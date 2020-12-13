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Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек

Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 11:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Трамп   выборы   демонстранты   оружие   политика   полиция   сша   
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В Америке сейчас очень напряжённое время. Сторонники и противники Дональда Трампа решили выяснить отношения в Вашингтоне. Да так увлеклись, что в ход пошло оружие.

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Метки: Трамп   выборы   демонстранты   оружие   политика   полиция   сша   
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9  комментариев
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232
Михаил Болгов Час назад
На 38 секунде пробивает чувак с фанерой, а на ней чёрной краской серп и молот)))
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7k
ГородДомов Михаил Болгов Час назад
...
...
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14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек
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189
Naiv 43 минуты назад
Ну дык самоустранятся и всем хорошо. В Америке естественный отбор идёт, blm теперь эти
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6k
МимоПроходил 49 минут назад
За спрей от медведей в лицо типуля присядет на долго. Это приравнивается к огнестрелу фактически.
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661
Nane First NameLast Час назад
А где же борзые и неустрашимые BLM?? Или боятся, что их пиф-пафнут под шумок?
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7k
ГородДомов Час назад
это только начало .. начало конца
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6k
Sapsan 2 часа назад
Емарика вперде!
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4k
Durnopes 2 часа назад
Опаньки майдан!
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