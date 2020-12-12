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Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp;

Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  (7 фото)

Автор:
12 декабря 2020 10:21
Сообщество : Кино
Метки: актер   андрей панин   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
1503
7

В "Жмурках" Андрей Панин (не путайте с любителем собачек Алексеем Паниным) сыграл небольшую, но яркую роль непутевого архитектора, который все никак не мог угодить Михалкову.

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Метки: актер   андрей панин   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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12k
Corvus Corax 50 минут назад
Очень понравился отзыв Шахназарова...
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75
RostOff 11 минут назад
Как он сам говорил в интервью, ему приходили гневные письма, какой он нехороший человек после сыгранных ролей и что ему это льстит, так как значит он хорошо сыграл эту роль! Великий актёр и сравнение с однофамильцем Алёшей вообще не уместно.
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226
Алиса Полчаса назад
А где же Агапов?
Эх...
Молодняк на фишках снова тупо цитирует первое найденное в тырнете, не вдаваясь в суть. Для этого стада важны лайки, а не судьба человека. о ком, собственно, и написан пост
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14k
Александр Сучков 46 минут назад
Странно. Упомянуты мелкие роли, а о сериале "Бригада" и фильме "24 часа" не звука. А ведь там у него одни из главных ролей и сыграны они на ура....
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7k
Cornho Александр Сучков 20 минут назад
*НИ звука
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14k
Александр Сучков Cornho 10 минут назад
спасибо, "учитель"...
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58k
Доктор Джонс 49 минут назад
Играл, в основном, негодяев - но как талантливо!
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