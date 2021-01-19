Вырезанная сцена из фильма "Гостья из будущего"

Таких сцен, от которых отказались во время съёмок было достаточно много. Но были и сцены, которые были сняты, но пошли под нож во время монтажа фильма.

Все вырезанные сцены пропали бесследно, и мы знаем о них только из рассказов создателей фильма. Одна из этих вырезанных сцен – сеанс одновременной игры в шахматы.

Выглядела эта сцена приблизительно так.

В школу, где проходит действие фильма, приехал гроссмейстер для проведения сеанса одновременной игры со школьниками.