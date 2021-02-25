Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому

В судебных протоколах сказано, что супруги поженились в 2015 году, у них родился ребёнок, и женщина ушла с работы и стала заниматься обустройством семейного быта. В 2020 году мужчина по фамилии Чен решил развестись. Женщина не хотела этого, но мужчина настаивал. Тогда она попросила у суда компенсацию за 5 лет проведённых дома с ребёнком. По её словам, муж ей совершенно не помогал в воспитании сына, а также в работе по дому.



В итоге на этой неделе окружной суд Пекина вынес решение в пользу женщины, присудив ей единоразовую выплату в размере 50 000 юаней (или 571 тыс рублей) и 2000 юаней (22,8 тыс рублей) ежемесячных алиментов.



22 февраля судья, который вел дело, ответил на вопросы журналистов. По его словам, в первую очередь при разводе делится совместно нажитое материальное имущество. Однако работа по дому представляет собой ценность нематериального имущества.