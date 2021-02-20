Рыдаем над прайсами: цены, которые мы уже забыли

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Хотите ценовой ностальгии? У нас есть. Давайте вместе обнимемся и поплачем над тем, что было, что ушло и что больше никогда не вернется. Вспомним как мы на 500 рублей затаривали полную тележку и кормили этим семью 2 недели, как заправляли машину за копейки, сегодня кажущиеся сказкой...
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Авторский пост
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