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Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому

Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому (2 фото)

Автор:
25 февраля 2021 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   китай   компенсация   пекин   развод   ребёнок   семья   суд   
1063
2
Жила-была простая китайская семья – папа, мама и ребёнок. А потом муж решил развестись, но жена была против.

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Метки: деньги   китай   компенсация   пекин   развод   ребёнок   семья   суд   
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13  комментариев
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66
Алексей Воронин 3 часа назад
На мой взгляд, суд не довел дело до конца. Возникает вопрос, на какие средства жена кушала (и не только) все 5 лет? Вероятно, на зарплату мужа. А раз так, то помогала ли она ему по работе? Нет? Тогда она должна вернуть разницу.
Абсурд
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Может нам надо ещё женам за секс доплачивать?
Тогда чем проститутка станет отличаться от жены?
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27k
winergy2012 2 часа назад
Пусть у жены за секс выч ут.
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7k
Акакий 2 часа назад
чую скоро вообще в загс мужика не затащить будет)
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Этот закон - самый действенный способ борьбы с перенаселением. Китайцы перестанут рпзомножаться вообще
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31k
Опаньки 3 часа назад
я на прошлой неделе щетки на двигателе стиралки починил, пойду жене счет выставлю на всякий случай...
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2k
Генрих Опаньки 3 часа назад
А как насчёт встречного счета за услуги сексуального характера?
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31k
Опаньки Генрих 2 часа назад
да тут как бы ей на неустойку не нарваться за просрочку в исполнении

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55
Ольга 3 часа назад
570 000 рублей за пять лет? Это 570 т.р./60= 9,5 тыс. р. в месяц.
Чё-та мало потребовала. Весьма скромно, если учитывать что там прожиточный уровень 11,3 т.р.
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15k
sanchesS80 Ольга 3 часа назад
Так он же кормил её в это время. Вещи покупал ей какие-то.
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13
Алексей Ольга 2 часа назад
А воспитывала она только ребенка мужа? А кушать готовила, стирала и убирала только для мужа? С такими барышнями как вы я очень сильно жалею, что в России брачный контракт не имеет силы.
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357
EM 3 часа назад
Фактически она 5 лет не работала, то есть жила за его счёт. Какие могут быть финансовые притензии? Хотя, скорее всего, это брехня.
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640
neo 3 часа назад
Ну нахер таких жён
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