15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск

Порой мы перестаем замечать, как вещи вокруг нас становятся грязными и теряют былой вид. В какой-то момент даже кажется, что их уже не спасти и нужно смириться. Однако терпение, вода и моющие средства способны творить чудеса. Перед вами подборка фотографий отмытых и приведенных в порядок вещей, которые вновь радуют своих владельцев.
Смотреть на результаты уборки, которой занимались не вы — отдельный сорт услады для глаз. Отмытые ботинки пользователей сети, старые здания в другой стране или блестящий трактор прямо посреди поля — даже такие мелочи приносят особенное удовольствие, если знать, насколько грязным всё это было раньше. Но осторожно, ведь от таких фотографий может появиться непреодолимое желание отмыть что-то и у себя дома!
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