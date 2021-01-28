25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя

1.
2.
Алсу
3.
Леонид Агутин
4.
Анжелика Варум
5.
Анастасия Ивлеева
6.
Витас
7.
Анита Цой
8.
Ирина Шейк
9.
Николай Басков
10.
Стас Пьеха
11.
Чулпан Хаматова
12.
Наташа Королёва
13.
Стас Михайлов
14.
Гарик Мартиросян
15.
Роман Билык
16.
Анастасия Волочкова
17.
Наталья Ионова (Глюк’oZa)
18.
Егор Крид
19.
Диана Арбенина
20.
Баста
21.
Борис Клюев
22.
Юлия Меньшова
23.
Нонна Гришаева
24.
Александр Маршал
25.
Татьяна Навка
26.
Лолита
Источник:
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