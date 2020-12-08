"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо

14 активистов профсоюза горно-металлургической отрасли Челябинской области пытались месяц прожить на 12 130 рублей, продолжая работать на производстве. После вычета непродовольственных обязательных платежей на руках у участников эксперимента осталось около четырех тысяч рублей. Оказалось, что этого явно недостаточно для работающего человека.
Условие было таково: продолжать работать и попытаться просуществовать месяц на МРОТ. В 2020 году эта сумма в РФ равна 12 130 рублей.
В эксперименте приняли участие работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, Верхнего Уфалея. После вычета из МРОТ непродовольственных затрат на руках у активистов осталось чуть более 4000 рублей. Вот на них и нужно было жить целый месяц. Кстати, председатель областной организации Горно-металлургический профсоюз России Юрий Горанов сразу выступил против подобных экспериментов. Он считает, что и без проведения таких испытаний понятно, что жить на МРОТ невозможно - только выживать, да еще и с большим трудом. Но молодые работники горнодобывающих и металлургических предприятий решили идти до конца. Дошли не все.
К финалу подошли только четверо, остальные сошли с дистанции задолго до финиша. Все без исключения жаловались на слабость, усталость, отсутствие жизненных сил. "Одна мысль все время – поесть! Живешь постоянно в режиме энергосбережения", - такими рассуждениями поделились участники испытания.
К финалу подошли только четверо, остальные сошли с дистанции задолго до финиша. Все без исключения жаловались на слабость, усталость, отсутствие жизненных сил. "Одна мысль все время – поесть! Живешь постоянно в режиме энергосбережения", - такими рассуждениями поделились участники испытания.
Кстати, судя по комментариям интернет-пользователей, в стране есть те, кто так живет и безо всякого эксперимента. Годами. Хотя, чаще всего, им не верят. Ведь, судя по статистике, таких низких зарплат, равных МРОТ, в РФ - минимум, а если посмотреть на среднюю оплату труда по регионам, то и вовсе все живут пусть не в шоколаде, но на хлеб и масло россиянам хватает.
Этой акцией профсоюз попытался привлечь внимание к проекту изменения методики расчета МРОТ, который сейчас находится в стадии обсуждения. Они считают, что новая система приведет к падению уровня доходов.
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Второй вопрос, куда это делись 8тыр? У человека выживающего на минималку компьютеров и интернетов нет, как правило нет кредитов, только ЖКХ, простая одежда и еда.
Зимой , реально- не реально .
Насчет постоянного чувства голода -фигня .На перловке и макаронах с курицей вполне сносно пару мес протянуть можно.Другое дело что не совсем здоровое такое питание, хотя всяко полезней чем комбижир из Макдака.
Надо.
Сумма раскидывается на весь год.
После армии в Москву подался, чернорабочим первое время подрабатывал, как раз хватало на комнату и посмотреть на витрины продуктовых магазинов(шоколад люблю, аж олдскулы сводит)
Внимание, набрасываю продуктовую корзину из ВкусВилл, что вообще ни разу не шестерочка, ценник явно завышен, зато показателен.
Картофан 15кило по 30р(психологический белорус, ага) =450
Яйца куриные С1, по 81р - двух десятков достаточно(официальная рекомендация, не более 5 штук в неделю) =162
Две куриные тушки, по 310 за кг. (ну пусть это будут 3,5 кг, чтоб каждую неделю из полутушек варить супчанский, или разбирать на запчасти и готовить, что другое) =1085
Свинячий окорок 1кг=342р
Филе минтая(как же без рыбных дней?) 1кг=471р
Творог 9%, 3 пачки по 400грамм =414
Морква\лук\капуста\свекла (на обжарку и\или салаты) по 3 кг каждого 45\35\27\27 =402рубля за всё.
Пачка гречи 900гр=93р
Горох колотый 1кг (2 пачки) по 35=70 р
Рис длинный(тоже две пачки) 1кг=124 р
15 хлебушков донских по 310 грамм за 21р(лично я много хлеба не ем) =315 рублей
Итог:3928 рублей. На столе каждый день есть какое то мясо, есть свежие салаты, каши, яйца. И то я сомневаюсь, что выше описанную продукцию реально сожрать в одну харю.
Можно возразить, что я не учел сахар\масло\чай\горчицу\соль и многое другое, но давайте будем честны, в Московском Вкусвилле никто и не затаривается в дрова, а значит ВСЕГДА можно найти дешевле(и полностью уложиться в сумму с нуля, как будто вы каждый месяц жрете по пачке соли, а не покупаете её раз в год, как нормальные люди). Плюс на следующий месяц, можно докупить других круп, на вроде манки\перловки\овсянки или макарошек. Так что на деле будет больше мяса и молочки и оставаться деньги на бананы с яблоками, и прочие сладости, например.
Я питался и на меньшие суммы в месяц, и в спортзал ходил, и на работе бомбил сменами.
В ГМК зарплаты в разы выше. Кроме того, не нравится зарплата- можно поискать себя в других областях человеческой деятельности. Пройти обучение, повысить квалификацию.
Да, минимальное- это МАЛО. Оно как бы логично следует из названия.
Обращение на ТЫ к незнакомым, переход с темы на личность. Яркие признаки БЫДЛА, рагулья-селючья.
После любого комментария из свинарника непременно лезет тупая скотина со своим ценным мнением. Тьфу бл!
+278.
Ну а кому совсем тяжко жить - для нех сейчас везде понастроили храмов. Сходи в храм, зажги свечку, помолись Боженьке - и на душе полегчает.
Капитализм, говорил он, это "приватизация прибыли и социализация убытков".
А про дачу вообще смех, если там работы на пару дней, так и сделал бы сам, не напрягаясь. За 2 дня не напрягаясь 60 тысяч бы заработал. Почему-то не берется в расчет физически труд, который очень даже не лёгок, и затраты на инструмент, который изнашивается и ломается. Ты без особых редких навыков по прямой даже лист этого гипсокартона не отрежешь, а если и отрежешь, то далеко не с первого раза. А уж весит он совсем не как картонная коробка, а значит это работа для двоих, как минимум.
А 12 тысяч получают люди там, где с работой вообще туго, где таких людей очень много и даже шабашной работы на всех не хватает. И ты либо работаешь за эти деньги, либо можешь вообще не работать.
МРОТ это 500р/день. Пользователю "dima423" нужно обшить гипроком две комнаты. Пускай два человека работают неделю. Инструмент он им купит/свой отдаст.
Как думаешь, найдет он кого-то за 5т.р?
И как долго над ним будут ржать, когда он им про МРОТ объяснит?
Я написал про "не напрягаясь" и "без особых навыков". При чем тут свой инструмент? Человек пишет, что не напрягаясь можно заработать до 100 тысяч. А я же говорю, что очень даже напрягаясь. И работа такая по 60 тысяч не каждые 2 дня идет.
6куриц (сварить суп с луком и макаронами) примерно 900р
60 яиц (два в день) 420р
1кг сахара 50р
масло сливочное 0,6кг 300р
макароны разные 10 пачек 500р
гречка 5кг 400р
масло растительное 0,8л 80р
картошка 10кг 300р
лук 3кг 120р
Получилось 3070р. Есть еще запас на какие-нибудь "излишки".
Счастливым и жизнерадостным на таком пайке не будешь, но и прожить -проживешь. Цены взяты по уровню среднего московского супермаркета.
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Если на месяц, то это по литру в день.
А вообще мне весь этот расклад напомнил армейский паёк: обильно, дёшево и нажористо. Мяса бы еще...