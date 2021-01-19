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Вырезанная сцена из фильма "Гостья из будущего"

Вырезанная сцена из фильма "Гостья из будущего" (18 фото)

Автор:
19 января 2021 19:46
Метки: интересно   история фильма   кино   
1695
18

В фильм «Гостья из будущего» не вошло несколько сцен, которые были прописаны в сценарии. К примеру, не стали снимать падение Алисы в пруд во время похищения миелафона пиратами. А ещё было запланировано купание Алисы и Юльки в ванне с пеной, в которую их отправила бабушка Юльки после побега девочек из больницы.

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Метки: интересно   история фильма   кино   
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7  комментариев
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237
сергей 3 часа назад
Золотая классика детской фантастики. Процитирована одна из глав книги.
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3k
livaneth 2 минуты назад
http://samlib.ru/n/nalbandjan_karen_eduardowich/ptsp2.shtmlhttp://samlib.ru/n/nalbandjan_karen_eduardowich/ptsp2.shtml
Вот как наше настоящее превратится в её будущее
Спойлер: процесс нам не понравится да и результат хорошим только выглядит.
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5k
Trenzel2003 2 часа назад
Боже, сделай так, что бы ремикс не додумались выпустить!
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7k
kaboza 2 часа назад
А ещё было запланировано купание Алисы и Юльки в ванне с пеной,
Вы зачем такое пишите
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664
Alexander 3 часа назад
Алиса всегда была последовательной, спасала мир тогда и спасает сейчас приняв непосредственное участие в создании вакцины Спутник, Да, имя другое, но суть от этого не поменялась, наши девченки самые красивые и умные в мире.
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648
Обратная сторона Луны Alexander 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
Олег 3 часа назад
Ай, молодец! Из книги "Сто лет тому вперед" текст и фотографии артиста.
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