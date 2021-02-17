"Горшочек, не вари!": президент Египта попросил своих граждан не размножаться

Кстати, эта проблема озвучивается в стране не впервые. Еще в середине нулевых власти Египта под патронатом первой леди Сюзан Мубарак пытались справиться с безудержной рождаемостью в удаленных деревнях, где в каждой семье насчитывается от пяти до двенадцати детей. В селах раздавали средства контрацепции, организовывали агитационные мероприятия, но все эти меры были безуспешны. А после политические события в стране не дали возможности продолжить программу контроля за рождаемостью. В 2018 году власти страны предприняли еще одну попытку, запустив кампанию под лозунгом "Итнейн кефая" ("Двое достаточно"), в ходе которой пытались повысить уровень информированности населения относительно контрацепции, планирования семьи. И вот теперь, спустя три года президент снова возвращается к этому же вопросу.



Египет - довольно молодое государство. Если судить по переписи населения 2017 года, каждый третий гражданин страны не старше 34 лет. Сейчас численность населения Египта составляет 101 миллион человек, и страна по этому показателю является третьей в Африке. Если темпы рождаемости сохранятся на прежнем уровне, то к 2052 году в Египте будут проживать 193 миллиона граждан. Однако, если правительству удастся сдержать прирост населения, то к этому же времени число жителей страны достигнет 143 миллионов.