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Сообщество Жизнь в США 599 постов • 204 подписчика подписаться
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Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным

Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 12:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вор   кража   лас-вегас   оружие   полиция   сша   
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27-летний Марвин Пэйтон решил прихватить чужие ценности не где-нибудь, а на курсах по разрешению скрытого ношения оружия.

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Метки: вор   кража   лас-вегас   оружие   полиция   сша   
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8k
Михалыч Полчаса назад
Какое замысловатое самоубийство.
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11k
Роман 8 минут назад
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63k
Максим Полчаса назад
Пипец он бы ещё на собрание ККК пришел и там пытался что-то украсть.
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33k
Гёз Уленшпигель 41 минуту назад
Пересмотрел несколько раз! Окончание этого видео прекрасно во всём!
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4k
onebibis 42 минуты назад
"Ай яяй убили негра..!"© В общем-то по делу замочили.
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70k
Смешная собачка. 44 минуты назад
Он просто обдолбанный, он даже не понял что его застрелили..
Такие ребята с утра вводят в вену наркотик а потом весь день как во сне..
Вот они и есть проблема америки..
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33k
Гёз Уленшпигель 44 минуты назад
Как пиятно читать новость об Америкосии в России. Негр решил не сдаваться, негр напал, негра пристрелили...... Негр он и есть негр!
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