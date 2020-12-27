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Что стало с главным героем фильма «Курьер»

Что стало с главным героем фильма «Курьер» (12 фото)

Автор:
27 декабря 2020 10:14
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   курьеры   люди   роли   фильмы   что стало   
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12
В 1986 году на экраны страны вышел фильм «Курьер», повествующий о молодом человеке, который пытается найти свое место в мире. Главную роль сыграл никому тогда неизвестный Федор Дунаевский.
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Метки: актеры   интересно   кино   курьеры   люди   роли   фильмы   что стало   
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Фильм запомнился красивой девочкой
А больше - шикарным клип-танцем в конце....
.
Ссылка youtu.be
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3k
Горожанин 53 минуты назад
"В фильме был показан брейк-данс. Сейчас это воспринимается спокойно, но в те времена в СССР подобные телодвижения были чуть ли не под запретом"...

В любом материале о советском кино лезет этот бред про запреты. Не запрещали в СССР брейк-данс ни в каком виде. Не запрещали. В СССР чуть ли ни в каждой диссертации обязательно нужна была цитата Ленина. Это заставляли делать. Пропаганда. Так тогда в этом хоть какая-то логика была, так как в Конституции были золожены социализм и коммунизм и руководящая роль КПСС.

Но кто заставляет современных авторов про кино писать всякую чушь? Причем эта чушь в каждом, абсолютно в каждом материале словно цитата Ленина - в обязательном порядке. Тупой штамп про то, что только лично Брежнев на даче дает добро советским киношедеврам - уже даже не смешно, настолько это тупо. Но всякий раз эта и другая чушь навроде запрета брейк-данса продолжает упорно плодиться в головах современных авторов. Кто заставляет все это делать? Какой такой невидимый партийный орган? А может просто реальное отупление? Скорее, последнее.
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7k
_Giorgio_ Горожанин 37 минут назад
В общем да, не то чтобы прямой запрет, но давление, можно сказать пропаганда. Помню у нас в школе провели после уроков спец.собрание на котором, осуждали западные группы типа МодернТокинг. Объясняли вредное влияние, вражескую сущность, призывали не слушать. В конце поставили пластинку, чтобы продемонстрировать всю тлетворность, так сказать. Так я впервые услышал МодернТокинг.
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3k
Горожанин _Giorgio_ 16 минут назад
Не несите чушь, пропагандист. Хиты Модерн токинг как только появились из любого утюга в СССР звучали, в том числе на центральном телевидении. Это во-первых. Во-вторых, причем здесь запреты и школьная прапаганда отчественной музыки. В-третьих, слово "спец.собрание" уже говорит о том, что Вы не знаете вопроса и плохо понимаете русский язык. Собраний школьников в совестской школе не было и не могло быть. Были и остаются исключительно родительские собрания. Вы не понимаете смысла термина и его формы в школе.
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6k
Вася Горожанин 8 минут назад
Верно. У нас не то что не запрещали, а даже поощряли, в 85 м году при цирковой студии в ДК открыли школу брейкдэнса, к тому времени уже неофициально чемпионаты ( типа челленждей) уже на областных и даже союзных уровнях проходили. Павлодар. КазССР
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2k
Hazanoff Час назад
У "Серьги" в клипе засветился
Ссылка www.youtube.com
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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