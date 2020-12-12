В "Жмурках" Андрей Панин (не путайте с любителем собачек Алексеем Паниным) сыграл небольшую, но яркую роль непутевого архитектора, который все никак не мог угодить Михалкову.
Хотя данное амплуа для актера было не совсем типичным, ибо обычно он играл бравых мужчин и прочих вояк.
Давайте разберем, как сложилась жизнь и судьба этого актера.
Ранние годы
Андрей Владимирович Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске в семье умных людей: радиофизика-отца и физика-матери. Отец Андрея родом из Сибири, а мать донская казачка.
Также у Андрея есть сестра младшая сестра Нина, которая родилась, когда актеру было 6 лет. Атлетическим телосложением с детства не отличался, как и прилежным характером. Как сам вспоминал актер, у него было хилое телосложение, которое он решил исправить в подростковом возрасте, устроившись на секцию каратэ и бокса.
Совсем юный Панин и его родители
Кроме боевых видов спорта мальчику нравились танцы. До 6 лет жил в Челябинске, пока родители не переехали в Кемерово, где он и окончил школу № 31. В 17 лет поступает в Кемеровский пищевой институт, но долго будущей звезде там продержаться не удалось. Уже через год его отчислили за "аморальное поведение", и Андрей с радостью покинул нелюбимый ВУЗ.
Друг детства рекомендует юному бунтарю попробовать себя в творческой профессии, и Андрей поступает в Кемеровский институт культуры.
Уже в годы учебы Андрей начинает выступать в различных театральных постановках: в спектаклях «Сашка», «Альпийская баллада», ведет студию пантомимы «Пластилин» и рьяно пытается поступить в МХАТ на актерский. Но 3 раза его попытка оканчивается провалом.
Парень подрабатывал, продавая джинсы и кроссовки на рынках Москвы.
Из-за "смутной внешности" и дефекта речи Андрея не принимали в МХАТ 3 раза, но с 4-го настойчивый парень все-таки поступил в институт своей мечты. С 1986 по 1991 учился в МХАТе по курсу Александра Калягина. В 1991 Андрей первым получив у этого преподавателя оценку «отлично» по актёрскому мастерству.
С 1990 играет в театре МХАТ имени А. П. Чехова в главных ролях в таких спектаклях, как «Бобок» и «Додо».
Становление знаменитым актером
В 1992 году Панин играет одну из главных ролей в отечественной тюремной драме "По прямой". Это был дебют юного актера С 1994 года Андрей Панин начинает активно сниматься в различных отечественных фильмах: как на ролях второго плана, так и исполняя главные роли. Он играл поразительно широкий спектр персонажей: от жестоких мерзавцев до простых дурачков. Вы могли видеть актера в таких фильмах, как:
- "Мама, не горюй" (1997) - небольшая роль морячка в драме Сергея Члиянца
- криминальная мелодрама "Свадьба" (2000) - одна из главных ролей пьяницы Гаркуши
- военная мелодрама "Водитель для Веры" (2004) - капитан Савельев
- конечно же одна из главных ролей в трилогии "Бой с тенью" (2005-2011) — главный "хад" Вагит Валиев.
- и многие другие роли
Кадр из фильма "Бой с тенью"
Всего Андрей сыграл в 80 фильмах и получил такие награды, как:
- Заслуженный артист Российской Федерации,
- Государственная премия РФ
- Орден "Ключ дружбы"
- Золотой овен
- и другие
Карен Шахназаров в 2005 году так отзывался об актере:
В нём есть харизма, есть личность, есть внутренний конфликт. В глазах есть, не выкинешь. И потому его роли всегда притягивают. Даже те, в которых он вроде как повторяется. Что его отличает? Необыкновенная органика. И при этом — способность к острому рисунку. Он великолепен как в характерных ролях, так и в драматических. Причём в драматических всегда присутствует элемент острой характерности, а в характерных — внутренний смысл. Подтекст, содержание. Именно это сочетание, очень редкое, — его визитная карточка.
Помимо "Жмурок" Андрей Панин сыграл у Балабанова в драме "Морфий", а также играл у Шахназарова в 3-х разнокалиберных картинах.
В 2004 побывал режиссером, сняв мини-сериал "Полный вперед!", а в 2007 — комедию "Внук космонавта", где сам же сыграл главную роль.
Кончина
6 марта 2013 года тело Андрея Панина было найдено в собственной квартире. По первой версии экспертизы была установлена гибель в результате потери крови, вызванной тяжелой черепно-мозговой травмой.
Сначала гибель актера считали несчастным случаем: якобы Андрей упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Но свидетели, родные и друзья актера, видевшие тело, отрицали вероятность такого события.
В квартире повсюду были следы борьбы, на теле Панина было множество гематом и ссадин: лицо разбито в кровь, на костяшках пальцев множество ссадин. Скорее всего, в квартиру ворвался убийца, и Андрей сопротивлялся. Эту версии подтверждают и соседи, слышавшие грохот и странные стоны, но не придавшие по началу этому значения.
В результате по сообщению официального представителя СК РФ Владимира Маркина, 10 марта было возбуждено уголовное дело по факту смерти Панина по части 4 статьи 111 УК РФ.
12 марта актер был похоронен на Троекуровском кладбище. Он погиб на 51 году жизни.
Конец уголовного расследования
В 2014 году, увы, дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Однако ряд коллег актера считают, что это было убийство, наш "самый гуманный суд в мире" просто не хочет делать свою работу.
Родители актера считают, что убийство произошло из-за крупной суммы денег, которую задолжал Панин "мутным личностям".
Актер был дважды женат и оставил после браков: дочь от первой жены (1983 г.р.) и двух сыновей от второй (2001 и 2008 г.р.).
Источник:
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Эх...
Молодняк на фишках снова тупо цитирует первое найденное в тырнете, не вдаваясь в суть. Для этого стада важны лайки, а не судьба человека. о ком, собственно, и написан пост