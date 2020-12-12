Хотя данное амплуа для актера было не совсем типичным, ибо обычно он играл бравых мужчин и прочих вояк.

Давайте разберем, как сложилась жизнь и судьба этого актера.

Ранние годы

Андрей Владимирович Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске в семье умных людей: радиофизика-отца и физика-матери. Отец Андрея родом из Сибири, а мать донская казачка.

Также у Андрея есть сестра младшая сестра Нина, которая родилась, когда актеру было 6 лет. Атлетическим телосложением с детства не отличался, как и прилежным характером. Как сам вспоминал актер, у него было хилое телосложение, которое он решил исправить в подростковом возрасте, устроившись на секцию каратэ и бокса.