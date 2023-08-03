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Преступник упал в мусорный бак, когда сбегал из банка

Преступник упал в мусорный бак, когда сбегал из банка

Автор:
03 августа 2023 07:42
Сообщество : Криминал
Метки: Прикол   США   вор   неудача   полицейские   полиция   преступник   фейл   
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Полицейские из Гурона ( штат Огайо, США) прибыли к зданию местного банка, где сработала сигнализация. Вскоре они наткнулись на неосторожного преступника.

Практически сразу представители власти услышали шум со стороны крыши банка, после чего на землю был скинут рюкзак, а вслед за ним вниз спрыгнул мужчина. Правда, незнакомец умудрился приземлиться в мусорный бак, стоявший на улице, и именно этот бак стал его ловушкой — не успел несостоявшийся грабитель высунуть оттуда голову, как был арестован.

Задержанного опознали как 27-летнего Тристана Хейдла, и теперь ему предстоит ответить за криминальную попытку обогатиться.

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Метки: Прикол   США   вор   неудача   полицейские   полиция   преступник   фейл   
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3  комментария
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13k
Djeff Час назад
Не негр? Удивительно!
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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5k
Евгений Д 2 часа назад
Вот же лоханулся
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