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Рыдаем над прайсами: цены, которые мы уже забыли

Рыдаем над прайсами: цены, которые мы уже забыли (29 фото)

Автор:
20 февраля 2021 14:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   были времена   жизнь   каталог   подорожание   прайс   цены   
1168
29

Хотите ценовой ностальгии? У нас есть. Давайте вместе обнимемся и поплачем над тем, что было, что ушло и что больше никогда не вернется. Вспомним как мы на 500 рублей затаривали полную тележку и кормили этим семью 2 недели, как заправляли машину за копейки, сегодня кажущиеся сказкой...

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Метки: Исторические факты   были времена   жизнь   каталог   подорожание   прайс   цены   
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12  комментариев
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13k
куджо Час назад
Я не либерал, я весьма патриотично настроен, вот все почти хорошо в моей стране кроме.... инфляции, только зп норм, бац инфляция, быстрая медленная, неумолимая, я всю жизнь её нагоеяю, и редко опережают... Вот что меня реально напрягает.
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6k
Ф Ив Час назад
В 1990е понятное дело были пертурбации, но после 2000 года, сравнить 2006 и 2016 цены удвоились, а то и утроились и это при том, что зарплата (реальная, а не та что нарисована росстатом) почти не изменилась.
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33k
kalinser Час назад
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6k
Ф Ив kalinser Час назад
И при этом с 2021 года МРОТ на Украине оказался выше, чем в РФ. Это я не к достижениям Украины, а к тому, что в наших странах этот показатель что называется ни о чём.
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33k
kalinser Ф Ив 58 минут назад
Это я к ценам о которых скучает автор...
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11k
Юрий Николаевич Час назад
А у меня сыграло в другую сторону. Купил в 99г. участок за $1000? а продал в 2016 за $10500
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2k
Агасфер 2 часа назад
Разброс цен 20-ый и 21-ый век. Ты бы еще времена ацтеков приписал - тогда палка колбасы стоила одно зеркальце
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