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Девушка сравнила продуктовые чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая корзина подорожала на 75%

Девушка сравнила продуктовые чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая корзина подорожала на 75% (9 фото)

Автор:
24 февраля 2021 09:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бюджет   интересно   продукты   сравниваем цены   тогда и сейчас   экономика   
1514
9
Москвичка Наталья из-за сложностей с передвижением давно пользуется одним и тем же сайтом доставки продуктов. В интернет-магазине сохранились старые чеки ее заказов. Сверив их с теперешними, она удивилась росту цен.
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Метки: бюджет   интересно   продукты   сравниваем цены   тогда и сейчас   экономика   
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18k
Ватаку Накомоде 54 минуты назад
Все просто.
Во-первых санкции. Отсутствие необходимости конкурировать с некоторыми дешевыми и качественными западными производителями позволили отечественным свободно заламывать цены за не самую качественную продукцию (кто-то говорил что санкции приведут к развитию, но нет, это привело к лени и нежеланию делать хорошо и дёшево - «пипл схавает»).
Во-вторых курс доллара выросший 2,5 раза. Кто то говорит что мол у нас в России рубли, что нам доллар. Да, но цены на все импортное напрямую от него зависят. А это как и оборудование для производства, расходники и т.п., так и «хотелки» руководства российских компаний. Грубо говоря топ-менеджеры привыкли каждый год новые Мерседесы покупать и на сказочные Бали с любовницами ездить, а Мерседесы и Бали тоже подорожали в 2,5 раза, ибо тоже в долларах. Значит надо поднять себе зарплату в 2,5 раза. А как? Поднять цены, конечно. А цены поднимают не только на конечные продукты, но и на все что нужно в производстве - условно производишь ты молоко, а производитель упаковки тоже цены поднял. И склад за аренду цены поднял. А сотрудникам в офисе надо ноутбуки купить - они тоже подорожали. И бензин подорожал чтоб это молоко по магазинам развозить. И ещё много чего. А надо и себе зп поднять, чтоб хотя бы не стать беднее на фоне остального роста цен.
Вот так оно все по цепочке и дорожает.
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−84
Михаил Полминуты назад
Либералы опять обосрались, опустившись до мелких фейков.

Хотя из говна кажется они никогда и не вылазили.
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63
Антон Родионов 9 минут назад
Стабильность.........
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3k
Hugo_RnD 10 минут назад
Вывод: в 2014, при Путине, было лучше!!!
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808
Олег 11 минут назад
Хрень какая-то. Вчера эти огурцы на закусь брал в соседнем магазе - 150 стоили
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3k
Петрович 11 минут назад
Спасибо дорогой власти за ласку и заботу. Мы все перерерпим, главное, чтобы солдаты НАТО не сожрали весь доширак в Петерочке.
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−84
Михаил 13 минут назад
[мат] чистой воды для школьников которые в магазе только жвачку покупают и пиво.

Подорожало все в среднем на 15% за 6 лет.

Странно что никто не вспоминает как в 2015 после падения рубля по поручению Путина прокуратура начала шерстить торговые сети и сразу остановила рост цен.

Кстати если тетка - инвалид, могла бы соцработника вызвать бесплатно, для закупки продуктов в пятерочке.
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7k
antonium Михаил 11 минут назад
"по поручению Путина прокуратура начала шерстить торговые сети и сразу остановила рост цен" - ахахахахахахаххаахахах. Остановили?
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1k
aznak antonium 3 минуты назад
Арестовали, велели паспорт показать.
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7k
antonium aznak Полминуты назад
Сделали "страшное предупреждение" и отпустили дальше грабить людей?
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6k
Константин Касьянов 14 минут назад
Пост не о чем. Пост о том, как, раньше трава была зеленее. Минус.
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7k
antonium Константин Касьянов 12 минут назад
Касьянову попытались вручить ватник с надписью «вор» https://lenta.ru/news/2016/04/09/misha/https://lenta.ru/news/2016/04/09/misha/
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7k
antonium 18 минут назад
Это все госдеп виноват и 90-е. Вы ничего не понимаете. Платите налоги и молчите, а то на нас нападут враги, они кругом. А дворцы яхты и любовницы это не нашего правительства, им подкинули. А не нравиться что-то валите в свою америку, предатели. фашисты, гады. Поет песню: "Славься путин, славься" (и падает на пол, закатывает глаза в приступе любви к президенту)...
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3k
Andrey Abramov 21 минуту назад
Какая то странная корзина, где яйца, где мясо, рыба где? Долма веганская... баба жрет не пойми что, вот о чем говорить надо.
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17k
Anna 21 минуту назад
пусть становится акционером - идет в ближайший магаз и покупает по акции
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661k
Result Автор поста Anna 3 минуты назад
Она не может ходить, потому заказывает с доставкой.
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7k
antonium Anna 2 минуты назад
Девушка маломобильная (для тупых - "инвалид"), ей проблематично ходить по разным магнитам и пятерочкам и искать просрочку по акции на 3 рубля дешевле.
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9k
Типа граф 23 минуты назад
Так и средняя ЗП выросла с 32000 до 47000 . На целых аж 46.88% выросла .
Если что - это был сарказм
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40k
doker Полчаса назад
Перед деноминацией и дефолтом 98г зарплата была около миллиона, потом тысяча рублей - 150 -160 баксов. Грянул дефолт. Рубль упал. Но в 99г, как раз перед "я устал, я ухожу", зарплата была уже 3000р. - те же 150 баксов, но цены на отечественный продукт не выросли за год в 3 раза, а импорт - да вырос, ещё и на наши "лады - жигули" цены скаканули. Отечественная авто по цене квартир была.

Как-то так.

У сытого человека появляются другие интересы и требования. Поэтому буржуй периодически "трусит" жирок с народа. В какой-то стране больше, в какой-то меньше - где налогами, где ценами.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
А как же "сделаноунас" и прочая идеологическая херня?
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863
Murych Полчаса назад
Спасибо бункерной крысе!
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26k
Snork Snorkoff Murych 15 минут назад
Не хорошо самого себя хвалить
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48
Евгений Полчаса назад
Бред. Чай Ахмад за 50-60 рублей в КиБ например можно купить. Томатная паста тоже, ни разу не видел чтобы она 200 рублей где-то стоила
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165
Юрий Полчаса назад
Не знаю... В 2007 скажем, я зарабатывал на официальной не напрягаясь 10 тыр. и это была нормальная для Волгограда з/п. Плюс калымил на столько же после работы и в выходные и тоже не так, что-бы убиваться на работе. Последняя работа была за 15 тыр, такая, что о калымах и не думал. Да их собственно и нет нифига. Желающих калымить больше чем клиентов. Плюс цены выросли на продукты прежде всего, в три раза почти. Это просто засадница по полной.
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488
Алксандр Шевченко Юрий 24 минуты назад
Начнём с того что сейчас делается всё что бы у нас не было доп заработка, а если бы он и был он облагался налогом пусть пока это 4 % самозанятых, но кто мешает им изменить его потом на 20 % как для предприятий.
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165
Юрий Алксандр Шевченко 15 минут назад
Для того и затеяли, постепенно приравняют к ИП, а доказывать укопаешься, что ты больше не самозанятый.
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10k
Евгений Полчаса назад
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136
Роман Свиридов Евгений 6 минут назад
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40k
Andrey Полчаса назад
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3k
Денис Колосов Andrey 23 минуты назад
а причем он? Он чтоли сделал экономику страны зависимой от нефти? Корни этого в СССР..
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40k
Andrey Денис Колосов 21 минуту назад
А что он сделал за 21 год нахождения у власти, чтобы снять страну с этой иглы? Ась?
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3k
Денис Колосов Andrey 12 минут назад
тоже самое что и все правители до него..Нифига..когда нефть стоит дорого, то у нас рост, как упала - во всем враги виноваты.. Но ви таки думаете что при анальном чтото поменяется? -)) приватизируют ТЭК и доходы будут транснациональным компаниям уходить, сейчас хоть олигархам и гос-ву, что худо бедно но вкладываю деньги обратно.. Вспомните с чего началось.. когда запретили ЮКОС продать.. собственно с этого момента и покатилось все по наклонной.. НО с другой стороны, покажите мне страны, что хорошо живут продавая нефть и где нефть находится в руках иностранцев? В ОАЭ и Норвегии в руках гос-ва..А в Нигерии в руках транснациональных компаний..
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12k
Совранский Полчаса назад
Бегло пробежался.
По факту, вывод один - хвалёный сайт сравни. дурит по полной мадам))
На лицо чистая коммерция и возможно! сговор продавцов и агрегатора((((
Спасибо даме!
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12k
Совранский Полчаса назад
Если не брать итальянские помидоры, то они и сейчас стоят 115 руб за 680 грамм))
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291
Tovbot Полчаса назад
В 2014 году медианная зарплата была 22-23 тысячи, в 2020-м 32-33 тысячи. То есть рост по медианный зарплате - 50%, рост цен в статье - 75 процентов. То есть реальный доход получается упал на 25 процентов.

Но тема со скидками действительно упущена, как сотрудник розницы могу сказать что во многих категориях товаров основные продажи идут по «красным ценникам». В 2014-с году доля таких акционных товаров была гораздо ниже.

Сеть магазинов у дома с тех пор также расширилась, поэтому есть возможность выйдя из дома обойти пару-тройку магазинов разных сетей и собрать товар по скидкам.

Также есть магазины типа Светофора - заточенные на низкие цены.

В общем я к тому что цены выросли, да. Но и возможностей экономить стало больше, и если не лениться и не пренебрегать ими - можно неплохо поберечь кошелёк.

Говоря же о власти, я бы ставил в претензию не рост цен, а не успевающий за ним рост зарплат, прежде всего если говорить о простых работягах, чья зарплата по ощущениям выросла меньше всего - как была 20-30 тысяч имхо, так и осталась, ну может раньше была ближе к двадцати, сейчас ближе к тридцати.
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661k
Result Автор поста Tovbot Полчаса назад
Речь шла о маломобильной девушке, у которой нет возможности рыскать по магазинам в поисках акций. Она все заказывает доставкой.
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291
Tovbot Result 20 минут назад
В ее случае конечно свободы меньше, но надо признать что и количество разнообразных служб доставки резко выросло в прошлом году. Практически все крупные сети запустили свои службы доставки напрямую или через партнеров. Так что и здесь появилась возможность делить свою продуктовую корзину между разными сетями, собирая их из акционных товаров.
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