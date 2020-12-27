Неизвестный Георгий Вицин

Каким был в жизни, а не экране один из самых лучших актеров нашего кино Георгий Михайлович Вицин?
"Свой талант развил хорошим вкусом,
Славу он в комедиях добыл,
И запомнился всем добрым трусом,
Хоть, возможно, злым и храбрым был."
Так о Георгии Вицине написал много лет назад известный пародист Александр Иванов.
Славу он в комедиях добыл,
И запомнился всем добрым трусом,
Хоть, возможно, злым и храбрым был."
Так о Георгии Вицине написал много лет назад известный пародист Александр Иванов.
В небольшой заметке об этом не расскажешь. О нем надо писать книгу, так как это был очень мудрый, глубокий человек, который прожил не простую жизнь, познал и славу и бедность..
Он дарил радость людям и многие считали, что еще с детства он хотел стать актером. Вовсе нет - маленький Гоша мечтал быть садовником, а лицедейничать любил, чтобы справиться со своей природной стеснительностью. От которой он так и не смог избавиться до самых седин. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперёд. «Извините, – отвечал Вицин, – я не артист, а его брат. Так что постою вместе с вами…»
Он дарил радость людям и многие считали, что еще с детства он хотел стать актером. Вовсе нет - маленький Гоша мечтал быть садовником, а лицедейничать любил, чтобы справиться со своей природной стеснительностью. От которой он так и не смог избавиться до самых седин. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперёд. «Извините, – отвечал Вицин, – я не артист, а его брат. Так что постою вместе с вами…»
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Актёры Владислав Дворжецкий, Екатерина Самбуева и Георгий Вицин на съёмках фильма "Земля Санникова" 1973.
Он не любил давать интервью и автографы, его тяготила слава и внимание к себе. Он обожал собак и голубей. На последние деньги он мог купить самого лучшего пшена, чтобы покормить птиц.
Он не любил давать интервью и автографы, его тяготила слава и внимание к себе. Он обожал собак и голубей. На последние деньги он мог купить самого лучшего пшена, чтобы покормить птиц.
В жизни он был совсем не таким, каким на экране. Он никогда не пил и не курил, занимался йогой. Хотя в первый раз дворовые мальчишки его буквально заставили попробовать папироску, когда ему было 15 лет.
Из воспоминаний Георгия Вицина:
“Затянись!” — “К счастью, я затянулся. И меня так повело! В 15-16 мог бы получить кайф, а так — отрицательный рефлекс на всю жизнь. Такую бы провокацию каждому ребенку! Очень жаль, что молодежь теперь сбита, совращена. Страшно. Я, слава Богу, в своей жизни даже к самым безобидным порокам остался равнодушен – не пью, не курю. Прожил больше восьмидесяти лет без этой дряни и дальше, думаю, уж как-нибудь обойдусь.
Из воспоминаний Георгия Вицина:
“Затянись!” — “К счастью, я затянулся. И меня так повело! В 15-16 мог бы получить кайф, а так — отрицательный рефлекс на всю жизнь. Такую бы провокацию каждому ребенку! Очень жаль, что молодежь теперь сбита, совращена. Страшно. Я, слава Богу, в своей жизни даже к самым безобидным порокам остался равнодушен – не пью, не курю. Прожил больше восьмидесяти лет без этой дряни и дальше, думаю, уж как-нибудь обойдусь.
Георгий Вицин с папой Михаилом Егоровичем и мамой Марией Матвеевной
Из воспоминаний Георгия Вицина:
"Мне лично проще жилось в сталинскую эпоху. Может, потому, что молодой был? Я учился бесплатно, отдыхал бесплатно. В школе МХАТа нам давали талоны на питание, платили стипендию, на которую очень даже неплохо можно было жить. К тому же в молодости легче радоваться жизни…"
Из воспоминаний Георгия Вицина:
"Мне лично проще жилось в сталинскую эпоху. Может, потому, что молодой был? Я учился бесплатно, отдыхал бесплатно. В школе МХАТа нам давали талоны на питание, платили стипендию, на которую очень даже неплохо можно было жить. К тому же в молодости легче радоваться жизни…"
Георгий Вицин на съёмках "Кавказской пленницы", 1967 год.
Георгий Михайлович терпеть не мог сплетни и интриги и не любил, когда влезали в его пространство. Он не любил шумных компаний, панибратства, никогда не стремился завязать новые знакомства, даже выгодные. Вицин никогда ничего для себя не просил у властей, был равнодушен к материальным благам. Он обожал природу, книги по философии. У него было редкое качество - никто из коллег никогда не услышал от него ни о ком плохого слова, даже сгоряча..
Георгий Михайлович терпеть не мог сплетни и интриги и не любил, когда влезали в его пространство. Он не любил шумных компаний, панибратства, никогда не стремился завязать новые знакомства, даже выгодные. Вицин никогда ничего для себя не просил у властей, был равнодушен к материальным благам. Он обожал природу, книги по философии. У него было редкое качество - никто из коллег никогда не услышал от него ни о ком плохого слова, даже сгоряча..
Он не понимал своих коллег, которые из последних сил выбивались, чтобы построить дачу, купить машину... Он считал, что на всю эту чепуху не надо тратить свои силы и нервы. Он четко для себя определил, что главное, а что - ерунда.
Он жил как истинный христианин, был благодарен за все испытания и радости, что выпали на его судьбу. Вицин никогда не выпрашивал для себя роли и не жаловался, что ему не дают играть Гамлета. Кстати, в 1963 Георгий Вицин пробовался на роль Гамлета в фильме Георгия Козинцева, но в итоге ее сыграл Иннокентий Смоктуновский.
Он жил как истинный христианин, был благодарен за все испытания и радости, что выпали на его судьбу. Вицин никогда не выпрашивал для себя роли и не жаловался, что ему не дают играть Гамлета. Кстати, в 1963 Георгий Вицин пробовался на роль Гамлета в фильме Георгия Козинцева, но в итоге ее сыграл Иннокентий Смоктуновский.
1957 год. Старая газета "Радиопрограммы" сохранила момент таинства — запись радиопередачи "Весёлый спутник". Справа на фото — Георгий Вицин.
В последние годы жизни Народный артист СССР жил на очень скромную пенсию, никаких авторских отчислений от проката фильмов с его участием он не получал. Но он переживал по этому поводу, даже и не пытался "выбить" авторские, хотя и он и его семья сильно нуждались.
Георгий Михайлович был вынужден выступать с концертами даже уже когда здоровье стало сильно сдавать, а таблетки он не пил - не верил в них. Публике он читал рассказы своего любимого писателя Михаила Зощенко. Он считал смех и хорошее настроение лучшим лекарством.
А еще всем пенсионерам он советовал обязательно завести себе собаку. Так как, по его мнению, собаки отлично лечат нервную систему и дарят много радости.
Говорят, что в последние годы соседи часто видели его в магазинах, в которых он всегда спрашивал мясные обрезки для своей собаки. На ее питание он денег не жалел. А на себя - жалел. Будучи уже в преклонном возрасте, он даже не вставлял себе зубы. Недоуменным старым знакомым по этому поводу он отвечал, что сейчас ест только каши, а для каши зубы не нужны...
Ему пытались помочь. С соцзащиты ему приносили какие - то продукты и небольшие деньги, но он всегда отказывался. Говорил, что есть люди и победнее его, им нужней...
Георгий Михайлович был вынужден выступать с концертами даже уже когда здоровье стало сильно сдавать, а таблетки он не пил - не верил в них. Публике он читал рассказы своего любимого писателя Михаила Зощенко. Он считал смех и хорошее настроение лучшим лекарством.
А еще всем пенсионерам он советовал обязательно завести себе собаку. Так как, по его мнению, собаки отлично лечат нервную систему и дарят много радости.
Говорят, что в последние годы соседи часто видели его в магазинах, в которых он всегда спрашивал мясные обрезки для своей собаки. На ее питание он денег не жалел. А на себя - жалел. Будучи уже в преклонном возрасте, он даже не вставлял себе зубы. Недоуменным старым знакомым по этому поводу он отвечал, что сейчас ест только каши, а для каши зубы не нужны...
Ему пытались помочь. С соцзащиты ему приносили какие - то продукты и небольшие деньги, но он всегда отказывался. Говорил, что есть люди и победнее его, им нужней...
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