Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени

Наш мир стремительно меняется, и некоторые фотографии из прошлого в сравнении с современностью рассказывают целые истории длиной в десятки лет. Эти снимки со всего мира в стиле "тогда и сейчас" - иллюстрация неумолимости хода времени. Окунемся в небольшое, но захватывающее путешествие сквозь годы.

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Чичен-Ица, политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, в 1892 году и сейчас 0 Источник:

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Кабул, Афганистан, 1967 год и 2007 год. Первая фотография показывает, какой была жизнь до захвата власти талибами 0 Источник:

Берлинская стена 0 Источник:

Коренные американцы пересекают тропу Юта в Саду Богов, США 0 Источник:

Мемориал Линкольна, 1922 и 2016 годы 0 Источник:

Оксфорд, Великобритания, 1810 и 2015 годы 0 Источник:

Большой дуб в Томасвилле, Джорджия, 1895 и 2020 0 Источник:

Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, 1917 и 2012 0 Источник:

Лос-Анджелес, тогда и сейчас 0 Источник:

Шемблз - средневековая улица в Йорке, Великобритания, в 1800-х и сейчас. Обликом Шемблз навеяны виды Косого переулка в "Гарри Поттере" 0 Источник:

Чернобыль, 1984 и 2011 0 Источник:

Королевский полумесяц, город Бат, Англия, 1829 и 2020 0 Источник:

Сингапур, 2000 год и сейчас 0 Источник:

Кадр из "Один дома" в современности 0 Источник:

Остров Коулун в Гонконге, 1964 и 2016 0 Источник:

Бывший остров Урк, Нидерланды 0 Источник:

Знаменитый знак Голливуда, 1920-е и наше время 0 Источник:

Хиросима, 1945 и 2020 0 Источник:

Дорога "Seljestadjuvet", Одда, Норвегия 0 Источник:

Кадр из "Назад в будущее" в современности 0 Источник:

Рио-де-Жанейро, 1880 и 2020 0 Источник:

Дирижабль над Байройтом, Германия 0 Источник:

Вильнюс, 80 лет назад 0 Источник:

Гора Рашмор, 1922 и 2018 0 Источник:

Дрезден, Германия, во время Второй мировой войны и сейчас 0 Источник:

Марина Жинеста, каталонская участница гражданской войны в Испании, член интернациональной бригады. 2016 и 1936 годы 0 Источник:

Бондай-Бич, Австралия, 1910 и 2017 0 Источник:

Деревенская ратуша в Румынии, фотография 1940-х годов в современности 0 Источник:

Дубай, ОАЭ, 1990 и 2020 0 Источник: