Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу

И уже на следующий день – 7 января неадекват совершил новое нападение. На этот раз пострадала 56-летняя пенсионерка. Женщина имела обыкновение каждый год облагораживать общественную территорию. Поэтому в момент нападения она высаживала луковицы цветов. А негр, видимо от скуки, подошёл со спины и ударил ногой лицу. А потом, немного отбежав, увидел, что его никто не преследует и пошёл вразвалочку по своим делам.