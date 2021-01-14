Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу

Полиция Сиэтла разыскала чернокожего мужчину, который по непонятным причинам нападал на женщин. Правоохранители даже просили местных жителей помочь опознать преступника.
6 января мужчина ехал в автобусе, и ему что-то не понравилось в женщине, которая разговаривала по телефону. Поэтому он попросту подошёл со спины и ударил ногой по голове. Пострадавшая получила сотрясение мозга.
И уже на следующий день – 7 января неадекват совершил новое нападение. На этот раз пострадала 56-летняя пенсионерка. Женщина имела обыкновение каждый год облагораживать общественную территорию. Поэтому в момент нападения она высаживала луковицы цветов. А негр, видимо от скуки, подошёл со спины и ударил ногой лицу. А потом, немного отбежав, увидел, что его никто не преследует и пошёл вразвалочку по своим делам.
Пенсионерке потребовалась госпитализация. У неё были диагностированы сильные ушибы головы.
Возможно, у агрессивного негра были и другие жертвы. Сейчас 19-летний житель города арестован.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Техасе пума бросилась на 28-летнего парня
- Женщина убеждена, что в кадр её камеры попал леденящий душу призрак в детской: видео
- Модель в Америке отбилась от налётчика благодаря русскому мату
- Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова
- 15 важных картинок и советов для женской самообороны
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...