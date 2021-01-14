FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 565 постов • 199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу

Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2021 08:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: женщины   нападение   негр   сиэтл   сша   удар в голову   
863
2
2
Полиция Сиэтла разыскала чернокожего мужчину, который по непонятным причинам нападал на женщин. Правоохранители даже просили местных жителей помочь опознать преступника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: женщины   нападение   негр   сиэтл   сша   удар в голову   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Иван Акимов Полчаса назад
Афроживотное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полминуты назад
Пусть разрешат ношение огнестрельного оружия гражданам, и проблема ох@евших негров решится за неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
926
Plan Минуту назад
Правильные нигеры.
Правильные нигеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Эбонитовая голова 3 минуты назад
поганый чебурек.в жеппу его трахнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
dima423 4 минуты назад
таких надо сжигать на площади публично... и всех кто за него слово вякнет тоже)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
parallax 6 минут назад
Чаще целуйте им ноги, ещё не то увидете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Константин Касьянов 13 минут назад
Суд Линча, его только "исцелит"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 19 минут назад
Правильно не "недочеловек", а переобезьяна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кенвуд 22 минуты назад
Негры решили, что им всё можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
alienator 23 минуты назад
быть слабых и беззащитных .... су*а
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
напал бы на нормального мужика, это ниггер бы и ипало просрал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Craft1232 Полчаса назад
Публично люлей и депорт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Craft1232 22 минуты назад
с самолета над африкой сбросить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Natrogrii Полчаса назад
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh Полчаса назад
Обезьяна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 36 минут назад
Высоко культурная демократическая страна же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* Александр Полчаса назад
Нельзя судить страну, по отдельным её конечным представителям или по её правительству. Тоже самое, что бухое русское быдло где-то на накосячит, так что значит вся Россия такая? Ну обезьяна, надеюсь его посадят, но при чем тут вся страна? Вполне возможно, это женщина, которая сажала цветы, чтобы облагородить вид дома и улицы, очень культурная, почему судим не по ней, а по психу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 * 20 минут назад
раз арестовали то посадят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* leto2016 19 минут назад
Ну тут бабка надвое сказала. Сейчас там происходят странные процессы, но надеюсь посадят. Вообще, зло должно быть наказано:-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin * 3 минуты назад
Да вот и я о том же каждый раз говорю. Нельзя судить по отдельному человеку, всех и вся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое 15 важных картинок и советов для женской самообороны 15 важных картинок и советов для женской самообороны В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56753



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как устроена филиппинская лодка
6
85
Как устроена филиппинская лодка
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
3
118
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Финский болельщик прямом эфире МЧМ-2021 оскорбил русских
0
0
Финский болельщик прямом эфире МЧМ-2021 оскорбил русских
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
17
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#природа#СССР#автомир#авария дня#дети#приколы#абсурд
#фото#прикол#интересное#Россия#аварии#память#автомобили#коты#Трамп#забавно
#интересно#животные#в мире#дтп#Разное#история#быт#позитив#подборка#истории

На что жалуетесь?

Вернуться