Терпение и дисциплина: парень фотографировал себя каждый день в течение 10 лет

Найл рассказал, что этим заниматься он начал для того, чтобы увидеть, как его внешность изменится за неделю, но когда он не заметил никакой разницы, то решил продолжить вести съёмку:



«Всё это произошло, когда я игрался с эффектами веб-камеры на моём ноутбуке. Затем я просто решил каждый день в течение недели фотографировать себя перед сном, чтобы посмотреть, изменюсь ли я в конце недели (что определённо не произошло). Тогда я считал, что достаточно будет и одной недели, я не планировал продолжать после этого, но постепенно это стало частью моей повседневной жизни», — рассказал парень.