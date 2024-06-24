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В Астрахани мужчина украл из храма более 400 тысяч и купил на них машину

В Астрахани мужчина украл из храма более 400 тысяч и купил на них машину

Автор:
24 июня 2024 18:33
Сообщество : Криминал
Метки: Астрахань   вор   кража   машина   обокрал храм   полиция   уголовное дело   украл деньги   
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Ключи от сейфа были в замке.

МВД России сообщило, что в Астрахани задержали вора-рецидивиста, который похитил деньги из храма. В полицию обратился представитель храма преподобного Сергия Радонежского. Он рассказал, что их сейфа пропали все пожертвования - более 450 тысяч рублей. Полицейские нашли вора по горячим следам.

Оказалось, мужчина пробрался в храм, когда там никого не было. При помощи ключа, оставленного в замке, открыл сейф и, похитив денежные средства, скрылся.

На краденые деньги мужчина купил отечественный автомобиль, а остальные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в МВД.

Задержали его за рулём автомобиля. Транспортное средство изъяли, а мужчину отвезли в отдел. Там стало известно, что мужчина был уже два раза судим ранее за кражу. В первый раз он украл 7 450 рублей из ритуального агентства, а во второй раз обворовал детскую школу танцев, вытащив из ящика стола 3 300 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 и 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД России.

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Метки: Астрахань   вор   кража   машина   обокрал храм   полиция   уголовное дело   украл деньги   
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63k
turyst 56 минут назад
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Мойша Полчаса назад
На бога надейся, но сейфы закрывай. И ключи прячь.
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19k
MarkovAlexandr 56 минут назад
Любимая фраза преступника, я полагаю:
В детстве я молил бога о велосипеде… потом понял, что бог работает по-другому… я украл велосипед и стал молить бога о прощении.“
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Quantimus Час назад
Подержанную Гранту что ли купил. Нашёл куда деньги потратить...
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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