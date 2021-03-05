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Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок

Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: баллончик   владимир   колония   приговор   применение насилия   протесты   суд   
1383
6
1

Мужчина отправится в колонию на три года.

Источник:

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Метки: баллончик   владимир   колония   приговор   применение насилия   протесты   суд   
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33  комментария
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6k
Majul 49 минут назад
И чего минусите развальнята?

Человек объективно нарушил закон, распылив газ в лицо сотруднику. Он на службе. Неважно какая власть, неважно что или кого он защищает - он на службе. Он мягко, без спецсредств отгягивает какого-то от ноги.
Явное нарушение закона, и очень жаль если ваши куцые могзи это не понимают. Стрелял бы полицейский или руки ломал как это делают в Европе и США, тогда еще можно было интерпретировать действия человека с баллоном как защита, тут же никаких сомнений: исподтишка, трусливо и сразу бежать.

Позорище.
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1k
anatolis 2 минуты назад
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5k
NeDron 2 минуты назад
Не стой стороны преступников ищут.
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2k
Dmitrii Ivanov 5 минут назад
А того, кто залез на столб с пропагандой гомосексуализма ( [Роскомнадзорному ]- [роскомнадзорное]) наградили.
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29k
Юр21 6 минут назад
За свои поступки отвечать надо, а то "герой" вдруг и маму и жену и предприятие приплёл.
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3k
Виталий Лынов 8 минут назад
Как же меня бесят эти петушары, готовы всех в жопу расцеловать лишь бы не посадили
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3k
Сергей 11 минут назад
Дурак, ты Хохоталка. Маму твою жалко больше всего.
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141
Иванов Петров Сидоров 15 минут назад
На второй день его oтпидapacят и он будет как шелковый
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3k
au3 19 минут назад
"Я не хочу быть на обременении государства, чтобы меня кто-то там бесплатно кормил"

Надо бы удовлетворить хоть эту просьбу протестуна: присудить расходы на содержание в колонии :)
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 20 минут назад
У вертухайских абортышей сегодня праздник...
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3k
Сергей 21 минуту назад
Я этого Виталика лично знал с детства. Ему лет 5-8 было тогда. В одном дворе росли. Кличка у него была "Хохоталка". Гиперактивный ребенок был. А мама у него действительно очень хорошая. Отца у него не было.
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13k
Patmaz Сергей 11 минут назад
Ничего... В тюрьме его перевоспитают. Вернется оттуда совсем другим человеком.
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1k
khvatich Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
khvatich Полчаса назад
Не потянет.
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19k
pssst Полчаса назад
"мама ждет, директор ждет, жена ждет", последние двое, правда, "пока" ждут - через три года этого сказочного мудня дождется только мама. ИЧСХ, сам догадывается, донор крови, епт.
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1k
ah3007 Полчаса назад
Теперь адепты десять раз подумают делая выбор: Мифические бабки от еспч или реальный срок.
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5k
NeDron ah3007 45 секунд назад
На то плешивый и Ко и рассчитывают - запугать. Жалко подвывал у них и проплаченых, и просто идиотов, достаточно.
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37k
Прораб Полчаса назад
Интересно, сколько тыс. евро компенсации ему сисян отвалит?
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493
Олег Полчаса назад
жаль что только трояк
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115
Племянник Путина 39 минут назад
да и хрен с ним
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10k
wilddewill 45 минут назад
Про маму и про предприятие раньше думать надо было. А жена плохая, раз "пока ждёт". Типа если сядет, то и сбежит сразу?
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6k
Majul 53 минуты назад
Молодцы, давно пора.

И эти овощи вокруг "позор, позор". Что позор??? То, что этот довен исподтишка перцем глаза залил??? Идиоты, ейбогу.

Вон животное рыжее орет, пидота какая-то его за ногу держит (пара видать). Их спокойно разнимают и это говно с баллоном. Все в рамках закона. Мягенько ,аккуратненько. А животное теперь посидит пару лет, нормально.

"которого избивали сотрудники полиции" ? Где избиение? Что за ересь. Заднеприводного любителя ног просто полицейский нежно обнял по факту.
Вот реально безмозглые овощи, только орать могут и врать на каждом углу. Вся суть либшизы.
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12k
KOSTELLO 56 минут назад
"Скандируем, свободу навальному".

Боже, какие же эти протестуны дол.б.о.е.бы.
Просто печаль
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10k
Taximaxi Час назад
Будет теперь на обременении фсин газовать ,на параше.
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