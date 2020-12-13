Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек

Слово за слово и между оппонентами начался конфликт. Представители правоохранительных органов отметили, что у обеих сторон были хорошо вооружённые люди, которые перешли к решительным действиям. Так что досталось всем. Двое стражей правопорядка получили незначительные повреждения, а вот шесть человек ранили во время переросших в столкновения протестных акций.