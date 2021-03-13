После просмотра сюжета, пользователи соцсетей поддержали полицейского и пожелали ему скорейшего выздоровления.



– "Он позволил ей курить и звонить людям. Она несколько раз возвращалась в эту машину. Судя по тому, что я видела, он вел себя довольно мило".



– "Она даже не звонила своей маме, она, вероятно, звонила тому парню, которого они искали. Надеюсь, он найдется следующим. Спасибо, офицер Бейкер, за работу по обеспечению безопасности на улицах. Молюсь о скорейшем выздоровлении".



– "Вау, ей не следовало так волноваться. Коп, казалось, был очень терпелив с ней и даже не применил больше силы, чем должен был, пока ему действительно не пришлось".



– "Этот офицер был очень милым. Ненавижу, что все так закончилось. Я бы хотел, чтобы она просто подчинилась".



– "Отличная работа и рада, что офицер выжил. Плохой выбор = плохие результаты .... никогда не стреляйте из пистолета в копа. Цвет кожи НЕ имеет значения в данном случае, за исключением тех расистов, которые говорят, что хороший офицер был расистом!"