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11 интересных фактов о Жераре Депардьё

11 интересных фактов о Жераре Депардьё (11 фото)

Автор:
22 декабря 2020 10:07
Сообщество : Кино
Метки: Жераре Депардьё   актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
891
11
Жерар Депардьё стал звездой мирового кино вопреки судьбе. Если бы много лет назад ему сказали, что выросший в бедности заика, двоечник и вор может достичь таких высот — он бы ни за что не поверил!
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Метки: Жераре Депардьё   актер   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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9k
кира 22 минуты назад
В молодости был хорош, но это тот случай, когда надо вовремя остановиться. Не тянет он сейчас на графа Монтекристо, Распутина... Это не его роли. Он со своей фактурой уже в кадр не помещается. Мягко говоря... А уж его безмерная жадность и стремление убежать от налогов, метания с гражданством выглядят и вовсе отвратительно.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Крутышка
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8k
Kostick 2 часа назад
странн, вроде сам депардья в автобиографии писал, что по детству прямой кишкой зарабатывал денежки. а тут ни слова.
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2k
Hallo FreeSpace Kostick 2 часа назад
это тебя так волнует ?
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615
фхранцуз Hallo FreeSpace Час назад
"Kostick" где то услышал про это и решил тоже поднять бабла, но только гемор заработал, а позже оказалось что "kostick" просто нае.бали, а он повелся
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4k
Mike Snow фхранцуз 50 минут назад
Цитата из Вики: В автобиографии «Что было, то было» (фр. Ça s’est fait comme ça), опубликованной в 2014 году, Депардьё писал, что в свои десять лет он выглядел на пятнадцать. С ранней юности он осознал, что привлекает гомосексуалистов. Оказывая мужчинам интимные услуги, он просил взамен деньги. Его клиентами были водители грузовиков[10]. Школьные каникулы он проводил в общественных туалетах аэропорта Орли в пригороде Парижа, где его бабушка работала дежурной[10]
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615
фхранцуз Mike Snow Полчаса назад
ну вики это прям эталон! а то что он зарабатывал грабежами и пользовался вниманием женщин, спрашивается на кой хрен ему педерасты?
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