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Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени

Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени (31 фото)

Автор:
01 декабря 2020 20:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   до и после   интересно   интересное   мир   подборка   тогда и сейчас   фото   
3798
31
Наш мир стремительно меняется, и некоторые фотографии из прошлого в сравнении с современностью рассказывают целые истории длиной в десятки лет. Эти снимки со всего мира в стиле "тогда и сейчас" - иллюстрация неумолимости хода времени. Окунемся в небольшое, но захватывающее путешествие сквозь годы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   до и после   интересно   интересное   мир   подборка   тогда и сейчас   фото   
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936
евгений Час назад
Да уж. Все меняется... ну кроме Киану Ривза конечно
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3k
AlekseiTFS 3 минуты назад
Остров Тенерифе
Остров Тенерифе
Остров Тенерифе
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