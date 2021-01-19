Вырезанная сцена из фильма "Гостья из будущего"

В фильм «Гостья из будущего» не вошло несколько сцен, которые были прописаны в сценарии. К примеру, не стали снимать падение Алисы в пруд во время похищения миелафона пиратами. А ещё было запланировано купание Алисы и Юльки в ванне с пеной, в которую их отправила бабушка Юльки после побега девочек из больницы.
Таких сцен, от которых отказались во время съёмок было достаточно много. Но были и сцены, которые были сняты, но пошли под нож во время монтажа фильма.
Все вырезанные сцены пропали бесследно, и мы знаем о них только из рассказов создателей фильма. Одна из этих вырезанных сцен – сеанс одновременной игры в шахматы.
Выглядела эта сцена приблизительно так.
В школу, где проходит действие фильма, приехал гроссмейстер для проведения сеанса одновременной игры со школьниками.
Да играл гроссмейстера Раднэр Муратов, которого мы все помним, как Василия Алибабаевича из "Джентльменов удачи". Как я уже говорил, все вырезанные фрагменты бесследно исчезли, поэтому для иллюстрирования эпизодов с гроссмейстером будут использованы кадры с Муратовым из другого фильма.
Все желающие (шахматисты и болельщики) собрались в актовом зале. Когда ребята расселись на места, выяснилось, что одно место свободно – участник заболел.
Боря Мессесер предложил Алисе занять пустующее место: «По-английски шпарит лучше учителки, прыгает как олимпийская чемпионка, знает математику! Она супер девушка! В шахматы ведь тоже может, наверное».
Гроссмейстер начал игру. Болельщики стояли за спинами самых сильных игроков. Больше всего их собралось у Коли Сулимы, которых сидел возле Алисы.
Игроки потихоньку выбывали. Мила Руткевич сдалась сама после того, как «зевнула» ладью. К этому времени за столами осталось не более десятка игроков.
Сулима уже довольно долго обдумывал свой ход (гроссмейстер несколько раз проходил мимо). Алиса, периодически поглядывающая на его доску, не выдержала и шепнула: «Конь Ф 6».
Болельщики одобрили ход. Но Сулима сердито ответил: «Не подсказывайте!»
- Ну что, молодой человек? – спросил гроссмейстер.
Коля думал
- Он хотел пойти конём на Ф 6, - сказал Боря.
- Разумно! Может получиться очень интересно.
И Сулима двинул коня.
Гроссмейстер немного подумал и отступил королём.
Почти все зрители собрались у Колиной доски и не обращали внимания на других игроков. Никто даже не обратил внимания как долго думал гроссмейстер у доски Алисы, а затем произнеся «Нет, этой жертвы я не приму» сделал ход, отошёл, но вернулся, ещё раз оглядел позиция и покачал головой.
А у Колиной доски кипела уже коллективная работа. Болельщики наперебой давали советы. Только и слышен был шёпот: «Ферзём!» «Слоном!» «Ладью, ладью двигай!»
Коля растерялся. Он взглянул на Алису и та одними губами произнесла: «Пешка Аш 4».
И когда Коля сделал этот ход Гроссмейстер обрадовано произнёс: «Молодец! Этого хода я и боялся!». Но тут же двинув фигуру сказал: «Шах!»
И вернулся к Алисе. У него остались только три соперника, и ситуация на доске Алисы ему явно не нравилась.
Физрук, оценивший позицию, шепнул Юльке: «Если ты патриот, Грибкова, ты добьёшься, чтобы она осталась в нашей школе». «Я сама мечтаю об этом», - ответила Юлька.
Сулима никак не мог решиться на очередной ход. «Сдаваться?» - спросил он Алису. «Ты с ума сошёл!» - услышал он в ответ.
Гроссмейстер, поставивший мат десятикласснику вернулся к Коле.
- Ну как?
- Я ещё подумаю
- Ну думайте, думайте, - и перешёл к Алисе.
- Мда, это мне урок за самоуверенность, – увидев её ход, произнёс он. – Что ж, спасибо. Сдаюсь.
Он пожал Алисе руку.
- Вам спасибо, на вашем месте я из тридцати партий проиграла бы десять – тяжело в голове держать столько позиций.
- А я держал в голове только четыре. Остальные опасений не вызывали.
Никто кроме физрука и Юльки не заметил победы Алисы – все столпились над Сулимой.
Коля никак не мог решиться, куда ему отвести короля. Когда же он всё же сделал ход, гроссмейстер, двинув ферзя вновь произнёс: «Шах!»
- Ешь королеву, - шепнул Герасимов.
- Не ешь королеву, а возьми ферзя, - поправила его Мила.
Коля послушно сделал ход, после чего ему был объявлен вечный шах ладьёй и конём.
- Ничья! – закричали болельщики. «Ура!»
- Общий счет сеанса – двадцать восемь с половиной на полтора в пользу гроссмейстера! - объявил физрук.
А что, кто-то ещё в ничью сыграл? – спросила Руткевич. – Это не ошибка?»
- Никакой ошибки, - улыбнулся гроссмейстер. – Некоторые из ребят были настоящими бойцами. И если бы мой последний соперник меньше слушал советы болельщиков, он мог бы сыграть не в ничью, а выиграть у меня, как и та девочка…
- Какая девочка? – спросила Мила.
- Алиса! – не выдержала Юлька. – Она выиграла у гроссмейстера!
- Я же сказал, что она супер девочка! – воскликнул Боря Мессесер.
Приблизительно так выглядела эта бесследно пропавшая вырезанная сцена. Но поклонники фильма до сих пор надеятся, что она найдётся где-то в архивах студии Горького (или у частного лица)
Использованы кадры из т/ф "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, студия имени Горького
Источник:
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Вот как наше настоящее превратится в её будущее
Спойлер: процесс нам не понравится да и результат хорошим только выглядит.
Вы зачем такое пишите