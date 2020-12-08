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"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо

"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: МРОТ   выживание   интересно   урал   экономика   эксперимент   
7153
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14 активистов профсоюза горно-металлургической отрасли Челябинской области пытались месяц прожить на 12 130 рублей, продолжая работать на производстве. После вычета непродовольственных обязательных платежей на руках у участников эксперимента осталось около четырех тысяч рублей. Оказалось, что этого явно недостаточно для работающего человека.

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Метки: МРОТ   выживание   интересно   урал   экономика   эксперимент   
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88  комментариев
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Так это только месяц. А ты протяни так год или несколько. Когда возникнет необходимость купить новые ботинки или не дай бог сломался холодильник, О ремонте квартиры можно забыть .
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145
DoctorBetruger 11 минут назад
Грех думать о еде - больше смотрите телевизор и гордитесь мультиками от которых у НАТО диарея.
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3k
Мизантроп 18 минут назад
Ну хз. Я с 3 марта так живу на пособие - 9400 - максималка у нас. Сносно, но живу. Правда оговорюсь - у меня нет никаких кредитов, и все самое необходимое я давно уже купил.С утра до вечера фильмаки смотрю, игры играю. Вечером гулять иду.
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56k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
кто вас заставляет идти на такие зп ?!! вот объясните мне придурку который всю жизнь работает руками и ногами и спиной я всегда зарабатывал примерно 30 в месяц начиная с 2004 года (в те времена это были огромные деньги но я был молод и они улетали только в путь)сейчас работаем вдвоем с женой доход на семью получается примерно 50-60 в месяц 5 комуналка зимой (энергосберегайки , бойлер..) 5 отдаем за кредит (4900) 5 отдаем теще (пенсионерка помогаем чтоб ей было комфортней жить)итого остается 35-40, 10 на питание ну и на всякие хотелки немного . при желании можно отложить работаю грузчиком в магазине продуктов , год назад работал экспедитором (грузчиком в сопровождении) знаю что товароведы зарабатывают от 40 кто повыше рангом те еще больше . так вот КТО ВАС ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОТАТЬ ЗА КОПЕЙКИ ? я не понимаю ничего
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28k
Юр21 37 минут назад
А готовить эти горемыки не пробовали? Помнится в "святые девяностые" мы пару месяцев жрали одни блины потому что из продуктов денег хватало на муку, подсолнечное масло, соль и сахар, плюс детям молоко. И ничего, выжили и работали, правда я теперь не люблю блины...
Второй вопрос, куда это делись 8тыр? У человека выживающего на минималку компьютеров и интернетов нет, как правило нет кредитов, только ЖКХ, простая одежда и еда.
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3k
AlekseiTFS Юр21 Полчаса назад
Да ты шиковал :-) У меня был рацион перловая крупа на воде без соли и масла.
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162
Виталий Касандров 57 минут назад
Летом платить за отопление не надо, с учетом рыбалки и огорода - легко .
Зимой , реально- не реально .
Насчет постоянного чувства голода -фигня .На перловке и макаронах с курицей вполне сносно пару мес протянуть можно.Другое дело что не совсем здоровое такое питание, хотя всяко полезней чем комбижир из Макдака.
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9k
Олегbl4 Виталий Касандров 51 минуту назад
Задолбали. Есть конкретные доказательства про комбижиры, ГМО и т.д.? Или опять ссылка на блогеров будет?
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20k
turyst Виталий Касандров 43 минуты назад
"Летом платить за отопление не надо, "

Надо.
Сумма раскидывается на весь год.
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162
Виталий Касандров turyst 42 минуты назад
У всех по разному.
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56k
Александр Ломовицкий Олегbl4 41 минуту назад
чего занервничал то ? это все комбижиры на тебя так действуют ты побереги себя
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14k
Александр Час назад
О хоспаде, чем питались эти трудяги на 4 тысячи в месяц и недоедали? Сигаретами?

После армии в Москву подался, чернорабочим первое время подрабатывал, как раз хватало на комнату и посмотреть на витрины продуктовых магазинов(шоколад люблю, аж олдскулы сводит)

Внимание, набрасываю продуктовую корзину из ВкусВилл, что вообще ни разу не шестерочка, ценник явно завышен, зато показателен.

Картофан 15кило по 30р(психологический белорус, ага) =450

Яйца куриные С1, по 81р - двух десятков достаточно(официальная рекомендация, не более 5 штук в неделю) =162

Две куриные тушки, по 310 за кг. (ну пусть это будут 3,5 кг, чтоб каждую неделю из полутушек варить супчанский, или разбирать на запчасти и готовить, что другое) =1085

Свинячий окорок 1кг=342р

Филе минтая(как же без рыбных дней?) 1кг=471р

Творог 9%, 3 пачки по 400грамм =414

Морква\лук\капуста\свекла (на обжарку и\или салаты) по 3 кг каждого 45\35\27\27 =402рубля за всё.

Пачка гречи 900гр=93р
Горох колотый 1кг (2 пачки) по 35=70 р
Рис длинный(тоже две пачки) 1кг=124 р

15 хлебушков донских по 310 грамм за 21р(лично я много хлеба не ем) =315 рублей

Итог:3928 рублей. На столе каждый день есть какое то мясо, есть свежие салаты, каши, яйца. И то я сомневаюсь, что выше описанную продукцию реально сожрать в одну харю.

Можно возразить, что я не учел сахар\масло\чай\горчицу\соль и многое другое, но давайте будем честны, в Московском Вкусвилле никто и не затаривается в дрова, а значит ВСЕГДА можно найти дешевле(и полностью уложиться в сумму с нуля, как будто вы каждый месяц жрете по пачке соли, а не покупаете её раз в год, как нормальные люди). Плюс на следующий месяц, можно докупить других круп, на вроде манки\перловки\овсянки или макарошек. Так что на деле будет больше мяса и молочки и оставаться деньги на бананы с яблоками, и прочие сладости, например.

Я питался и на меньшие суммы в месяц, и в спортзал ходил, и на работе бомбил сменами.
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2k
Кыпчак Час назад
ипотеки пятнашка, а тут минималка...
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1k
zenon Час назад
Прям как при входе в один концлагерь "Каждому своё". Едерем дас зайне.
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10k
Serg2001 2 часа назад
Я по зиме около 8 тыс. в месяц за коммуналку плачу + около 3 т. за проезд до работы и обратно... + кабельное и интернет + мобильная связь... Чувствую, пора начинать копить к пенсии на пистолет и один патрон... )
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29k
Михаил Serg2001 49 минут назад
Лучше обойму взять, что бы собой еще этих "служителей народа" прихватить.
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498
Вадим Иванов 2 часа назад
Это просто эксперимент...Естественно все знают, что на эти деньги не прожить. Этот эксперимент показывает, что у нас 80-200 % всех дел делается в темную: зарплаты , работы, тендера, условия работы, суды, садики-школы и т.д. Правительство живет в отрыве от народа и народ это понял и выживает сам
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3k
ride 2 часа назад
12000 - мало, конечно. Но люди по одному и не живут. Когда у тебя такие доходы - единственный выход объединяться. В семью, в пару, жить с родителями. Все равно не просто, но будет уже не 4000 после оплаты всего, а 16000 (оба получают по МРОТу).
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
А при чем здесь минимальный уровень для молодых металлургов? 12-14 тыс это уровень средней пенсии. Это платят немощным старикам, это платят тем людям, которые на работе вообще не напрягаются.

В ГМК зарплаты в разы выше. Кроме того, не нравится зарплата- можно поискать себя в других областях человеческой деятельности. Пройти обучение, повысить квалификацию.

Да, минимальное- это МАЛО. Оно как бы логично следует из названия.
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68
Mr White Man Дмитрий Горчилин 2 часа назад
рассуждаешь как "единорос" ! Немощные старики - это не люди по-твоему ? Благодаря им ты сейчас тут и торчишь.
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4k
Дмитрий Горчилин Mr White Man 2 часа назад
Цитата: "ты сейчас тут и торчишь"

Обращение на ТЫ к незнакомым, переход с темы на личность. Яркие признаки БЫДЛА, рагулья-селючья.

После любого комментария из свинарника непременно лезет тупая скотина со своим ценным мнением. Тьфу бл!
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583
пенс Дмитрий Горчилин 36 минут назад
Успокойтесь, судя по всему вы острая скотина.
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399
... Дмитрий Горчилин 6 минут назад
если по факту ответить нечем, то сиди и не отсвечивай!
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8k
arhshed 2 часа назад
Список непродовольственных затрат в студию. А то там в комментариях какой-то крендель с коммуналкой 8 тысяч - это он где и в чем живет? Лично у меня за советскую двушку выходит чуть больше четырех, например.
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8k
arhshed Алексей Час назад
Или так. МРОТ это абсолютный минимум же. Что за работа должна быть - я лично плохо представляю. Ночной сторож разве что, да и то если брать на объекте нечего и нужен он только малолеток матерными криками отпугивать.
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90
Алёна arhshed 39 минут назад
Я ее продать не могу уже 4 года. Всем нужна квартира за 3 копейки с евроремонтом.
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8k
Евгений arhshed 37 минут назад
У меня однушка в Подмосковье зима 5800 +-, с учётом магнита на счётчике воды(без него 6500), летом 3000+-(без магнита 3700),живу один энергии потребляют немного.
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8k
Евгений arhshed Полчаса назад
А и ещё туда же домофон+кабельное (держу из-за одного канала спортивного)
+278.
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8k
arhshed Алёна 22 минуты назад
Как человек с другой стороны баррикад отвечу, что все хотят за свои квартиры каких-то странных денег даже если последний ремонт делала 10 лет как покойная бабушка, а после нее квартиру снимала чистоплотная таджикская семья из 10 человек. Хотя если проводка, трубы, окна и полы новые - на остальной ремонт плевать, все равно переделывать.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как там учил дедушка Ленин? Максимизация профита для богатых и минимизация уровня жизни бедных - это и есть суть капитализма. Бедные беднеют, богатые богатеют.
Ну а кому совсем тяжко жить - для нех сейчас везде понастроили храмов. Сходи в храм, зажги свечку, помолись Боженьке - и на душе полегчает.
Как там учил дедушка Ленин? Максимизация профита для богатых и минимизация уровня жизни бедных - это и есть суть капитализма. Бедные беднеют, богатые богатеют. Ну а кому совсем тяжко жить - для нех сейчас везде понастроили храмов. Сходи в храм, зажги свечку, помолись Боженьке - и на душе полегчает.
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904
max Frank Borman 2 часа назад
"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо
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1k
zenon Frank Borman Час назад
Чем больше бедных, тем больше у богатых.
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279
Атомный Крот Frank Borman Полчаса назад
Николя Саркози этому учил.
Капитализм, говорил он, это "приватизация прибыли и социализация убытков".
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33k
dima423 2 часа назад
ну какие нахрен 12 тыс в месяц... Без особого образования без специальных редких навыков можно получать 50-100 тыс в мес не напрягаясь... на днях вызывал мастера шкаф починить, там чето ролики слетели, самый дешевый мастер взял 3 тыс, за час-два работы, на даче к дому пристройку делаю, отделать 2 комнаты гипсокартоном на каркасе, тыс 60 получилось... работы там на несколько дней, тупо таксистом погонять в сутки 5 тыс спокойно можно делать... короче я не представляю себе человека который 12 тыс получает и доволен и не ищет ничего лучше...если такие есть то они полностью заслуживают 12 тыс в мес, и мне их совсем не жалко
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1k
Brataxe dima423 2 часа назад
Да ты что. Где это в месяц не напрягаясь такие деньги получать? Именно не напрягаясь. Мастер взял 3 тысячи. Так это либо мастер из компании, где он получит с этого рублей 500, либо шабашник который развел на деньги, либо работы не просто ролики слетели.
А про дачу вообще смех, если там работы на пару дней, так и сделал бы сам, не напрягаясь. За 2 дня не напрягаясь 60 тысяч бы заработал. Почему-то не берется в расчет физически труд, который очень даже не лёгок, и затраты на инструмент, который изнашивается и ломается. Ты без особых редких навыков по прямой даже лист этого гипсокартона не отрежешь, а если и отрежешь, то далеко не с первого раза. А уж весит он совсем не как картонная коробка, а значит это работа для двоих, как минимум.
А 12 тысяч получают люди там, где с работой вообще туго, где таких людей очень много и даже шабашной работы на всех не хватает. И ты либо работаешь за эти деньги, либо можешь вообще не работать.
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615
Андрей dima423 2 часа назад
Скажи это жителям сёл и деревень.
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6k
Андрей А ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ивановская область так же
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32k
Alex Brataxe 2 часа назад
Brataxe, вот вообще пример по твоей логике:

МРОТ это 500р/день. Пользователю "dima423" нужно обшить гипроком две комнаты. Пускай два человека работают неделю. Инструмент он им купит/свой отдаст.
Как думаешь, найдет он кого-то за 5т.р?
И как долго над ним будут ржать, когда он им про МРОТ объяснит?
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1k
Brataxe Alex Час назад
Что-то я ничего не понял.
Я написал про "не напрягаясь" и "без особых навыков". При чем тут свой инструмент? Человек пишет, что не напрягаясь можно заработать до 100 тысяч. А я же говорю, что очень даже напрягаясь. И работа такая по 60 тысяч не каждые 2 дня идет.
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33k
dima423 3 часа назад
лучше бы они провели эксперимент как за месяц заработать норм деньги))
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20k
Vazari dima423 2 часа назад
Ты же сам уже себе ответил на этот вопрос.
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18k
Эрик dima423 Час назад
Ну не пойдут же они работать кремлеботной пригожинской подзаборной мразью, это только отбросы общества там работают.
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399
... dima423 Минуту назад
че паришься? ты ж за месяц поднимаешь по 100 тысяч, там ролики к шкафам прикручиваешь ручки, а вот закончатся ролики шкафы и ручки, че лапу сосать будешь? одно радует денег на инет у тебя не будет, а значит в комментах почище станет
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894
STop_123 3 часа назад
МРОТ компот, йогурты без даты.
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399
... 3 часа назад
"В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо
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33k
dima423 ... 3 часа назад
ага путин тебя держит...в ногу вцепился и не дает идти на норм работу)
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7k
Cornho dima423 2 часа назад
Только где её взять-то "норм работу" эту самую?
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1k
Алексей Cornho Час назад
Из России вообще-то выезд пока еще не запретили...
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7k
Cornho Алексей 14 минут назад
Это здесь при чём?
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6k
Андрей А 3 часа назад
Хорошо проводить такие эксперименты, когда знаешь, что это все не по-настоящему. От души желаю всем, кто рассчитывает эти минималки -всю свою жизнь на них жить.
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174
Olga Ryashina 3 часа назад
4000рублей. Если цель стоит тупо выжить и не сдохнуть с голоду, то это:
6куриц (сварить суп с луком и макаронами) примерно 900р
60 яиц (два в день) 420р
1кг сахара 50р
масло сливочное 0,6кг 300р
макароны разные 10 пачек 500р
гречка 5кг 400р
масло растительное 0,8л 80р
картошка 10кг 300р
лук 3кг 120р
Получилось 3070р. Есть еще запас на какие-нибудь "излишки".
Счастливым и жизнерадостным на таком пайке не будешь, но и прожить -проживешь. Цены взяты по уровню среднего московского супермаркета.
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6k
Lev Asriev Лёха 2 часа назад
Если к этому рациону ты еще булку в день схарчишь, то к концу месяца еще и раскабанеешь.
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1k
ых Olga Ryashina 2 часа назад
не совсем понял первое блюдо: 6 куриц, это опечатка?
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174
Olga Ryashina ых 2 часа назад
Ну, если стоит задача прокормиться 1 месяц. То на мой взгляд, самое практичное это отварить курицу. Бульон пойдет основой для супа -с лапшой или картошкой и тд., а мясо можно в тот же суп, а можно как второе блюдо. 6 куриц-это 36 кусков, если ее не кромсать особо.
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1k
Алексей Лёха Час назад
---6 куриц в супе с картошкой - 32 кг супа.---

=============
Если на месяц, то это по литру в день.
А вообще мне весь этот расклад напомнил армейский паёк: обильно, дёшево и нажористо. Мяса бы еще...
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1k
ых Olga Ryashina 47 минут назад
Тогда я тоже удивлен, 6 куриц на 900 рублей? Возможно цыплят. У нас, в Тюмени, курица в среднем тянет на полтора кг и при стоимости 140 рэ за кг * 6 =1260-4000=2740
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