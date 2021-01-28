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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4574 поста • 640 подписчиков подписаться
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25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя

25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя (27 фото)

Автор:
28 января 2021 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   молодость   тогда и сейчас   фото   фотошоперы   шоу бизнес   
5189
27
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Абжат - художник-фотошопер, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте.
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Метки: знаменитости   интересно   молодость   тогда и сейчас   фото   фотошоперы   шоу бизнес   
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68  комментариев
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9k
ss 3 часа назад
Комментарий к фото
Я понял на кого похож Пьеха! Чуть-чуть на Газманова и чуть-чуть на Панина...
Ох, Эдита Станиславована! Какая увлекательная была у вас жизнь!
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8k
GRuslan 49 секунд назад
Комментарий к фото
Стеремиуэй юуана стеремиуэй...
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525
Blink 2 минуты назад
Комментарий к фото
Кто из них кто?
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7k
hetrick 5 минут назад
Комментарий к фото
Понял из фотографии, что он еще в детстве умел делать такое звездно-еб.анутое выражение лица.
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198
Алексей Гулевич 5 минут назад
Комментарий к фото
короновали уже? ... за песчаный карьер?
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198
Алексей Гулевич 7 минут назад
Комментарий к фото
*** единственные фото без пи..дораздирания
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198
Алексей Гулевич 9 минут назад
Комментарий к фото
он сразу таким родился что ли?
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198
Алексей Гулевич 9 минут назад
Комментарий к фото
всегда хотелось читать Чулпанха Матова
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198
Алексей Гулевич 13 минут назад
Комментарий к фото
измеритель куёв
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487
metrolog 17 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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2k
Андрей Ковалев 17 минут назад
Комментарий к фото
Обычная подстилка путинского проститута..
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1k
Kozlodoev 22 минуты назад
К вечеру аффтар должен объявить победителей. Самое большое количество лайков и дизлайков. Так и станет всё ясно на счёт народной любви фишкян к "звёздам"
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1k
Kozlodoev 24 минуты назад
Комментарий к фото
На одну Чулпан всем пох.уй, ни лайков, ни дизлайков )
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22k
Slawa49 Полчаса назад
Комментарий к фото
а стасику то на что расчитывать?? сюда 60 летние тети не заходят
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22k
Slawa49 Полчаса назад
Комментарий к фото
а это кто?
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22k
Slawa49 Полчаса назад
Комментарий к фото
это что за мышь??
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1k
Mais Profoza Полчаса назад
Комментарий к фото
25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
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20k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
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1k
Mais Profoza 37 минут назад
Комментарий к фото
это просто общее презрение....ору....))
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14k
Теуш Алексей 38 минут назад
Прям народное голосование на тему "Кто звезда, а кто..."
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639
vit34 43 минуты назад
Комментарий к фото
А это кто?
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