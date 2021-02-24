Девушка сравнила продуктовые чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая корзина подорожала на 75%

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Москвичка Наталья из-за сложностей с передвижением давно пользуется одним и тем же сайтом доставки продуктов. В интернет-магазине сохранились старые чеки ее заказов. Сверив их с теперешними, она удивилась росту цен.
На сайте "Сравни ру" москвичка Наталья выложила скриншот старого чека за 2014 год. Девушка сообщила, что до сего времени пользовалась одним и тем же магазином доставки. Заказ ее состоит главным образом из бакалеи и бытовой химии. Новый заказ почти всегда повторяет предыдущий с небольшими дополнениями/изменениями. Начав собирать корзину, Наталья удивилась, что обычный ассортимент продуктов стал дороже. Ей захотелось посмотреть, как менялись цены на протяжении того времени, когда она заказывала товары в этом интернет-магазине. Выяснилось, что августе 2014 года за корзину из 49 товаров она заплатила 8806,3 ₽ (без стоимости доставки), а в феврале 2021 года заказ (правда, с добавочными позициями) вышел уже на 24 069 ₽.
Скриншот чека за 2014 год
Если убрать из чека те продукты, которых нет сейчас в ассортименте, то стоимость оставшейся 31 позиции в 2014 году составит 3636,9 ₽.
А ниже составлена сводная таблица цен на эти же товаров в 2021 году.
А ниже составлена сводная таблица цен на эти же товаров в 2021 году.
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Больше всего подорожали тростниковый сахар (+168,1%), ватные диски (+154,5%), фасоль в томатном соусе (+144,76%), колотый зелёный горох (+129,36%). Также существенно выросли цены на шампуни/бальзамы отечественного производства (+126,37 - 109,14%), чеснок (+101,47%), круглозернистый отечественный рис "Мистраль" (+106,42%), манную крупу "Мистраль" (+89,1%)
При этом, все эти позиции производятся в России и в большинстве своем из отечественного сырья.
Менее всего цены выросли на смесь для выпечки (+4,3%), овсяную крупу (+18,24%) и детскую зубную пасту (+22,5%).
При этом, все эти позиции производятся в России и в большинстве своем из отечественного сырья.
Менее всего цены выросли на смесь для выпечки (+4,3%), овсяную крупу (+18,24%) и детскую зубную пасту (+22,5%).
Экономисты считают, что рост цен на продукты был спровоцирован резким падением курса рубля по отношению к доллару. И несмотря на отечественное сырье, техника, оборудование и удобрение для его производства закупаются за границей. В связи с этим рост цен на товары закономерен. Подорожание товаров, увы, становится процессом постоянным. Совсем недавно ретейлеры уведомили о возможном в ближайшее подорожании куриного яйца и мяса птицы на 10%. Кроме этого, мясопереработчики предлагают поднять цены на 10-15% на сосиски и колбасу и аргументируют свое решение подорожанием свинины и мяса птицы - основных ингредиентов колбасных продуктов. Тема сравниния среднего чека вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Пользователи стали подсчитывать, как изменилась стоимость не только продуктов, но и услуг.
Сейчас достал старые платёжки за ЖКХ.— Злюк Сковородкин (@ZlukSkovorodkin) February 21, 2021
Квартплата за двухкомнатную квартиру в СПб с 1 прописанным человеком:
январь 2010 г. - 1812.74 руб.
февраль 2021 г. - 5532.59 руб.
Увеличение в 3 раза.
По электричеству тариф в феврале 2013 года был 2.97, в феврале 2021 года 4.82. В 1.6 раз.
Одно приятно купил авто за 1.2 пять лет назад , а сейчас оно уже 2 стоит .— Богдан (@bodyS555) February 22, 2021
так у нас и зарплаты выросли! в 2 раза! только со знаком минус! мы же не смотрим на доллар! если на свою зарплату мог в 2010 году купить такое то количество долларов, то в 21 году в три ! раза меньше! а зарплата та же!— Геннадий (@uXpcBg047ujqIW6) February 22, 2021
Конечно, более мобильные, чем Наталья люди, могут приобретать товары по акциям там, где это более выгодно. Заказывая их с доставкой, покупатель вынужден оплачивать их с существенной наценкой. Тем не менее, общая тенденция роста цен не меняется, и многие россияне вынуждены постоянно мониторить рынок, чтобы найти продукты подешевле.
Рыдаем над прайсами: цены, которые мы уже забыли
Хотите ценовой ностальгии? У нас есть. Давайте вместе обнимемся и поплачем над тем, что было, что ушло и что больше никогда не вернется. Вспомним как мы на 500 рублей затаривали полную тележку и кормили этим семью 2 недели, как заправляли машину за копейки, сегодня кажущиеся сказкой...
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Во-первых санкции. Отсутствие необходимости конкурировать с некоторыми дешевыми и качественными западными производителями позволили отечественным свободно заламывать цены за не самую качественную продукцию (кто-то говорил что санкции приведут к развитию, но нет, это привело к лени и нежеланию делать хорошо и дёшево - «пипл схавает»).
Во-вторых курс доллара выросший 2,5 раза. Кто то говорит что мол у нас в России рубли, что нам доллар. Да, но цены на все импортное напрямую от него зависят. А это как и оборудование для производства, расходники и т.п., так и «хотелки» руководства российских компаний. Грубо говоря топ-менеджеры привыкли каждый год новые Мерседесы покупать и на сказочные Бали с любовницами ездить, а Мерседесы и Бали тоже подорожали в 2,5 раза, ибо тоже в долларах. Значит надо поднять себе зарплату в 2,5 раза. А как? Поднять цены, конечно. А цены поднимают не только на конечные продукты, но и на все что нужно в производстве - условно производишь ты молоко, а производитель упаковки тоже цены поднял. И склад за аренду цены поднял. А сотрудникам в офисе надо ноутбуки купить - они тоже подорожали. И бензин подорожал чтоб это молоко по магазинам развозить. И ещё много чего. А надо и себе зп поднять, чтоб хотя бы не стать беднее на фоне остального роста цен.
Вот так оно все по цепочке и дорожает.
Хотя из говна кажется они никогда и не вылазили.
Подорожало все в среднем на 15% за 6 лет.
Странно что никто не вспоминает как в 2015 после падения рубля по поручению Путина прокуратура начала шерстить торговые сети и сразу остановила рост цен.
Кстати если тетка - инвалид, могла бы соцработника вызвать бесплатно, для закупки продуктов в пятерочке.
Если что - это был сарказм
Как-то так.
У сытого человека появляются другие интересы и требования. Поэтому буржуй периодически "трусит" жирок с народа. В какой-то стране больше, в какой-то меньше - где налогами, где ценами.
По факту, вывод один - хвалёный сайт сравни. дурит по полной мадам))
На лицо чистая коммерция и возможно! сговор продавцов и агрегатора((((
Спасибо даме!
Но тема со скидками действительно упущена, как сотрудник розницы могу сказать что во многих категориях товаров основные продажи идут по «красным ценникам». В 2014-с году доля таких акционных товаров была гораздо ниже.
Сеть магазинов у дома с тех пор также расширилась, поэтому есть возможность выйдя из дома обойти пару-тройку магазинов разных сетей и собрать товар по скидкам.
Также есть магазины типа Светофора - заточенные на низкие цены.
В общем я к тому что цены выросли, да. Но и возможностей экономить стало больше, и если не лениться и не пренебрегать ими - можно неплохо поберечь кошелёк.
Говоря же о власти, я бы ставил в претензию не рост цен, а не успевающий за ним рост зарплат, прежде всего если говорить о простых работягах, чья зарплата по ощущениям выросла меньше всего - как была 20-30 тысяч имхо, так и осталась, ну может раньше была ближе к двадцати, сейчас ближе к тридцати.