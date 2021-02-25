Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому

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Жила-была простая китайская семья – папа, мама и ребёнок. А потом муж решил развестись, но жена была против.
В судебных протоколах сказано, что супруги поженились в 2015 году, у них родился ребёнок, и женщина ушла с работы и стала заниматься обустройством семейного быта. В 2020 году мужчина по фамилии Чен решил развестись. Женщина не хотела этого, но мужчина настаивал. Тогда она попросила у суда компенсацию за 5 лет проведённых дома с ребёнком. По её словам, муж ей совершенно не помогал в воспитании сына, а также в работе по дому.
В итоге на этой неделе окружной суд Пекина вынес решение в пользу женщины, присудив ей единоразовую выплату в размере 50 000 юаней (или 571 тыс рублей) и 2000 юаней (22,8 тыс рублей) ежемесячных алиментов.
22 февраля судья, который вел дело, ответил на вопросы журналистов. По его словам, в первую очередь при разводе делится совместно нажитое материальное имущество. Однако работа по дому представляет собой ценность нематериального имущества.
В итоге на этой неделе окружной суд Пекина вынес решение в пользу женщины, присудив ей единоразовую выплату в размере 50 000 юаней (или 571 тыс рублей) и 2000 юаней (22,8 тыс рублей) ежемесячных алиментов.
22 февраля судья, который вел дело, ответил на вопросы журналистов. По его словам, в первую очередь при разводе делится совместно нажитое материальное имущество. Однако работа по дому представляет собой ценность нематериального имущества.
Это решение принято на основании обновлённого Гражданского кодекса.
Раньше на такую компенсацию супруги имели право, только если это было прописано в брачном контракте. А теперь компенсацию может потребовать при разводе любой супруг/супруга, если он/она занимается детьми и пожилыми родственниками больше, чем другой.
Это решение суда вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни считают, что женщине присудили слишком мало, ведь работа домохозяйки, не говоря уже о няне, оценивается около 50 000 юаней в год, а не за 5 лет. Другие же считают, что такие компенсации женщинам ни к чему, и вообще не нужно бросать карьеру ради семьи.
Раньше на такую компенсацию супруги имели право, только если это было прописано в брачном контракте. А теперь компенсацию может потребовать при разводе любой супруг/супруга, если он/она занимается детьми и пожилыми родственниками больше, чем другой.
Это решение суда вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни считают, что женщине присудили слишком мало, ведь работа домохозяйки, не говоря уже о няне, оценивается около 50 000 юаней в год, а не за 5 лет. Другие же считают, что такие компенсации женщинам ни к чему, и вообще не нужно бросать карьеру ради семьи.
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Абсурд
Тогда чем проститутка станет отличаться от жены?
Чё-та мало потребовала. Весьма скромно, если учитывать что там прожиточный уровень 11,3 т.р.