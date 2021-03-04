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"Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности

"Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности (10 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 17:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Скопинский маньяк   вышел на свободу   мохов   полиция   суд   тюрьма   
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Не успел Виктор Мохов, который отсидел за решеткой 17 лет за многолетнее насилие и удержание в неволе двух девушек, выйти на свободу, как оказался нарасхват у журналистов. Одна из жертв бывшего слесаря недоумевает: "Теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов."

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Метки: Скопинский маньяк   вышел на свободу   мохов   полиция   суд   тюрьма   
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16  комментариев
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555
Gleb_Skameikin Час назад
ну и сам зачем этого ублюдка пиаришь?
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37k
parallax 4 минуты назад
Таких ушлёпков метко прозвали журнашлюшками.
А виноваты все, кто кидается на жареные новости. Как раз для таких потребителей и бульварного пеатного мусора и пишут статьи, и снимают скандальные репортажи. Таких людишек и на фишках хватает.
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−28
Алексей 6 минут назад
Фигню какую-то устроили. Он должен был выйти за забор, а никто его не ждёт. Вообще никто! Его жизнь это просто ходить отмечаться, что он сидит в своём сарае и не рыпается.
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347
KevinSmith 16 минут назад
Почему он выжил на зоне, где все эти распиаренные якобы "понятия" ?
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7k
Курык Марий™ Полчаса назад
Скандальная реклама - тем не менее реклама...
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12k
r.a.t. Полчаса назад
Россиянское телевидение = мохов
Те кто смотрит это телевидение = мохов
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849
Ловите наркомана! Полчаса назад
Журналистов привлечь за пропаганду педофилии.
И в добрый путь, лес валить
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1k
Константин 38 минут назад
не хочется писать как с самого дна постучали, но видимо нет пределов падения наших тв каналов...так то пи..ец...
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2k
Слава Андреев 53 минуты назад
Наше ТВ это Дно!!!!!
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7k
Lev Asriev Час назад
Дом деревянный, отдельно стоящий. Дверь открывается наружу.
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140
Племянник Путина Lev Asriev 37 минут назад
единственный минус на окнах решёток нет..
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198
dranvlad Час назад
Какая то раскрутка идет этого недочеловека, или его поведения, пока не написали на всех утюгах про него - и знать не знал об этом ублюдке
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4k
Пепелац Час назад
Я даже и не знаю субстанцию, на которую походит наше TV....
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1k
Анатолий Пепелац Час назад
Говно, друг. Это говно.
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