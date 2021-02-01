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Сообщество Жизнь в США 582 поста • 203 подписчика подписаться
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Американская миллионерша рассказала о своем способе сэкономить 200 тысяч долларов в год

Американская миллионерша рассказала о своем способе сэкономить 200 тысяч долларов в год (9 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 13:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бюджет   как заработать миллион   секреты миллионеров   сша   финансы   экономика   
2594
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Даже имея приличное состояние, многие богатые люди не роскошествуют, а стараются экономить. Эми Элизабет из Лас-Вегаса прекрасно осознает, что ее способы сбережения средств подойдут не каждому, тем не менее, поделилась ими с американцами. Многие из них были шокированы.

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Метки: бюджет   как заработать миллион   секреты миллионеров   сша   финансы   экономика   
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45  комментариев
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10k
alexis 2 часа назад
А деньги ей для чего?
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1k
Gusev 8 минут назад
Один мальчик женился на старухе, а когда он умер, то все его игрушки старушке достались.
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9k
Василий Сургайло 9 минут назад
Все что расписано, максимум штуку она экономит... Откуда цифра 200?
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28k
семён 10 минут назад
Муж ищет чё пожрать...
Муж ищет чё пожрать...
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38
Глупый Каа семён 2 минуты назад
Не - отлить отошел, заодно на удобрениях (селитре) сэкономить.
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113
Andrii Pohudin 18 минут назад
я бы мог на ее пофукать, но у нее 5 млн, а у меня от получки до получки.
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28k
семён Andrii Pohudin 7 минут назад
Ну, тогда пофукай на себя...
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2k
leto2016 20 минут назад
Что бы сэкономить двести тысяч нужно заиметь эти двести тысяч
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5k
Эх, Вася, Вася Полчаса назад
Крышу от жадности сорвало. Довольно частые случаи.
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758
Павел 36 минут назад
Американская миллионерша рассказала о своем способе сэкономить 200 тысяч долларов в год
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17k
Нагайна 44 минуты назад
А ещё можно в кустах срать и воду на смыв не тратить.
Ей голову полечить неплохо было бы.
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9k
Василий Сургайло Нагайна 9 минут назад
Голову дорого лечить...
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141
Paul Zibert 49 минут назад
Мультимиллионер -это когда примерно от $100 миллионов,а $5 лямов- это просто скупой фрик с небольшой наличностью,звезд с неба не хватающий,их десятки тысяч по миру,пишите о всех!)
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34
Верните аккаунт суки! Час назад
Не хватает денег на хлеб - кушайте пироженное. Пускай французам это скажет. И смажет гильотину
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Комментарий удален. Причина: порнография
7k
19k
SerGProS Час назад
А украшения от Tiffany и замечательные виниры можно найти буквально в любом ломбарде
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1k
Radugananebe SerGProS Час назад
Так это, может, она получила от бывшего мужа. Сама бы врчд ли купила, ибо скряга.
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15k
Ego sum qui sum Час назад
по-моему она дура и может идти с такими советами на йух
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18k
Сергей Костюнин Час назад
Мне пох.. , пусть живёт как хочет .
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Один вопрос! Зачем ей 5 миллионов?
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1k
Radugananebe BenderRodriguez Час назад
Чтоб было.
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1k
Виталий Касандров 2 часа назад
Чую врут . Кошачьи консервы ....в районе американской рублевки проще на помойке лобстеров найти чем втридорога консерву покупать .
На что интересно она все таки штуку баксов тратит ?
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65
Bonefacius 2 часа назад
Что-то больше на показуху тянет, как та супермодель из Казахстана, которая посудомойкой работает.
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62k
Максим 2 часа назад
Она не экономная.. она нищебродка получившая все на халяву и пытающаяся растянуть это как можно дольше потому, что сама не заработает.. Гонять Мустанг 8 часов в попытке сэкономить 250 баксов (а потом тут же ныть про ремонт и масло). тут как по мне с головой что-то.
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6k
Administrator Максим 2 минуты назад
а что растянуть
инвестируя все деньги хотя бы под 3% она может иметь 12т$ в месяц, при том что говорит что тратит 1тыс
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118k
arek14 2 часа назад
В саване нет карманов.
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7k
DumDum 2 часа назад
кто-то взял эту статью с BigPicture.ru...
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