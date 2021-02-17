"Горшочек, не вари!": президент Египта попросил своих граждан не размножаться

Точнее, ограничить пыл деторождения. Иначе в стране будет совсем плохо.
Если в России власти идут на беспрецедентные меры, поощряя народ к деторождению, в Египте, напротив, пытаются сдержать процесс воспроизводства населения.
Президент страны обратился к своим гражданам с просьбой ограничиться двумя детьми в семье. "Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах", - заявил лидер Египта на открытии медобъекта в провинции Исмаилия.
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По словам Абдель Фаттах ас-Сиси, нынешний темп прироста населения (до двух миллионов человек ежегодно) не позволяет гражданам Египта почувствовать улучшение уровня жизни в стране. Тогда как если ежегодно будет рождаться не более 400 тысяч младенцев, то ситуация может измениться в лучшую сторону.
При этом власти пока не готовы к ограничительным мерам, как некогда в Китае, и пока ограничиваются просьбами. Впрочем, в стране также работают над программами для разрешения проблемы увеличения темпов рождаемости. Правда, какими способами будет достигнуто равновесие, пока не сообщается.
При этом власти пока не готовы к ограничительным мерам, как некогда в Китае, и пока ограничиваются просьбами. Впрочем, в стране также работают над программами для разрешения проблемы увеличения темпов рождаемости. Правда, какими способами будет достигнуто равновесие, пока не сообщается.
Кстати, эта проблема озвучивается в стране не впервые. Еще в середине нулевых власти Египта под патронатом первой леди Сюзан Мубарак пытались справиться с безудержной рождаемостью в удаленных деревнях, где в каждой семье насчитывается от пяти до двенадцати детей. В селах раздавали средства контрацепции, организовывали агитационные мероприятия, но все эти меры были безуспешны. А после политические события в стране не дали возможности продолжить программу контроля за рождаемостью. В 2018 году власти страны предприняли еще одну попытку, запустив кампанию под лозунгом "Итнейн кефая" ("Двое достаточно"), в ходе которой пытались повысить уровень информированности населения относительно контрацепции, планирования семьи. И вот теперь, спустя три года президент снова возвращается к этому же вопросу.
Египет - довольно молодое государство. Если судить по переписи населения 2017 года, каждый третий гражданин страны не старше 34 лет. Сейчас численность населения Египта составляет 101 миллион человек, и страна по этому показателю является третьей в Африке. Если темпы рождаемости сохранятся на прежнем уровне, то к 2052 году в Египте будут проживать 193 миллиона граждан. Однако, если правительству удастся сдержать прирост населения, то к этому же времени число жителей страны достигнет 143 миллионов.
Египет - довольно молодое государство. Если судить по переписи населения 2017 года, каждый третий гражданин страны не старше 34 лет. Сейчас численность населения Египта составляет 101 миллион человек, и страна по этому показателю является третьей в Африке. Если темпы рождаемости сохранятся на прежнем уровне, то к 2052 году в Египте будут проживать 193 миллиона граждан. Однако, если правительству удастся сдержать прирост населения, то к этому же времени число жителей страны достигнет 143 миллионов.
В России же, напротив, наблюдается убыль населения. По данным Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек. Это на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек). Похожее масштабная убыль наблюдалось в 2005 году ( - 564,5 тыс. человек).
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Ну че, в гейропу поедут на лыжах. Там толерастия, там примут)))
Поэтому Сиси надо улучшать образование, развивать инфраструктуру и переселять людей в многоквартирные дома.
А рук - больше, чем достаточно. И к каждым рукам в наличии рот. И другие ("размножательные") органы.
Продолжительность жизни сильно выросла, а деткая смертность, наоборот, упала.
То поле, которое когда-то кормило бабку, родителей и пяток выживших! детей, не может прокормить четыре поколения, размножающиеся в геометричекой прогресии.
Чего???
В Швецию и Норвегию загляните. Там семье дом бесплатно предоставляют. И ещё кучу льгот и поддержек.
Жалкие копейки, которые выделяет наше государство в качестве поддержки исчезает в первые месяцы на памперсы. А на мат капитал толком ничего не сделать. Это иллюзия мер по поддержке.
Любой человек, который готовится стать родителем должен не рассчитывать на помощь государства и не питать на этот счёт иллюзий.