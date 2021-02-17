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"Горшочек, не вари!": президент Египта попросил своих граждан не размножаться

"Горшочек, не вари!": президент Египта попросил своих граждан не размножаться (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспроизведение   деторождение   египет   интересно   рождаемость   экономика   
2000
5
Точнее, ограничить пыл деторождения. Иначе в стране будет совсем плохо.
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Метки: воспроизведение   деторождение   египет   интересно   рождаемость   экономика   
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18  комментариев
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Пусть пирамиду начинает строить. Во-первых, убыль большая, во-вторых на трахаться меньше сил останется. Фараоны не дураки были.
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3k
Shtoppi 2 минуты назад
<<Точнее, ограничить пыл деторождения. Иначе в стране будет совсем плохо.>>
Ну че, в гейропу поедут на лыжах. Там толерастия, там примут)))
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276
Tovbot 6 минут назад
Бесполезные призывы. Есть два фактора снижения рождаемости - образование и работа для женщин плюс урбанизация. Сельский уклад с ручным трудом это всегда много детей. А вот в городской квартире, когда оба родителя работают - дети уже напряг. Двоих-троих более чем достаточно.
Поэтому Сиси надо улучшать образование, развивать инфраструктуру и переселять людей в многоквартирные дома.
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3k
Владимир 23 минуты назад
я не пойму,почему абреки так любят размножаться?если им вера не позволяет делать аборты,не ужели нет других способов не плодиться?
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170k
Belka_16 Полчаса назад
В 2005 году египтян было 70 миллионов, в 2012-м уже 90 млн, теперь вот 101 миллион... При том, что 95% территории у них пустыни.
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257
cana61s 39 минут назад
В каждую бедную семью пусть выдадат барашку или ослика. Ну а богатым там господдержка не нужна, они наших "Наташек" через инсту выписывают по почте
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476
Serg Dex 45 минут назад
Там кумовство и клановость развито, чем больше семья тем в ауле своем влиятельней, бесплатные рабочие руки, "пенсия" для родителей. Горшочек он закроет, с таким же успехом можно тараканов попросить не размножаться.
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7k
Izrin Maria Serg Dex Минуту назад
Беплатные рабочие руки в с/х - хороши там, где много пригодной к обработке земли. В Египте с этим напряжёнка: мало земли, мало воды, мало удобрений.
А рук - больше, чем достаточно. И к каждым рукам в наличии рот. И другие ("размножательные") органы.
Продолжительность жизни сильно выросла, а деткая смертность, наоборот, упала.
То поле, которое когда-то кормило бабку, родителей и пяток выживших! детей, не может прокормить четыре поколения, размножающиеся в геометричекой прогресии.
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1k
AРТУР ITA 59 минут назад
По всей Азии и Африке пора чтоб горшочек уже заклинило.
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4k
Santey Час назад
Интересно тоже какие меры поддержки оказывает государство достаточное, что повысить рождаемость? Что кардинально изменить ситуацию с демографией нужно, что бы в семье было минимум два-три ребенка в семье. А что нужно семье, что бы поднять такое колличество. Дом, еда, образование. Дома нет. Максимум у семьи это оставшаяся от родителей двушка или однушка....на пять человек. А обычно съем этой квартиры так как если жить с ещё живыми родителями, то колличество повышается до 6-7 человек на квартиру. Материнский капитал фикция. Назовем его первоначальным взносом на не самую дорогую квартиру и кабала лет на 15-20. О машине, отдыхе и других радостях жизни можно забыть. Весь бюджет семьи ежемесячный платеж по кредиту, еда и коммуналка. Вот спасибо. Вложить мат. капитал ещё куда то невозможно. Образование (имею ввиду высшее) только платное. Вот и получается, что государство хочет малообразованных рабов.
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8k
Sasa Santey 39 минут назад
Думал в сказку попал? )))
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1k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
"Беспрецедентные меры" это когда у чиновника и всей его родни конфискуют все имущество при обнаружении распила, реализуют и направляют на помощь многодетным. А то что сейчас - это жалкие подачки и популизм.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В Европу пусть едут. Их там ждут, особенно в Германии. Фрау Меркель будет оченьрада новым смугленьким арабонемцам.
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247
Михаил Frank Borman 23 минуты назад
Звать к соседу в гости - это так по-христиански
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2k
Frank Borman Михаил 11 минут назад
Мразотине Меркель это скажи. Она в 2015 приглашала беженцев в Европу.
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462
Павел Ру 2 часа назад
"Если в России власти идут на беспрецедентные меры, поощряя народ к деторождению"

Чего???

В Швецию и Норвегию загляните. Там семье дом бесплатно предоставляют. И ещё кучу льгот и поддержек.

Жалкие копейки, которые выделяет наше государство в качестве поддержки исчезает в первые месяцы на памперсы. А на мат капитал толком ничего не сделать. Это иллюзия мер по поддержке.

Любой человек, который готовится стать родителем должен не рассчитывать на помощь государства и не питать на этот счёт иллюзий.
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