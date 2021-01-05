Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет

Британец Найл Грей в течение 10 лет каждый день фотографировал себя, чтобы посмотреть, как менялась его внешность. Свой проект он начал в возрасте 14 лет и продолжал до тех пор, пока ему не исполнилось 24 года.
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько сильно вы изменились с подросткового возраста? Большинство из нас, вероятно, хотели бы увидеть покадровое видео, в котором можно было бы посмотреть эти изменения. Парень из Британии по имени Найл Грей (Niall Gray) создал такое видео, снимая ежедневно в течение 10 лет селфи, чтобы зафиксировать то, как он менялся. Свой проект он начал, когда ему было 14, и продолжал до тех пор, пока ему не исполнилось 24 года.
Найл рассказал, что этим заниматься он начал для того, чтобы увидеть, как его внешность изменится за неделю, но когда он не заметил никакой разницы, то решил продолжить вести съёмку:
«Всё это произошло, когда я игрался с эффектами веб-камеры на моём ноутбуке. Затем я просто решил каждый день в течение недели фотографировать себя перед сном, чтобы посмотреть, изменюсь ли я в конце недели (что определённо не произошло). Тогда я считал, что достаточно будет и одной недели, я не планировал продолжать после этого, но постепенно это стало частью моей повседневной жизни», — рассказал парень.
«Всё это произошло, когда я игрался с эффектами веб-камеры на моём ноутбуке. Затем я просто решил каждый день в течение недели фотографировать себя перед сном, чтобы посмотреть, изменюсь ли я в конце недели (что определённо не произошло). Тогда я считал, что достаточно будет и одной недели, я не планировал продолжать после этого, но постепенно это стало частью моей повседневной жизни», — рассказал парень.
Ниже вы можете взглянуть на ролик, который получился у Найла:
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