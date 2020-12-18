Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино

Давайте посмотрим как выглядели персонажи в отечественных фильмах и то, как этих же героев показали за рубежом.
Некоторые персонажи оказываются настолько интересными для зрителей и киношников, что им оказывается мало только одного появления на экранах. И получается, что один и тот же образ могут исполнить сразу несколько актёров из разных стран.
1. Мэри Поппинс
Исполнительницы роли:
Наталья Андрейченко («Мэри Поппинс, до свидания», 1983)
Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается», 2019)
Наталья Андрейченко («Мэри Поппинс, до свидания», 1983)
Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается», 2019)
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2. Шерлок Холмс
Исполнители роли:
Василий Ливанов («Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1980)
Генри Кавилл («Энола Холмс», 2020)
Василий Ливанов («Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1980)
Генри Кавилл («Энола Холмс», 2020)
3. Доктор Ватсон
Исполнители роли:
Виталий Соломин («Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1980)
Сэм Клафлин («Энола Холмс», 2020)
Виталий Соломин («Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1980)
Сэм Клафлин («Энола Холмс», 2020)
4. Екатерина Великая
Исполнительницы роли:
Марина Александрова («Екатерина», 2014 — 2019)
Эль Фэннинг «»Великая», 2020)
Марина Александрова («Екатерина», 2014 — 2019)
Эль Фэннинг «»Великая», 2020)
5. Золушка
Исполнительницы роли:
Янина Жеймо («Золушка», 1947)
Лили Джеймс («Золушка», 2015)
Янина Жеймо («Золушка», 1947)
Лили Джеймс («Золушка», 2015)
6. Анна Каренина
Исполнительницы роли:
Татьяна Друбич («Анна Каренина», 2009)
Кира Найтли («Анна Каренина», 2015)
Татьяна Друбич («Анна Каренина», 2009)
Кира Найтли («Анна Каренина», 2015)
7. Андрей Болконский
Исполнители роли:
Вячеслав Тихонов («Война и мир», 1965 — 1967)
Джеймс Нортон («Война и мир», 2016)
Вячеслав Тихонов («Война и мир», 1965 — 1967)
Джеймс Нортон («Война и мир», 2016)
8. Наташа Ростова
Исполнительницы роли:
Людмила Савельева («Война и мир», 1965 — 1967)
Лили Джеймс («Война и мир», 2016)
Людмила Савельева («Война и мир», 1965 — 1967)
Лили Джеймс («Война и мир», 2016)
9. Пьер Безухов
Исполнители роли:
Сергей Бондарчук («Война и мир», 1965 — 1967)
Пол Дано («Война и мир», 2016)
Сергей Бондарчук («Война и мир», 1965 — 1967)
Пол Дано («Война и мир», 2016)
10. Николай II
Исполнители роли:
Олег Янковский («Цареубийца», 1991)
Иэн Маккеллен («Распутин», 1996)
Олег Янковский («Цареубийца», 1991)
Иэн Маккеллен («Распутин», 1996)
11. Катя Пушкарёва и Дурнушка Бетти
Обе актрисы сыграли главную роль в адаптациях колумбийского сериала «Yo soy Betty, la fea» (Я — Бетти, дурнушка).
Исполнительницы роли:
Нелли Уварова («Не родись красивой», 2005 — 2006)
Америка Феррера («Дурнушка», 2006 — 2010)
Исполнительницы роли:
Нелли Уварова («Не родись красивой», 2005 — 2006)
Америка Феррера («Дурнушка», 2006 — 2010)
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А этого актера на дух не переношу. Нет, он совсем неплох. Но до чего мерзкий!!