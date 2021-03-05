Прокуратура запрашивала для обвиняемого 5 лет колонии. Такой длительный срок обвинители объясняли тем, что Тимофеенко совершил тяжкое преступление против представителя власти, "находящегося на страже общественного порядка и законности".



Адвокат подсудимого во время судебных прений просил не лишать подзащитного свободы, учитывая явку с повинной, раскаяние, признание вины, извинения в адрес пострадавшего полицейского и положительные характеристики.