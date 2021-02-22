40 удивительных фактов о продуктах

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Хорошо ли вы знаете то, что едите? Давайте проверим!
Кинза и кориандр - одно и то же растение
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В крупной сети американских супермаркетов Costco самые ходовые товары - куры гриль и хот-доги
Порошок чили - не молотый перец, а смесь специй. Его основа - красный перец, но обычно в нем присутствуют еще и добавки - чесночный или луковый порошок, кумин, соль, орегано или другие, на усмотрение произвдителя
До 1990 года картофель в "Макдоналдсе" жарился на говяжьем жире
Картофель по-деревенски подают в "Макдоналдсе" далеко не в каждой стране - помимо России, его можно встретить, например, во Франции
В мультсериале "Улица Сезам" Коржик, он же Печеньковый монстр, ест не печенье, а рисовые кексы
Сырые орехи кешью также ядовиты в больших количествах, поэтому всегда подвергаются длительному обжариванию или обработке паром
Европейский шоколад вкуснее американского, поскольку, по требованиям регулятора, содержит больше молочных жиров и сухого молока
На ванильной плантации первые стручки ванили вырастают не ранше, чем через три года после посадки
Шоколадки Ritter Sport имеют квадратную форму для того, чтобы они могли влезать в карман пиджака, не ломаясь
Капуста, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби - это разные, но близкородственные растения
Патока - самый смертоносный продукт: когда в 1919 году в Бостоне лопнула цистерна с 2 миллионами галлонов патоки, в сладком потопе погиб 21 человек и были ранены 150
Источник: — переведено специально для fishki.net
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