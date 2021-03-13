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Сообщество Жизнь в США 627 постов • 210 подписчиков подписаться
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Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным

Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2021 11:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нэшвилл   выстрелы   негр   оружие   полиция   сша   
4686
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12 марта в полиции города Нэшвилл выдался "жаркий" денёк. Началось всё с того, что полицейский Джош Бейкер заметил подозрительный автомобиль.

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Метки: Нэшвилл   выстрелы   негр   оружие   полиция   сша   
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69  комментариев
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3k
tamin 2 часа назад
Если с крыши падает негр и мексиканец, кто первым упадёт. Первым упадёт уровень преступности!
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996
Robert 2 минуты назад
Еще 27 миллионов уйдет, как родственникам Флойда
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2k
mtonaka 6 минут назад
Неужели американцы кормят своих обезьян тем же, что едят сами?
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2k
Mellivora 7 минут назад
1. Наша болезнь.Точнее болезнь наших ментов, при задержании давать звонить, совершать какие-то действия.....
Сразу, сиди смирно,руки на руль и не дергайся. Или вышел из машины, руки на капот, ноги расставил, стой не дергайся. Данный полисмен слишком либеральничал, за что и получил.
2. Почему этот коп без напарника?
3. А что, обыск, досмотр и все такое без всяких понятых и т.д?
4.Черная дура по жизни.Вообще,иного дебилов поднимающих срок с пола.
Одно дело за марихуану или там кокс сесть, другое дело все это усугубить побегом,стрельбой в полисменов. Жизнь за сигарету марихуаны?
5. Какое там БЛМ? Трамп ушел, БЛМ тоже исчезло.
Так что полисмены могут смело отстреливать черных.
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36k
Андрей 10 минут назад
Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным
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Сразу подумал - неужели поплптилась цветом кожи? Ведь именно это у них сейчас самое ценное.
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4k
Шлагбаумэн 11 минут назад
У них жизнь обезьянок всё ещё важна? Мои им соболезнования. Аминь.
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5k
driver71 12 минут назад
Жирная, тупая тварь сдохла и это хорошо.
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3k
bumtester 15 минут назад
Изза BLM, когда из уголовника-рецидивиста сделали героя, американские полицейские боятся действовать на упреждение в отношении негров. И начинают получать первые плоды.
Скоро маятник качнеться в другую сторону
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4k
Александр Иванов 18 минут назад
Байдена выбрали, пора наводить порядок, а то обезьяны совсем на шею сели!
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85
Вано Вано 19 минут назад
1. СТРЕЛЯТЬ цуко НИГГЕРОВ !!!!!
2. копу нужно немного похудеть ))))
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2k
OLDer Полчаса назад
правильно сделал, а то ох_рен_евшие от BLM нигеры, дождутся что их начнут отстреливать, а парню не мешало бы сесть на диету и заняться спортом.
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1k
Nico Полчаса назад
коп лох, ему повезло что выжил, получил пулю из-за своих ошибок.
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8k
Alexander 39 минут назад
Нэшвиллчане могут радоваться: минус один...
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355
Дмитрий Заяц 41 минуту назад
Как он с таким весом нормы ГТО сдает?
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4k
Квизо Дмитрий Заяц 19 минут назад
Никак. Полицейские нормы по весу толерантны. Ходить может, правила знает, норматив по стрельбе вытягивает. Этого достаточно.
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243
Vargo Vargo Дмитрий Заяц 7 минут назад
Вот у него спросите .
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42k
SinigamiRuuk 42 минуты назад
По ходу правда...
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1k
Alex 42 минуты назад
вы же стадо е..аных слонов!
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−35
С миру по нитке 47 минут назад
Интересно было бы понаблюдать если копов америки на год поместить на стажировку в условный Екатеринбург славащийся количиством наркобарыг вот уж где они бы настрелялись вдоволь
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5k
Серега 48 минут назад
Всё закрыл рукой. Вроде действительно в него стреляли - но она ли? Её вторая рука справа, левая чиста - где пистолет? Она стреляла через себя?
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3k
Николай 53 минуты назад
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113
Алексей Горошко 58 минут назад
Штаб Ку-Клукс-Клана:
- Скажите, как вступить в вашу организацию?
- Это просто. Нужно замочить 6 негров и одного кота.
- А кота за что?
- Поздравляю, вы приняты.
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4k
TirAn Час назад
Прекрасно. Сейчас ещё обно убожество обожствят. Только гроб надо будет побольше.
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4k
Шлагбаумэн TirAn 8 минут назад
Да с бриллиантами!
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