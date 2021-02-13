Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным

Стражей порядка вызвали на место преступления, после того, как очевидцы схватили вора за руку.



На видео нам показывают, как сотрудники полигона в Лас-Вегасе, где проходят курсы по разрешению скрытого ношения оружия, выходят чернокожего преступника из здания. Его собираются передать полиции. Но негр, видимо, решил не сдаваться копам живым, поэтому напал на женщину-полицейскую и стал бить её отверткой в область лица.



Все присутствующие при этой сцене достали своё оружие и выпустили полные обоймы в преступника (этот момент нам не покажут).