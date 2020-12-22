11 интересных фактов о Жераре Депардьё

Жерар Депардьё стал звездой мирового кино вопреки судьбе. Если бы много лет назад ему сказали, что выросший в бедности заика, двоечник и вор может достичь таких высот — он бы ни за что не поверил!
Семью Жерара Ксавье Марселя Депардьё сложно было назвать благополучной. Его отец работал жестянщиком, но пропивал почти всю зарплату, так что содержать шестерых детей удавалось только благодаря соцпособиям. По больше части родители занимались своими делами, а дети были предоставлены сами себе. То, что их сын Жерар почти не разговаривает и общается жестами, а если говорит, то сильно заикается — никого не волновало…
В начальных классах школы Жерар неплохо учился, но из-за проблем с речью и насмешек чувствовал себя очень неуверенно. Вскоре начал прогуливать, драться, отставать по программе, потом остался на второй год, а в 14 лет окончательно бросил школу. Молодой человек устроился на работу в типографию, а свободное время в криминальной компании или на любительском боксёрском ринге. Однажды в поединке ему сломали нос, и внешность крупного молодого человека приобрела зловещий вид. Сломанный нос стал его «фишкой» и даже когда у него появилась возможность исправить дефект, он ей не воспользовался.
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Вместе с новыми друзьями Депардьё воровал топливо на авиабазе, угонял машины, грабил прохожих и занимался другими тёмными делами. Его несколько раз ловили «на горячем» и поставили на учёт службы по делам несовершеннолетних, в квартире неоднократно проходили обыски, а родителям полиция открыто советовала отправить его в колонию. В 16 лет будущий актёр попал в тюрьму за угон автомобиля, правда, как несовершеннолетний вышел через три недели.
Когда Жерару Депардьё было 17 лет, знакомый предложил ему поехать в Париж. Он учился на курсах актёрского мастерства и подумал, что Жерару это может быть интересно. Он угадал! Преподаватель обратил внимание на молодого человека с необычной внешностью, пригласил его выйти на сцену и исполнить актёрский этюд с пантомимой. Объясняться жестами для Депардьё было привычным делом, поэтому с заданием он справился отлично, а аплодисменты студентов и учителя в один момент изменили его взгляды на жизнь! Вскоре он стал учеником театральной студии и пациентом логопеда-дефектолога.
В кино Жерар Депардьё впервые снялся в 1967 году — сыграл главную роль в короткометражке «Битник и пижон». Он сразу обратил на себя внимание режиссёров, которым были не нужны мелодраматичные красавцы. Депардьё много работал, но первый успех пришел к нему только в 1974 году после роли в эпатажном фильме «Вальсирующие». Картину называли самой аморальной лентой 70-х, но только в одной Франции её посмотрели более пяти миллионов человек и вывели на третье место по сборам за год. Позже режиссёр «Вальсирующих» Бертран Биле снял Депардьё ещё в шести фильмах, а актёр регулярно получал предложения сняться в эротических драмах. И, кстати, не всегда отказывался…
В 1968 году актёр познакомился со студенткой актёрской школы Элизабет Гиньо — потомственной аристократкой, выросшей в одной из самых богатых семей Парижа. У них завязался роман и вскоре они поженились к большому удивлению родителей Жерара. На роскошной свадьбе они чувствовали себя не в своей тарелке, но радовались, что сын настолько продвинулся по социальной лестнице. Жерар и Элизабет стали родителями двух детей и прожили в браке 26 лет — они развелись после того, как актёр признал внебрачную дочь сенегальской актрисы Катрин Силла.
Поначалу Депардьё приглашали на роли брутальных героев с драматичной судьбой — у него была подходящая фактура, да и с миром насилия и криминала он был знаком не понаслышке. Позже режиссёры поняли, что актёр очень хорошо вписывается в исторические драмы и экранизации классической литературы. Не зря после поступления в театральную студию Депардьё зачитывался классикой — надо ли говорить, что до этого момента из книг он видел только учебники, да и то недолго… Актёр обожал исторические драмы и костюмные фильмы, с удовольствием играл героев Шекспира, Ростана, Золя, Дюма и других знаменитых писателей. А вот режиссёр Франсис Вебер разглядел в Депардьё настоящего комика. На съёмках его комедии «Невезучие» актёр познакомился с Пьером Ришаром, который стал его лучшим другом.
В 70−80-х годах Жерар Депардьё был одним из самых популярных французских актёров, и снимался у самых знаменитых европейских режиссёров — Франсуа Трюффо, Бернардо Бертолуччи, Клод Зиди, Джузеппе Торнаторе и многих других. Каждый год выходило по несколько фильмов с его участием, он регулярно номинировался на национальную кинопремию «Сезар» как лучший актёр, а в 1981 году за роль в военной драме «Последнее метро» получил первую награду. Его слава пошла на убыль только в начале «нулевых» — актёр по-прежнему очень востребован на родине, но роли становятся всё меньше… Последние громкие проекты с его участием: «Видок», «Ватель» и продолжении истории весёлых галлов «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра».
После развода с Элизабет Гиньо у актёра начался роман с знаменитой французской актрисой Кароль Буке. Они были вместе около восьми лет, но расстались из-за ревности Буке. А поводов было достаточно — Депардьё всегда пользовался большим успехом у женщин! У него были отношения с Изабель Аджани и Катрин Денёв, но, пожалуй, самым неожиданным был роман Жерара Депардьё и Вупи Голдберг… В 2006-м году он признал ещё одного ребенка — сына Жана от камбоджийки Элен Бизо, а в мемуарах писал, что у него порядка 20 детей, но от их матерей ему удалось откупиться. Последние годы актёр живет с писательницей и управляющей его виноградниками Клементин Игу.
В «нулевых» актёр начал сниматься у российских режиссёров. Первой была драма Владимира Меньшова «Зависть богов», где партнёршей знаменитого француза стала Вера Алентова, потом актёр сыграл комиссара полиции в эпизоде сериала «Убойная сила», а в 2011-м Жерар Депардьё стал инициатором российско-французского сериала «Распутин», где сыграл главную роль. Всего в фильмографии актёра на данный момент семь российских проектов и один казахский.
В 2013 Жерар Депардьё получил российское гражданство и ключи от квартиры в Грозном. Актёр любит Россию и русское искусство, но нельзя сказать, что за этим решением стоит что-то серьёзное. Вскоре после получения российского паспорта он захотел стать гражданином Алжира и рассказывал в интервью, что у него на примете есть ещё несколько стран. К религии у него отношение такое же лёгкое: он вырос в католической вере, два года соблюдал традиции ислама, увлекался дзен-буддизмом, а не так давно принял православие… Сейчас актёр живёт в Бельгии и занимается бизнесом — у него сеть ресторанов, производство продуктов питания и винодельческие компании во Франции, Испании и Венгрии. Депардьё по-прежнему востребованный актёр, сейчас у него в планах стоит десять фильмов, в том числе есть и российский проект.
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