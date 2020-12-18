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Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино

Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино (13 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актер   амплуа   интересно   кино   подборка   роль   сравнение   фильм   
2111
13
Давайте посмотрим как выглядели персонажи в отечественных фильмах и то, как этих же героев показали за рубежом.
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Метки: актер   амплуа   интересно   кино   подборка   роль   сравнение   фильм   
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19  комментариев
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25k
Acu900 57 минут назад
Кстати сами англичане признали что советская экранизация Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова - одна из лучших...
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5k
Vallek 37 секунд назад
Генри Кавилл скоро нашего Безрукова обойдет - кем и где только не снимался!
А этого актера на дух не переношу. Нет, он совсем неплох. Но до чего мерзкий!!
Генри Кавилл скоро нашего Безрукова обойдет - кем и где только не снимался! А этого актера на дух не переношу. Нет, он совсем неплох. Но до чего мерзкий!!
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872
Алеша 6 минут назад
У западных - сексуальность, у наших - ум, харизма красота.
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529
vit34 14 минут назад
Попинс,обе хороши)
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3k
Петрович 18 минут назад
Только Николай II их отстойный, а остальные вполне равнозначные.
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−120
im240 21 минуту назад
+- одинаково
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2k
OLDer 24 минуты назад
Еще не скоро наш фильм 'Война и Мир' кто нибудь снимет лучше. Богаче да но лучше нет.
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2k
Manul Полчаса назад
Екатерина Великая у них такое себе. Остальные норм.
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1k
Дмитрий 37 минут назад
ну отлично у всех
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10k
Юрий Николаевич 49 минут назад
Ну я понимаю у них Каренина белая, её поезд задавил, но остальные то почему не черные!!!?
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571
фхранцуз Час назад
мэри попинс и холмс давно стали отечественными героями??
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21k
Vazari фхранцуз 53 минуты назад
Читать научись сперва. Где сказано про отечественных героях?
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4k
Иван фхранцуз 15 минут назад
Ты не путай героя фильма и персонажа произведения.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
многие очень похожи
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Наши удачней.
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11k
Yasen_Perec Андрей Иванов Час назад
Своих удачных они в Средние века на кострах по-сжигали.
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26k
Игорь Андрей Иванов Час назад
Да мы и за футболистов наших болеем, хотя всем уже всё ясно...
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