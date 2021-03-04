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Не успел Виктор Мохов, который отсидел за решеткой 17 лет за многолетнее насилие и удержание в неволе двух девушек, выйти на свободу, как оказался нарасхват у журналистов. Одна из жертв бывшего слесаря недоумевает: "Теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов."
Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу. За решеткой бывший слесарь из небольшого городка Скопино в Рязанской области отсидел полный срок - 16 лет и 10 месяцев.
И было за что.
И было за что.
В 2000 году он похитил девушек 14 и 17 лет и около четырех лет удерживал их в подвале собственного дома, избивая и насилуя. За это время старшая из девочек дважды родила от него сыновей, которых он подбросил к домам горожан. Освободили пленниц случайно - одной из них удалось выбросить записку, в которой она умоляла о помощи.
Выхода из тюрьмы Мохова 3 марта ожидали журналисты - на видео первое интервью с маньяком. Сразу после освобождения из ИК №4 в Пугачёве Саратовской области появилась информация о том, что его пригласили на ток-шоу в Москву. Такое внимание к бывшему заключенному крайне странно - удивляется одна из жертв насильника Катя Мартынова. "У меня только недоумение вызывает вся эта шумиха вокруг него. Телевидение делает рейтинг на негодяях. Он теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов. Да, хорошо, что его показывают, пусть все знают в лицо этого ненормального, но то, что я сейчас наблюдаю, ни в какие рамки не лезет. Можно было бы сделать по-другому, чтобы люди узнавали его и ни на шаг не подходили. Пусть был бы изгоем", - считает девушка. Катя была младшей пленницей педофила. Жизнь взаперти ее не сломала, и сейчас она счастливая жена и мать двух детей. Однако повышенный интерес к насильнику со стороны журналистов остается для девушки загадкой. Неприятной загадкой.
Катя Мартынова
О своем отношении к Мохову она говорит так: У меня нет страха. Есть удивление. Как у Мохова получилось выжить в тюрьме? Все-таки у него и возраст уже не молодой, и, думаю, жилось ему там не очень хорошо – насильнику и педофилу. Для меня его не существует. Я не испытываю никаких чувств к Мохову. Он мне противен, отношусь брезгливо к нему, как к неприятному насекомому. Смерти я ему не желала никогда. Но мысли о том, почему его не порешили в тюрьме, были. Так, наверное, было бы лучше. Потому что этот человек не заслуживает ни свободы, ни жизни.
Дом, в котором будет жить Мохов
Между тем, если Мохов действительно вознамерится поехать в Москву, он, тем самым, нарушит условия административного надзора. Ведь согласно решению суда, следующие шесть лет после освобождения ему запрещено посещать места масовых мероприятий, а также принимать в них участие. Кроме этого, бывшему заключенному нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00 и пределы Скопинского района без уведомления полициии.
Сразу при выходе из колонии Мохов получил предприсание прибыть к постоянному месту жительства. Там, в рязанском Скопине маньяк должен оказаться не позднее определенного срока. Если он нарушит это предписание и не встанет на учет в течение трех дней или появится на ток-шоу, его ждет новое наказание.
Сразу при выходе из колонии Мохов получил предприсание прибыть к постоянному месту жительства. Там, в рязанском Скопине маньяк должен оказаться не позднее определенного срока. Если он нарушит это предписание и не встанет на учет в течение трех дней или появится на ток-шоу, его ждет новое наказание.
Такая мразь 17 лет жила на наши налоги 😜😜😜— 𝔼𝕃ℂ (@ELC_EVEN) March 3, 2021
Девушек безумно жалко, трижды беременеть и дважды рожать=безвозвратная потеря здоровья и урон психике
Ну, а на резонный вопрос "почему насильникам с доказанными преступлениями не дают пожизненного срока или не приговаривают к смертной казни, одна из версий ответа выглядит так: у насильников не будет мотивации оставлять жертв в живых, если им в любом случае будет грозить высшая мера наказания. Хотя мы знаем примеры, когда выйдя после длительного срока заключения насильники совершали похожие преступления уже в первый год свободы.
Некоторые в Сети считают, что все это из-за огрехов социализации. Дескать, никто не занимается психологическим состоянием преступника, и он, отсидев длительное время в тюрьме, чувствует себя потерянным и никому не нужным. Оттого и идет по проторенной дорожке.
Некоторые в Сети считают, что все это из-за огрехов социализации. Дескать, никто не занимается психологическим состоянием преступника, и он, отсидев длительное время в тюрьме, чувствует себя потерянным и никому не нужным. Оттого и идет по проторенной дорожке.
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А виноваты все, кто кидается на жареные новости. Как раз для таких потребителей и бульварного пеатного мусора и пишут статьи, и снимают скандальные репортажи. Таких людишек и на фишках хватает.
Те кто смотрит это телевидение = мохов
И в добрый путь, лес валить