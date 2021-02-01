Американская миллионерша рассказала о своем способе сэкономить 200 тысяч долларов в год

Даже имея приличное состояние, многие богатые люди не роскошествуют, а стараются экономить. Эми Элизабет из Лас-Вегаса прекрасно осознает, что ее способы сбережения средств подойдут не каждому, тем не менее, поделилась ими с американцами. Многие из них были шокированы.
Владелица многомиллионного состояния (на ее банковском счету хранятся почти пять миллионов долларов) не скрывает, что слегка (а может и не слегка) прижимиста. Она не стесняется рассказать о своем способе экономии, хотя предупреждает: он не для всех.
Зато благодаря своим привычкам миллионерша исхитряется сэкономить до 200 тысяч долларов в год и не обижается, когда ее зовут скрягой.
Итак, Эми старается тратить в месяц не больше тысячи долларов. Это довольно мало, и чтобы не выйти за рамки бюджета, ей приходится быть начек.
Во-первых, мультимиллионерша терпеть не может покупок, и посещает магазин в случае острой необходимости. Она старается покупать одежду в секонд-хэндах. Часто там можно найти совсем новые вещи, от которых избавляются магазины. Пусть они не всегда модные, зато стоят копейки.
Во-первых, мультимиллионерша терпеть не может покупок, и посещает магазин в случае острой необходимости. Она старается покупать одежду в секонд-хэндах. Часто там можно найти совсем новые вещи, от которых избавляются магазины. Пусть они не всегда модные, зато стоят копейки.
Эми очень бережно расходует воду и не нагревает ее на плите дольше, чем нужно. Женщина специально вычислила время нагревания воды, которое составляет 22 минуты и ни минутой больше! Таким образом ей удается сэкономить электричество и газ.
Таймер - главное подспорье Эми в ее экономной жизни. "Я держу водонагреватель выключенным. Мне нужно 22 минуты, чтобы нагреть его, чтобы принять душ, поэтому я включаю его каждое утро, когда просыпаюсь. Я установила его таймер ровно на 22 минуты, чтобы точно знать, когда мой душ будет готов, потому что не дай Бог потратить еще одну минуту на этот чертов водонагреватель", - делится секретами Эми, добавляя, что эта скрупулезность позволяет ей сэкономить целых 80 долларов в месяц.
Таймер - главное подспорье Эми в ее экономной жизни. "Я держу водонагреватель выключенным. Мне нужно 22 минуты, чтобы нагреть его, чтобы принять душ, поэтому я включаю его каждое утро, когда просыпаюсь. Я установила его таймер ровно на 22 минуты, чтобы точно знать, когда мой душ будет готов, потому что не дай Бог потратить еще одну минуту на этот чертов водонагреватель", - делится секретами Эми, добавляя, что эта скрупулезность позволяет ей сэкономить целых 80 долларов в месяц.
Большинство вещей, которыми пользуется Эми в своей жизни, мягко говоря, старые. И если некоторые из них исправно служат, другие чуть ли не рассыпаются на части. К примеру, кухонная губка. Эми говорит, что меняет ее, когда та просто разваливается на куски. Сомнительная, надо признаться, экономия, если учесть, сколько микробов накапливается в этом кухонном аксессуаре, менять который рекомендуют несколько раз в месяц.
Нож на кухни у Эми только один - и этого вполне достаточно. Женщина его даже не моет, а, протирает влажной салфеткой (кстати, тоже используемой неоднократно) - таким образом, как она считает, лучше сохраняется сталь. Да и вода экономится.
Нож на кухни у Эми только один - и этого вполне достаточно. Женщина его даже не моет, а, протирает влажной салфеткой (кстати, тоже используемой неоднократно) - таким образом, как она считает, лучше сохраняется сталь. Да и вода экономится.
С питанием у Эми тоже все обстоит довольно странно. Миллионерша использует для еды самые простые продукты. Чтобы не лишать себя белка, она покупает дешевые кошачьи консервы. Они выгоднее, чем аналог для людей, подсчитала скряга, и с тех пор ест эту пищу сама и даже предлагает друзьям (и бывшему мужу).
Автомобиль, как и роскошный дом достались ей от бывшего мужа. Старенькому "Мустангу" 17 лет, но менять его Эми не собирается и искренне страдает, когда приходится платить за замену масла или регулярный ремонт.
Работа женщины связана с регулярными поездками в Лос-Анджелес, и, чтобы сэкономить на полете (250 долларов за билет), миллионерша предпочитает ездить на "Мустанге" по 4 часа в одну сторону.
Работа женщины связана с регулярными поездками в Лос-Анджелес, и, чтобы сэкономить на полете (250 долларов за билет), миллионерша предпочитает ездить на "Мустанге" по 4 часа в одну сторону.
Кстати, бывший муж Майкл, до сих пор помогает Эми, абсолютно бесплатно убирая дом и приводя в порядок сад - на этих услугах миллионерша экономит до 200 и больше долларов в месяц.
Из-за своей фантастической бережливости мультимиллионерша стала героиней документального сериала «Экстремальные скряги» от американского телеканала TLC, и его создатели признаются, что среди всех героев, когда-либо снимавшихся в этой саге, Эми произвела на них самое сильное впечатление.
Как вам такой способ экономии, друзья?
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Ей голову полечить неплохо было бы.
На что интересно она все таки штуку баксов тратит ?
инвестируя все деньги хотя бы под 3% она может иметь 12т$ в месяц, при том что говорит что тратит 1тыс