Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени

Наш мир стремительно меняется, и некоторые фотографии из прошлого в сравнении с современностью рассказывают целые истории длиной в десятки лет. Эти снимки со всего мира в стиле "тогда и сейчас" - иллюстрация неумолимости хода времени. Окунемся в небольшое, но захватывающее путешествие сквозь годы.
Чичен-Ица, политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, в 1892 году и сейчас
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Кабул, Афганистан, 1967 год и 2007 год. Первая фотография показывает, какой была жизнь до захвата власти талибами
Шемблз - средневековая улица в Йорке, Великобритания, в 1800-х и сейчас. Обликом Шемблз навеяны виды Косого переулка в "Гарри Поттере"
Марина Жинеста, каталонская участница гражданской войны в Испании, член интернациональной бригады. 2016 и 1936 годы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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