FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Скажи спасибо 2020 году Скажи спасибо 2020 году Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в... 15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск 15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе" Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу... Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина" Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина" Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с... "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после... Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки? Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на... «Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым» «Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым» "Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год" "Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год" Adobe Flash Player 1996-2020 Adobe Flash Player 1996-2020 "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о... Ретро фотографии Ретро фотографии Фотоподборка Фотоподборка
15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск

15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск (17 фото)

Автор:
05 января 2021 10:08
Метки: в мире   грязь   животные   интересно   тогда и сейчас   
1529
17
Порой мы перестаем замечать, как вещи вокруг нас становятся грязными и теряют былой вид. В какой-то момент даже кажется, что их уже не спасти и нужно смириться. Однако терпение, вода и моющие средства способны творить чудеса. Перед вами подборка фотографий отмытых и приведенных в порядок вещей, которые вновь радуют своих владельцев.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   грязь   животные   интересно   тогда и сейчас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
noName Полчаса назад
Комментарий к фото
Точно и желательно "кёрхером",что б эвакуаторщикам и электрикам без работы не скучать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss 19 минут назад
Ноги забыли помыть...

Ноги забыли помыть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
508
Евгений Полчаса назад
Осталось отмыть Матушку землю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) 20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес 20 странных яиц, которые наверняка удивили даже тех, кто их снес Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр Мужчина выпустил котика на прогулку, а вместо него вернулся настоящий монстр Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком Крупная змея напугала отдыхавшую в гамаке маму с ребёнком Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Скажи спасибо 2020 году
2
146
Скажи спасибо 2020 году
Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов
2
76
Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов
﻿
Набирающие популярность
Исторический триллер про доктора Ватсона, заставивший меня не спать всю ночь
4
9
Исторический триллер про доктора Ватсона, заставивший меня не спать всю ночь
Сегрегация АББА
2
20
Сегрегация АББА
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото)
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#истории#смешные#настроение#познавательно#приколы#неудача
#фото#животные#прикольные#картинки#на различный вкус#СССР#подборка#Скульптуры#фейл
#история#интересно#прикол#позитив#в мире#сша#дети#новый год#Интересные

На что жалуетесь?

Вернуться