В Астрахани мужчина украл из храма более 400 тысяч и купил на них машину

МВД России сообщило, что в Астрахани задержали вора-рецидивиста, который похитил деньги из храма. В полицию обратился представитель храма преподобного Сергия Радонежского. Он рассказал, что их сейфа пропали все пожертвования - более 450 тысяч рублей. Полицейские нашли вора по горячим следам.

Оказалось, мужчина пробрался в храм, когда там никого не было. При помощи ключа, оставленного в замке, открыл сейф и, похитив денежные средства, скрылся.