Преступник упал в мусорный бак, когда сбегал из банка

Полицейские из Гурона ( штат Огайо, США) прибыли к зданию местного банка, где сработала сигнализация. Вскоре они наткнулись на неосторожного преступника.
Практически сразу представители власти услышали шум со стороны крыши банка, после чего на землю был скинут рюкзак, а вслед за ним вниз спрыгнул мужчина. Правда, незнакомец умудрился приземлиться в мусорный бак, стоявший на улице, и именно этот бак стал его ловушкой — не успел несостоявшийся грабитель высунуть оттуда голову, как был арестован.
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Задержанного опознали как 27-летнего Тристана Хейдла, и теперь ему предстоит ответить за криминальную попытку обогатиться.
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