"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо

В эксперименте приняли участие работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, Верхнего Уфалея. После вычета из МРОТ непродовольственных затрат на руках у активистов осталось чуть более 4000 рублей. Вот на них и нужно было жить целый месяц. Кстати, председатель областной организации Горно-металлургический профсоюз России Юрий Горанов сразу выступил против подобных экспериментов. Он считает, что и без проведения таких испытаний понятно, что жить на МРОТ невозможно - только выживать, да еще и с большим трудом. Но молодые работники горнодобывающих и металлургических предприятий решили идти до конца. Дошли не все.



К финалу подошли только четверо, остальные сошли с дистанции задолго до финиша. Все без исключения жаловались на слабость, усталость, отсутствие жизненных сил. "Одна мысль все время – поесть! Живешь постоянно в режиме энергосбережения", - такими рассуждениями поделились участники испытания.