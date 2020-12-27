Что стало с главным героем фильма «Курьер»

Федор сходил на пробы, и неожиданно его взяли на главную роль! Хотя до этого парень нигде не играл и слабо себя представлял в амплуа актера. Удивительно, что взяли именно его, ведь на роль Вани Мирошникова в Курьере претендовали Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян и Игорь Верник.



Занятные факты:



В фильме был показан брейк-данс. Сейчас это воспринимается спокойно, но в те времена в СССР подобные телодвижения были чуть ли не под запретом. И фильм Курьер был первым в союзе, где продемонстрировали данный стиль танца.

Чтобы подобрать модную одежду для Кати Кузнецовой (Анастасия Немоляева) пришлось использовать платья и другие аксессуары из гардероба жены Карена Шахназарова.

Фильм занял 6-ое место в списке лидеров проката в 1987 году.

Получил звание лучшего фильма по опросу журнала «Советский экран» в 1988 году.