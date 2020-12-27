Неизвестный Георгий Вицин

В последние годы жизни Народный артист СССР жил на очень скромную пенсию, никаких авторских отчислений от проката фильмов с его участием он не получал. Но он переживал по этому поводу, даже и не пытался "выбить" авторские, хотя и он и его семья сильно нуждались.



Георгий Михайлович был вынужден выступать с концертами даже уже когда здоровье стало сильно сдавать, а таблетки он не пил - не верил в них. Публике он читал рассказы своего любимого писателя Михаила Зощенко. Он считал смех и хорошее настроение лучшим лекарством.



А еще всем пенсионерам он советовал обязательно завести себе собаку. Так как, по его мнению, собаки отлично лечат нервную систему и дарят много радости.



Говорят, что в последние годы соседи часто видели его в магазинах, в которых он всегда спрашивал мясные обрезки для своей собаки. На ее питание он денег не жалел. А на себя - жалел. Будучи уже в преклонном возрасте, он даже не вставлял себе зубы. Недоуменным старым знакомым по этому поводу он отвечал, что сейчас ест только каши, а для каши зубы не нужны...



Ему пытались помочь. С соцзащиты ему приносили какие - то продукты и небольшие деньги, но он всегда отказывался. Говорил, что есть люди и победнее его, им нужней...