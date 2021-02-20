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Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием

Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием (5 фото)

Автор:
20 февраля 2021 01:04
Сообщество : Истории
Метки: вор   записка   кража   петербург   полиция   признание   сумочка   фото   
1165
5
Дело было в Санкт-Петербурге: в транспортную полицию обратилась студентка из Казани: на Московском вокзале Северной столицы у нее украли сумочку...
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Метки: вор   записка   кража   петербург   полиция   признание   сумочка   фото   
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7k
Перст Указующий 6 часов назад
они поженились?
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67
пух Перст Указующий 6 часов назад
Поженились, а потом он её ещё и на жилплощадь кинул
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12k
* 4 часа назад
Слабенько для Питера. Даже никого не расчленили... Ремня всыпать и все.
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3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
"...и кое-то из вещей девушки нашли ..."
кое-то? кое-то - чое-то?
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410
Электроник 5 часов назад
Культурная столица. Что ещё сказать...
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9k
Михалыч 5 часов назад
Ну, погоняло "Ромео" он может и получит.
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16k
Андрей Н. Михалыч 2 часа назад
А может и Джульетта...
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67
пух 6 часов назад
Ему нужно было ещё и свой номер телефона в записке оставить , а вдруг расчувствуется от комплимента и позвонит
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57k
Опиум для народа пух 2 часа назад
На суде и оставит.)
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3k
schmubu 6 часов назад
Оказалось что это её брат-близнец и их разлучили в роддоме, а потом они поженились.
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−72
ilisonili 6 часов назад
Оказалось что это её брат-близнец и их разлучили в роддоме
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