О своем отношении к Мохову она говорит так: У меня нет страха. Есть удивление. Как у Мохова получилось выжить в тюрьме? Все-таки у него и возраст уже не молодой, и, думаю, жилось ему там не очень хорошо – насильнику и педофилу. Для меня его не существует. Я не испытываю никаких чувств к Мохову. Он мне противен, отношусь брезгливо к нему, как к неприятному насекомому. Смерти я ему не желала никогда. Но мысли о том, почему его не порешили в тюрьме, были. Так, наверное, было бы лучше. Потому что этот человек не заслуживает ни свободы, ни жизни.