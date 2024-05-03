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Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции

Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции

Автор:
03 мая 2024 07:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   вор   женщина   маскировка   обман   полиция   преступник   
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Пока полицейские расследовали кражу лодки в американском Лейкпорте, штат Флорида, преступник искал способ скрыться от правосудия. 33-летний Джошуа Колотка облачился в женский наряд и не забыл про причёску.

Офис шерифа опубликовал снимок задержанного в смешном парике, солнцезащитных очках и платье.

Когда помощники шерифа опрашивали местных жителей, они заметили, как Джошуа Колотка вышел из дома, переодетый в женщину. Его тут же задержали и отправили в тюрьму округа Глейдс без права внесения залога.

По словам властей, мужчина был арестован по двум ордерам за кражу лодки и вездехода John Deere Gator.

В доме преступника было обнаружено множество предметов, вероятно, краденых. Офис шерифа округа Глейдс совместно с полицейским департаментом Семинола работает над идентификацией этих вещей.

Пост привлёк внимание пользователей социальных сетей, их впечатлил образ Колотки.

"Из него получилась красивая девушка!" - пошутил один.

Другой написал: "Его стилист - настоящий преступник".

Многие выразили благодарность полицейским: "Боже мой, с какими вещами вам ежедневно приходится сталкиваться! Берегите себя! И спасибо за всё, что вы делаете".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   вор   женщина   маскировка   обман   полиция   преступник   
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4  комментария
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17k
Patmaz 2 часа назад
В тюряге будут рады новой "девушке"
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2k
Alexander Gorn 14 минут назад
И чо? Он идентифицирует себя женщиной! Нетолерантные полицаи - трансфобы нарушили его права! Ату их! Уволить! Засудить! Распустить американскую полицию! У каждого американского транса есть неотъемлемое право спереть лодку!
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37k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Ему бы у хохлов поучиться.
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21k
scorpick Час назад
Ясно, пойду посру.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2923 поста (2751 в горячем)

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