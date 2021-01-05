FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Скажи спасибо 2020 году Скажи спасибо 2020 году Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии Сукэбан - опасные девочки, которые были грозой всей Японии Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в... 15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск 15 случаев, когда грязным вещам вернули былой блеск Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу в местном пабе" Грета Тунберг: "...сегодня у меня совершеннолетие. И я его встречу... Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей Задолженность Первого канала – более 20 млрд рублей Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Увлекательное страноведение: 30 кратких, но познавательных фактов Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина" Наталья Гончарова: "Жизнь после Пушкина" Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с... "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после ДТП попала на видео "Зачем я пил и садился за руль?" Истерика пьяного водителя после... Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки? Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на... «Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым» «Примерно наказать мерзавцев!»: как Сталин объявил борьбу «голубым» "Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год" "Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год" Adobe Flash Player 1996-2020 Adobe Flash Player 1996-2020 "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о... Ретро фотографии Ретро фотографии Фотоподборка Фотоподборка
Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет

Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 10:16
Метки: видео   внешность   возраст   интересно   лицо   люди   тогда и сейчас   
2558
2
1
Британец Найл Грей в течение 10 лет каждый день фотографировал себя, чтобы посмотреть, как менялась его внешность. Свой проект он начал в возрасте 14 лет и продолжал до тех пор, пока ему не исполнилось 24 года.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   внешность   возраст   интересно   лицо   люди   тогда и сейчас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
александр 2 часа назад
Капец, я убил 2 минуты своей жизни, чтобы посмотреть как стареет какой-то чувак с гнездом на голове!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Валерий 11 минут назад
Как креативно! Еще никто до него не смог догадаться сотворить такое!
Да мне глубоко пох@й на него!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Полчаса назад
У него волосы живые и шевелятся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
С миру по нитке Час назад
у чувака появилась своя хата и цвет глаз на зеленый сменился)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
Дмитрий К. Час назад
Можно было хотя бы заморочиться с одинаковой одеждой, например, всегда в чёрной футболке фотографироваться. Про задний фон молчу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex Час назад
Дол*б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dema Час назад
когда коту делать не х.. он яйца лижет,так и он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович Час назад
Упертый мужик. Респект
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ekolog67 2 часа назад
хотелось бы так же обратно время отмотать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 часа назад
ну хоть бы при монтаже фотки по глазам и размеру совместил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Герой нашего времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
6opbka 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков 6opbka Час назад
какой то бред больного мультипликатора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Какие времена-такие и достижения.Слишком громкий заголовок про "терпение и дисциплину".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax 2 часа назад
Выражение лица за 10 лет ни разу не изменилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Эксперты выбрали девушку с самым красивым лицом в мире (6 фото) Что такое ДНК человека Что такое ДНК человека 16 человек, которые не выглядят на свой возраст 16 человек, которые не выглядят на свой возраст Кто такой ханжа Кто такой ханжа Паранойя – что это такое простыми словами Паранойя – что это такое простыми словами Самые длинные волосы в мире Самые длинные волосы в мире
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Скажи спасибо 2020 году
2
146
Скажи спасибо 2020 году
33 сайта, которые стоит посетить, когда вам&nbsp;скучно
179
30
33 сайта, которые стоит посетить, когда вам скучно
﻿
Набирающие популярность
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
2
65
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"
2
59
Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#факты#истории#смешные#настроение#познавательно#приколы#неудача
#фото#животные#прикольные#картинки#на различный вкус#СССР#подборка#Скульптуры#фейл
#история#интересно#прикол#позитив#в мире#сша#дети#новый год#Интересные

На что жалуетесь?

Вернуться