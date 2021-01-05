15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск

Смотреть на результаты уборки, которой занимались не вы — отдельный сорт услады для глаз. Отмытые ботинки пользователей сети, старые здания в другой стране или блестящий трактор прямо посреди поля — даже такие мелочи приносят особенное удовольствие, если знать, насколько грязным всё это было раньше. Но осторожно, ведь от таких фотографий может появиться непреодолимое желание отмыть что-то и у себя дома!