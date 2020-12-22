11 интересных фактов о Жераре Депардьё

В 2013 Жерар Депардьё получил российское гражданство и ключи от квартиры в Грозном. Актёр любит Россию и русское искусство, но нельзя сказать, что за этим решением стоит что-то серьёзное. Вскоре после получения российского паспорта он захотел стать гражданином Алжира и рассказывал в интервью, что у него на примете есть ещё несколько стран. К религии у него отношение такое же лёгкое: он вырос в католической вере, два года соблюдал традиции ислама, увлекался дзен-буддизмом, а не так давно принял православие… Сейчас актёр живёт в Бельгии и занимается бизнесом — у него сеть ресторанов, производство продуктов питания и винодельческие компании во Франции, Испании и Венгрии. Депардьё по-прежнему востребованный актёр, сейчас у него в планах стоит десять фильмов, в том числе есть и российский проект.