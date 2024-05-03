Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции

Пока полицейские расследовали кражу лодки в американском Лейкпорте, штат Флорида, преступник искал способ скрыться от правосудия. 33-летний Джошуа Колотка облачился в женский наряд и не забыл про причёску.
Офис шерифа опубликовал снимок задержанного в смешном парике, солнцезащитных очках и платье.
Когда помощники шерифа опрашивали местных жителей, они заметили, как Джошуа Колотка вышел из дома, переодетый в женщину. Его тут же задержали и отправили в тюрьму округа Глейдс без права внесения залога.
По словам властей, мужчина был арестован по двум ордерам за кражу лодки и вездехода John Deere Gator.
В доме преступника было обнаружено множество предметов, вероятно, краденых. Офис шерифа округа Глейдс совместно с полицейским департаментом Семинола работает над идентификацией этих вещей.
Пост привлёк внимание пользователей социальных сетей, их впечатлил образ Колотки.
"Из него получилась красивая девушка!" - пошутил один.
Другой написал: "Его стилист - настоящий преступник".
Многие выразили благодарность полицейским: "Боже мой, с какими вещами вам ежедневно приходится сталкиваться! Берегите себя! И спасибо за всё, что вы делаете".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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