4686
3
1
12 марта в полиции города Нэшвилл выдался "жаркий" денёк. Началось всё с того, что полицейский Джош Бейкер заметил подозрительный автомобиль.
Chevrolet 2015 года числился в базе, потому что его владелец имел непогашенные ордера за хранение наркотиков и обвинялся в тяжких преступлениях. Полицейский проследовал за авто до стоянки, параллельно связываясь с полицейским вертолётом.
Но за рулём оказался не хозяин, а 31-летняя темнокожая женщина. Джош Бейкер попросил её сумочку для осмотра, и женщина согласилась.
Однако её настроение изменилось, когда офицер нашёл марихуану и пакетик с неизвестным порошком.
Полицейский собирался заключить женщину под стражу для дальнейшего разбирательства. Но негритянка начала нервничать, буйно себя вести и попыталась сбежать. Тогда Бейкер применил электрошокер, но он не подействовал.
Женщина заскочила в авто и достала пистолет. Полицейский закричал, чтобы она бросила оружие, и они одновременно выстрелили.
Офицер сообщил по рации, что началась перестрелка, а раненая чернокожая женщина в этот момент выбросила пистолет и уехала с места преступления. Но недалеко. От полученных ран женщина скончалась в больнице.
Сам же Джош Бейкер был доставлен в больницу и прооперирован, потому что бронежилет в этот раз не помог правоохранителю. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Чтобы не начались очередные волнения, департамент полиции быстро выпустил видео с разъяснением ситуации.
На записи ниже приведена вся история. Но если хочется посмотреть только развязку, то перекрутите примерно на 5.30.
Полицейский собирался заключить женщину под стражу для дальнейшего разбирательства. Но негритянка начала нервничать, буйно себя вести и попыталась сбежать. Тогда Бейкер применил электрошокер, но он не подействовал.
Женщина заскочила в авто и достала пистолет. Полицейский закричал, чтобы она бросила оружие, и они одновременно выстрелили.
Офицер сообщил по рации, что началась перестрелка, а раненая чернокожая женщина в этот момент выбросила пистолет и уехала с места преступления. Но недалеко. От полученных ран женщина скончалась в больнице.
Сам же Джош Бейкер был доставлен в больницу и прооперирован, потому что бронежилет в этот раз не помог правоохранителю. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Чтобы не начались очередные волнения, департамент полиции быстро выпустил видео с разъяснением ситуации.
На записи ниже приведена вся история. Но если хочется посмотреть только развязку, то перекрутите примерно на 5.30.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Не для слабонервных!
После просмотра сюжета, пользователи соцсетей поддержали полицейского и пожелали ему скорейшего выздоровления.
– "Он позволил ей курить и звонить людям. Она несколько раз возвращалась в эту машину. Судя по тому, что я видела, он вел себя довольно мило".
– "Она даже не звонила своей маме, она, вероятно, звонила тому парню, которого они искали. Надеюсь, он найдется следующим. Спасибо, офицер Бейкер, за работу по обеспечению безопасности на улицах. Молюсь о скорейшем выздоровлении".
– "Вау, ей не следовало так волноваться. Коп, казалось, был очень терпелив с ней и даже не применил больше силы, чем должен был, пока ему действительно не пришлось".
– "Этот офицер был очень милым. Ненавижу, что все так закончилось. Я бы хотел, чтобы она просто подчинилась".
– "Отличная работа и рада, что офицер выжил. Плохой выбор = плохие результаты .... никогда не стреляйте из пистолета в копа. Цвет кожи НЕ имеет значения в данном случае, за исключением тех расистов, которые говорят, что хороший офицер был расистом!"
– "Он позволил ей курить и звонить людям. Она несколько раз возвращалась в эту машину. Судя по тому, что я видела, он вел себя довольно мило".
– "Она даже не звонила своей маме, она, вероятно, звонила тому парню, которого они искали. Надеюсь, он найдется следующим. Спасибо, офицер Бейкер, за работу по обеспечению безопасности на улицах. Молюсь о скорейшем выздоровлении".
– "Вау, ей не следовало так волноваться. Коп, казалось, был очень терпелив с ней и даже не применил больше силы, чем должен был, пока ему действительно не пришлось".
– "Этот офицер был очень милым. Ненавижу, что все так закончилось. Я бы хотел, чтобы она просто подчинилась".
– "Отличная работа и рада, что офицер выжил. Плохой выбор = плохие результаты .... никогда не стреляйте из пистолета в копа. Цвет кожи НЕ имеет значения в данном случае, за исключением тех расистов, которые говорят, что хороший офицер был расистом!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Трамп не сдаётся: во время беспорядков в Вашингтоне ранили несколько человек
- Огнестрел для граждан: за сколько можно купить оружие в США
- В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка
- Отмучился: в США застрелили пранкера
- Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным
116
Понравилось116
Новости партнёров
Сразу, сиди смирно,руки на руль и не дергайся. Или вышел из машины, руки на капот, ноги расставил, стой не дергайся. Данный полисмен слишком либеральничал, за что и получил.
2. Почему этот коп без напарника?
3. А что, обыск, досмотр и все такое без всяких понятых и т.д?
4.Черная дура по жизни.Вообще,иного дебилов поднимающих срок с пола.
Одно дело за марихуану или там кокс сесть, другое дело все это усугубить побегом,стрельбой в полисменов. Жизнь за сигарету марихуаны?
5. Какое там БЛМ? Трамп ушел, БЛМ тоже исчезло.
Так что полисмены могут смело отстреливать черных.
---------------------------------------------
Сразу подумал - неужели поплптилась цветом кожи? Ведь именно это у них сейчас самое ценное.
Скоро маятник качнеться в другую сторону
2. копу нужно немного похудеть ))))
- Скажите, как вступить в вашу организацию?
- Это просто. Нужно замочить 6 негров и одного кота.
- А кота за что?
- Поздравляю, вы приняты.