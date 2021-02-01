Американская миллионерша рассказала о своем способе сэкономить 200 тысяч долларов в год

Большинство вещей, которыми пользуется Эми в своей жизни, мягко говоря, старые. И если некоторые из них исправно служат, другие чуть ли не рассыпаются на части. К примеру, кухонная губка. Эми говорит, что меняет ее, когда та просто разваливается на куски. Сомнительная, надо признаться, экономия, если учесть, сколько микробов накапливается в этом кухонном аксессуаре, менять который рекомендуют несколько раз в месяц.

Нож на кухни у Эми только один - и этого вполне достаточно. Женщина его даже не моет, а, протирает влажной салфеткой (кстати, тоже используемой неоднократно) - таким образом, как она считает, лучше сохраняется сталь. Да и вода экономится.