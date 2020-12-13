Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек

В Америке сейчас очень напряжённое время. Сторонники и противники Дональда Трампа решили выяснить отношения в Вашингтоне. Да так увлеклись, что в ход пошло оружие.
По данным местной полиции, 12 декабря сторонники Трампа вышли на улицы, естественно. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек. Само собой, акция носила мирный характер. Левые активисты решили присоединиться к демонстрантам и высказать свою точку зрения на итоги выборов.
Слово за слово и между оппонентами начался конфликт. Представители правоохранительных органов отметили, что у обеих сторон были хорошо вооружённые люди, которые перешли к решительным действиям. Так что досталось всем. Двое стражей правопорядка получили незначительные повреждения, а вот шесть человек ранили во время переросших в столкновения протестных акций.
Пришлось полиции 23 человека задержать, и кое-кому выдвинуть обвинения в нападении на представителей органов. Правда, не уточнялось, какой из сторон принадлежали задержанные.
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