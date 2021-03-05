Мужчина отправится в колонию на три года.
В России назначен первый реальный срок участнику несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального. Ленинский районный суд города Владимир приговорил жителя города Радужный Виталия Тимофеенко к трем годам колонии общего режима.
Суд признал Тимофеенко виновным в нападении на полицейского (ч. 2 ст. 318 УК) во время митинга 23 января 2021 года. Тимофеенко распылил газовый баллончик в лицо полицейскому во время, когда тот задерживал не совсем адекватного подростка. Правоохранитель получил химический ожог глаз и восстанавливался три недели.
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Прокуратура запрашивала для обвиняемого 5 лет колонии. Такой длительный срок обвинители объясняли тем, что Тимофеенко совершил тяжкое преступление против представителя власти, "находящегося на страже общественного порядка и законности".
Адвокат подсудимого во время судебных прений просил не лишать подзащитного свободы, учитывая явку с повинной, раскаяние, признание вины, извинения в адрес пострадавшего полицейского и положительные характеристики.
«Пожалуйста, не лишайте меня свободы. Я нужен предприятию, на котором я работаю. Они еще пока меня ждут. Жена еще пока меня ждет. Мама меня ждет. На нервной почве ее может не стать. Я переживаю за это. Хочу трудиться на благо родины, пригодиться этой стране. Хочу стать донором крови. Я не хочу быть на обременении государства, чтобы меня кто-то там бесплатно кормил», - попросил в своем последнем слове Тимофеенко.
Однако суд был неумолим. По словам адвоката осужденного, мужчина намерен подать апелляцию.
Бабка в красной куртке - препятствование работе полиции— товарищ председатель (@alex_rusyaev) March 5, 2021
Виталия Тимофеенко, жителя города Радужный во Владимирской области, приговорили к 3 годам колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ.— Дмитрий Луценко (@dmtlutsenko) March 5, 2021
На акции протеста он применил перцовый баллончик, чтобы помочь человеку, которого избивали сотрудники полиции pic.twitter.com/LRmBEaZE5s
Тимофееву, который распылил баллончик сотруднику при задержании рыжего (на фото видно ), дали 3 года общего . Прокурор просил 5. Рыжий орал - свободу навальному при задержании . Вот и поедет Тимофеев к нему на Покров . А рыжий в армию на год . Все логично и закономерно pic.twitter.com/2o3IkiMFck— Валерий Пузанов (@boss8875) March 5, 2021
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Человек объективно нарушил закон, распылив газ в лицо сотруднику. Он на службе. Неважно какая власть, неважно что или кого он защищает - он на службе. Он мягко, без спецсредств отгягивает какого-то от ноги.
Явное нарушение закона, и очень жаль если ваши куцые могзи это не понимают. Стрелял бы полицейский или руки ломал как это делают в Европе и США, тогда еще можно было интерпретировать действия человека с баллоном как защита, тут же никаких сомнений: исподтишка, трусливо и сразу бежать.
Позорище.
Надо бы удовлетворить хоть эту просьбу протестуна: присудить расходы на содержание в колонии :)
И эти овощи вокруг "позор, позор". Что позор??? То, что этот довен исподтишка перцем глаза залил??? Идиоты, ейбогу.
Вон животное рыжее орет, пидота какая-то его за ногу держит (пара видать). Их спокойно разнимают и это говно с баллоном. Все в рамках закона. Мягенько ,аккуратненько. А животное теперь посидит пару лет, нормально.
"которого избивали сотрудники полиции" ? Где избиение? Что за ересь. Заднеприводного любителя ног просто полицейский нежно обнял по факту.
Вот реально безмозглые овощи, только орать могут и врать на каждом углу. Вся суть либшизы.
Боже, какие же эти протестуны дол.б.о.е.бы.
Просто печаль