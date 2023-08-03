Преступник упал в мусорный бак, когда сбегал из банка

Практически сразу представители власти услышали шум со стороны крыши банка, после чего на землю был скинут рюкзак, а вслед за ним вниз спрыгнул мужчина. Правда, незнакомец умудрился приземлиться в мусорный бак, стоявший на улице, и именно этот бак стал его ловушкой — не успел несостоявшийся грабитель высунуть оттуда голову, как был арестован.