дела так и не стал. Допросить Орду не представляется возможным, т.к. он находится в Китае, в ни один из телефонов "Семиконики" не отвечает.
да правильно делают! я вот тоже — всё что-то изобретаю, изобретаю... зайду на али, а китайцы, оказывается, давно всё изобрели и отгружают мелким и крупным оптом...— zabaka_barabaka (@anutanutanuta) March 4, 2021
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Маленький камушек, попавший в ботинок посыльного, задержит посыльного с доставкой донесения, не вовремя доставленное донесение - неправильные тактические действия, неправильные тактические действия -проигранное сражение. Так вот этим камушком в иностранных военных изделиях может быть все что угодно.
Реально если копнуть все сферы, то в итоге пол годового бюджета разворовывается так или иначе. А не дай Крабскому позволить разворовывать, электорату это не понравится.
"В России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники, заявил во вторник курирующий «оборонку» вице-премьер Юрий Борисов, сообщает «Finanz»
По его словам, виной тому – «бездумная» приватизация 1990х, в ходе которой производство было «развалено».
«Несколько десятилетий назад СССР поставлял простейшую электронику в Китай, а теперь даже глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство» констатировал Борисов
«Мы даже отсутствуем в статистике мировой» посетовал вице-премьер"
Подробнее на https://aurora.network/articles/163-zajavlenija/74711-pravitel-stvo-konstatirovalo-otsutstvie-v-rossii-sobstvennogo-proizvodstva-jelektronikihttps://aurora.network/articles/163-zajavlenija/74711-pravitel-stvo-konstatirovalo-otsutstvie-v-rossii-sobstvennogo-proizvodstva-jelektroniki
Чего говорить, если под угрозой уже сегодня принадлежащая МО группировка ГЛОНАСС, начинка спутников которой состоит на 80% из импортных комплектующих и заменить их чем-то сопоставимым нет возможности! В 2014-м США наложили эмбарго на поставку высокотехнологичной продукции двойного назначения и наши "эффективные менеджеры" сели на жопу! Вот уже шесть лет мычат про импортозамещение, а воз и ныне там!
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/27/841310-kosmicheskii-masshtabhttps://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/27/841310-kosmicheskii-masshtab
Неужели и тут Гайдар, Ельцин и младореформаторы виноваты?
https://mr-7.ru/articles/211935/https://mr-7.ru/articles/211935/
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Ну а кто же ещё!
Не скажет же действующий генерал, что именно ублюдочный путинизм нанёс сокрушающий удар по промышленности, пережившей 90-е! Получит под зад коленом! Вот и валит всё на 90-е, как и его коллеги, не затрагивая темы чем же занимались вот уже 21 год путинское т.н. "правительства"!
Соседний Китай за эти годы создал собственные высокотехнологичные отрасли промышленности и сегодня давит уже американских гигантов! А эти только мычат про "импортозамещение"!
Надо смотреть что в контракте прописали.
Ведь у нас на полном серьезе работают законы об импортозамещении и закупке отечественной продукции. Но как ее закупать, если ее нет? Вот и мутят чиновники бизнес. Закупают китайские радиостанции, пишут на них made in russia и вуаля. И денег заработали и перед Главным Патриотом отчитались. Смотрите, у нас все свое российское.
Но неужели, те кто эти законы придумал, не понимают, что нет у нас российской радиоэлектроники, вообще электронной промышленности, да и никакой другой тоже нет.
Откуда российским товарам браться? Только так. Берем китайское - выдаем за российское.
Царь хочет российские товары. Нарисуем.
Но царь-то тоже должен понимать, что это профанация. Или он идиот? Или он в доле?
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Всё проще - он государственный преступник , предатель Родины и действует в интересах своих хозяев!
Что касается конкретно этой ситуации, то минобороны регулярно и настойчиво докладывает о существующей проблеме с электронной компонентной базой хотя-бы для ВПК (практически ежегодно об этом читаю в прессе). От проблемы можно раз отмахнуться, два или три, но год от года она только усугубляется. Львиная доля современных вооружений не может обойтись без электронной начинки.
Приходится как-то реагировать. Для этого придумали историю с "импортнозамещением". Дескать не сидим на месте - импортозамещаем! При этом программа откровенно саботируется сверху вниз и кроме болтовни по факту ничего не происходит!
Как пример - история с ГЛОНАСС. Седьмой год уже "импортозамещают" начинку спутников, на которую США наложило эмбарго, а заместить до сих пор нечем! Основная масса спутников уже давно выработала свой ресурс и в ближайшей перспективе просто закономерно сойдёт с орбиты.
что наверняка точно китайцы признали 3.14дорасов коим и является автор психически больными
https://old.fishki.net/3641613-kitajskij-sud-priznal-gomoseksualizm-psihicheskim-zabolevaniem.htmlhttps://old.fishki.net/3641613-kitajskij-sud-priznal-gomoseksualizm-psihicheskim-zabolevaniem.html