Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием

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Дело было в Санкт-Петербурге: в транспортную полицию обратилась студентка из Казани: на Московском вокзале Северной столицы у нее украли сумочку...
Выяснилось, что девушка со своим спутником в ожидании поезда решили перекусить в мест ном общепите, и на минуту отошли от своих вещей. Рядом в это время находился безработный житель Карелии...
Увидев, что за ним никто не наблюдает, 22-летний воришка прихватил сумочку беспечной студентки и скрылся...
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В тот же день опустошенная сумочка с паспортом девушки была обнаружена на ближайшей станции метро. В ней лежала еще и записка для жертвы: с извинениями и комплиментом!
"Прости за сумочку. Ты нереально красивая", - написал похититель-романтик и подрисовал сердечко...
Благодаря камерам наблюдения воришку быстро вычислили, и кое-то из вещей девушки нашли у него дома.
"В настоящее время следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает сайт УТ МВД России по СЗФО.
"В настоящее время следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает сайт УТ МВД России по СЗФО.
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