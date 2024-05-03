Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции

Когда помощники шерифа опрашивали местных жителей, они заметили, как Джошуа Колотка вышел из дома, переодетый в женщину. Его тут же задержали и отправили в тюрьму округа Глейдс без права внесения залога.

По словам властей, мужчина был арестован по двум ордерам за кражу лодки и вездехода John Deere Gator.