Что стало с главным героем фильма «Курьер»

В 1986 году на экраны страны вышел фильм «Курьер», повествующий о молодом человеке, который пытается найти свое место в мире. Главную роль сыграл никому тогда неизвестный Федор Дунаевский.
В далеком 1986 году был снят отечественный фильм Карена Шахназарова "Курьер", в котором Федору Дунаевскому по чистой случайности досталась главная роль юмориста, бунтаря и символа новой эпохи — школьника Вани.
Как же сложилась жизнь Федора до и после знаковой роли?
Как же сложилась жизнь Федора до и после знаковой роли?
Ранние годы
Федор Леонидович Дунаевский родился в июне 1969 года в Москве. Его отцом был биофизик, а прадед — архитектор. Как ни странно, парень рос в довольно обеспеченной семье в одном из элитных районов Москвы: недалеко от станции метро Юго-Западная. Учился там в школе № 875 (учителем истории там много лет работал Венедиктов, между прочим).
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Детство Феди простым не назовешь: много раз его выгоняли из школы и даже ставила на учет комиссия по делам о несовершеннолетних. Когда Феде было 14 лет, его родители развелись, что тоже оставило свой след на характере ребенка.
Чтобы доказать родителям свою самостоятельность, работал дворником уже в 14 лет. Отучившись в медицинском училище, подрабатывал фельдшером на скорой помощи, а также увлекался в подростковом возрасте биатлоном и шахматами.
Чтобы доказать родителям свою самостоятельность, работал дворником уже в 14 лет. Отучившись в медицинском училище, подрабатывал фельдшером на скорой помощи, а также увлекался в подростковом возрасте биатлоном и шахматами.
А потом Феде повезло — его одноклассницей была начинающая актриса Анастасия Немоляева, которая предложила сыграть в "одном фильме". Тогда ему было 17 лет.
Карьера Курьера
Федор сходил на пробы, и неожиданно его взяли на главную роль! Хотя до этого парень нигде не играл и слабо себя представлял в амплуа актера. Удивительно, что взяли именно его, ведь на роль Вани Мирошникова в Курьере претендовали Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян и Игорь Верник.
Занятные факты:
В фильме был показан брейк-данс. Сейчас это воспринимается спокойно, но в те времена в СССР подобные телодвижения были чуть ли не под запретом. И фильм Курьер был первым в союзе, где продемонстрировали данный стиль танца.
Чтобы подобрать модную одежду для Кати Кузнецовой (Анастасия Немоляева) пришлось использовать платья и другие аксессуары из гардероба жены Карена Шахназарова.
Фильм занял 6-ое место в списке лидеров проката в 1987 году.
Получил звание лучшего фильма по опросу журнала «Советский экран» в 1988 году.
Занятные факты:
В фильме был показан брейк-данс. Сейчас это воспринимается спокойно, но в те времена в СССР подобные телодвижения были чуть ли не под запретом. И фильм Курьер был первым в союзе, где продемонстрировали данный стиль танца.
Чтобы подобрать модную одежду для Кати Кузнецовой (Анастасия Немоляева) пришлось использовать платья и другие аксессуары из гардероба жены Карена Шахназарова.
Фильм занял 6-ое место в списке лидеров проката в 1987 году.
Получил звание лучшего фильма по опросу журнала «Советский экран» в 1988 году.
"Курьер" вышел бомбическим. Даже сейчас смотреть картину крайне интересно, не смотря на солидный возраст фильма. Фильм входит в топ-250 Кинопоиска и держит планку в 8 баллов как на Кинопоиске, так и на IMDB.
После съемок Федора звали в другие картины, и он сыграл в мелодраме Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" 1988 года, фэнтэзийной драме "Небеса обетованные" (1991) того же режиссера, драме "Маэстро с ниточкой" (1991) Григория Реутова.
В 1991 Федор переезжает в Израиль и получает там гражданство. Начинает там работать актером в Тель-Авивском театре, также занимается озвучкой сериалов, работает ведущим на радио.
После съемок Федора звали в другие картины, и он сыграл в мелодраме Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" 1988 года, фэнтэзийной драме "Небеса обетованные" (1991) того же режиссера, драме "Маэстро с ниточкой" (1991) Григория Реутова.
В 1991 Федор переезжает в Израиль и получает там гражданство. Начинает там работать актером в Тель-Авивском театре, также занимается озвучкой сериалов, работает ведущим на радио.
В 1993 году Федор возвращается в Москву и проходит обучение в ГИТИСе на специальность режиссера. С 1996 по 2000 уезжает жить в Италию, где открывает фирму по грузоперевозкам. Были филиалы в Украине и Казахстане. Кроме этого, работал и поваром, и даже санитаром в доме для престарелых.
Однако в 2001 бизнес надоедает, и он открывает продюсерский центр "Калитка", закрыв историю с грузоперевозками.
Однако в 2001 бизнес надоедает, и он открывает продюсерский центр "Калитка", закрыв историю с грузоперевозками.
При этом Дунаевский периодически возвращается в Россию и играет небольшие роли в отечественных фильмах и сериалах.
Например, это Грач (2012), Топтуны (2012), Очень женские истории (2020).
С 2016 по 2017 играет в собственной музыкальной группе «Banda Dunaevsky», которая занимается в основном итальянскими песнями. В 2017 играет небольшую роль клерка в клипе группы СерьГа — «Приметы».
Например, это Грач (2012), Топтуны (2012), Очень женские истории (2020).
С 2016 по 2017 играет в собственной музыкальной группе «Banda Dunaevsky», которая занимается в основном итальянскими песнями. В 2017 играет небольшую роль клерка в клипе группы СерьГа — «Приметы».
Наши дни
В течение 15 лет работал в государственных и частных клиниках Франции в качестве специалиста по общей и лапароскопической хирургии, где приобрёл большой опыт европейской медицины. Тогда же получил французский диплом врача.
Является членом Врачебного Ордена Франции.
Является членом Врачебного Ордена Франции.
Участник международных конгрессов по хирургии и неотложной помощи.
Автор изобретений и ряда публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Федор не стал именитым актером, сыграв всего в 10 фильмах. Коронная роль Дунаевского — конечно же, Ваня Мирошников из Курьера.
С тех пор актер почти не общался ни с коллегами по цеху из одноименного фильма, ни с бывшей одноклассницей Анастасией Немоляевой. Девушка хоть и стала профессиональной актрисой, но, положа руку на сердце, таких же мощных ролей ей больше не доставалось.
Автор изобретений и ряда публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Федор не стал именитым актером, сыграв всего в 10 фильмах. Коронная роль Дунаевского — конечно же, Ваня Мирошников из Курьера.
С тех пор актер почти не общался ни с коллегами по цеху из одноименного фильма, ни с бывшей одноклассницей Анастасией Немоляевой. Девушка хоть и стала профессиональной актрисой, но, положа руку на сердце, таких же мощных ролей ей больше не доставалось.
Дунаевский оказался довольно любвеобильным мужчиной: в свой 51 год он был уже несколько раз женат и имеет пятерых детей. Младших сына и дочь зовут Степаном и Ниной.
Сегодня женат, жену зовут Ирина. Насколько известно из его официальной страницы в Фэйсбуке, сегодня Федор занимается врачебной практикой. Периодически снимается в отечественно кино и клипах. Почти не светится на широком экране.
Сегодня ему уже 51 год, и выглядит он так:
Сегодня женат, жену зовут Ирина. Насколько известно из его официальной страницы в Фэйсбуке, сегодня Федор занимается врачебной практикой. Периодически снимается в отечественно кино и клипах. Почти не светится на широком экране.
Сегодня ему уже 51 год, и выглядит он так:
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А больше - шикарным клип-танцем в конце....
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В любом материале о советском кино лезет этот бред про запреты. Не запрещали в СССР брейк-данс ни в каком виде. Не запрещали. В СССР чуть ли ни в каждой диссертации обязательно нужна была цитата Ленина. Это заставляли делать. Пропаганда. Так тогда в этом хоть какая-то логика была, так как в Конституции были золожены социализм и коммунизм и руководящая роль КПСС.
Но кто заставляет современных авторов про кино писать всякую чушь? Причем эта чушь в каждом, абсолютно в каждом материале словно цитата Ленина - в обязательном порядке. Тупой штамп про то, что только лично Брежнев на даче дает добро советским киношедеврам - уже даже не смешно, настолько это тупо. Но всякий раз эта и другая чушь навроде запрета брейк-данса продолжает упорно плодиться в головах современных авторов. Кто заставляет все это делать? Какой такой невидимый партийный орган? А может просто реальное отупление? Скорее, последнее.