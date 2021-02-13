Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным

27-летний Марвин Пэйтон решил прихватить чужие ценности не где-нибудь, а на курсах по разрешению скрытого ношения оружия.
Стражей порядка вызвали на место преступления, после того, как очевидцы схватили вора за руку.
На видео нам показывают, как сотрудники полигона в Лас-Вегасе, где проходят курсы по разрешению скрытого ношения оружия, выходят чернокожего преступника из здания. Его собираются передать полиции. Но негр, видимо, решил не сдаваться копам живым, поэтому напал на женщину-полицейскую и стал бить её отверткой в область лица.
Все присутствующие при этой сцене достали своё оружие и выпустили полные обоймы в преступника (этот момент нам не покажут).
На видео нам показывают, как сотрудники полигона в Лас-Вегасе, где проходят курсы по разрешению скрытого ношения оружия, выходят чернокожего преступника из здания. Его собираются передать полиции. Но негр, видимо, решил не сдаваться копам живым, поэтому напал на женщину-полицейскую и стал бить её отверткой в область лица.
Все присутствующие при этой сцене достали своё оружие и выпустили полные обоймы в преступника (этот момент нам не покажут).
Женщина-полицейский была доставлена в больницу с травмами лица средней степени тяжести.
Никому из стреляющих в негра не было предъявлено обвинений.
Никому из стреляющих в негра не было предъявлено обвинений.
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Такие ребята с утра вводят в вену наркотик а потом весь день как во сне..
Вот они и есть проблема америки..